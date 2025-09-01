皮膚癌｜地獄廚神Gordon Ramsay患皮膚癌留巨疤 戒4大致癌行為忌不搽防曬 8類人高危醫生教1招自測

有「地獄廚神」之名的英國星級主廚Gordon Ramsay近日透露自己患上皮膚癌，並於社交平台上分享術後近況，可見左耳下方有一道長長疤痕，他本人就笑稱疤痕絕非拉皮手術所致。事實上，皮膚癌可以有多種面貌，部分甚至易與濕疹等輕度皮膚問題混淆。

