皮膚護理｜眼霜護膚品太滋潤惹禍？ 眼周粒粒實非「脂肪粒」 醫生拆解成因處理不當可留疤
據台灣傳媒《健康2.0》報道指，彰化基督教醫院皮膚科醫師邱足滿於食藥署《藥物食品安全週報》解釋，醫學上其實並無「脂肪粒」一詞；美容界如將其成因歸咎於使用不當使用保健品，如因眼霜、護膚品使用過量所致，其推斷並不正確；美容產品的作用主要是維持皮膚健康及美觀，影響層面僅限於角質層或淺層真皮層。
眼周粒粒8大類型
1.皮膚息肉（皮膚贅瘤、軟纖維瘤）
一種纖維組織增生的良性小腫瘤，常見於眼周、頸部、乳房下及腋下等皮膚皺摺處。遺傳、皮膚老化、過度摩擦（如化妝、捽眼）及荷爾蒙變化（如懷孕、肥胖）均可能刺激其生長。
2.汗管瘤（丘疹）
肉色、粉紅色或略顯透明的小顆粒可由真皮層的汗管組織增生所致。它常見於眼眶四周，尤其是下眼瞼。主要起因是體質，常見於青春期後的女性，隨年齡增長而增大或增多，可用雷射去除但亦可能再生。
3.粟粒腫（粟粒疹）
這些小白色顆粒看似白頭粉刺，但與毛囊無關。它們是由皮脂腺的油脂和角質無法代謝而在皮膚表面形成的凸起。分為原發性（與體質有關）及續發性（因過度摩擦、水泡或傷口癒合後形成）。可用針挑破或雷射去除，亦可能自行消失。
4.扁平疣
這些咖啡色或肉色的皮疹多因抓搔而出現，多呈直線排列，頂端扁平。扁平疣由皮膚感染濾過性病毒引起，建議使用冷凍治療、雷射、A酸或免疫調節藥膏去除。
5.黑色丘疹皮膚病
這些咖啡色、乾粗的凸起小顆粒常見於臉部和身體，與體質和紫外線有關，因角質過度增生而形成。
6.小汗腺汗囊瘤
這些顆粒在天熱時會膨脹，天冷時縮小，其成因與體質有關，由汗腺增生和汗液堆積在汗腺內形成。
7.皮脂腺增生
這些黃白色突起由皮脂腺過度增生形成，中央常略凹陷。多見於中年後，隨年齡增長而明顯。口服A酸效果良好，數量少時可用雷射去除。
8.眼瞼黃斑瘤（黃色瘤）
這些位於眼瞼的黃色柔軟斑塊，常見於鼻側內眼角的上眼皮。由脂肪泡沫組織細胞聚積在真皮層內形成，患者通常血脂肪正常，但建議檢測血脂肪。可用冷凍治療或雷射去除。
眼邊生粒粒成因複雜 處你不當可留疤痕
邱足滿強調，眼周小顆粒如息肉、汗管瘤、皮脂腺增生、眼瞼黃斑瘤、小汗腺汗囊瘤及粟粒腫等，均屬真皮層問題；黑色丘疹皮膚病則是表皮增厚；扁平疣為表皮病毒感染，這些問題都無法靠化妝品或保養品解決。
邱足滿提醒，使用雷射去除眼周小顆粒可能會有傷口修復期及暫時性色素沉澱；而對於更深層組織增生的汗管瘤、皮脂腺增生及黃斑瘤，若傷口過深，可能會留下輕微凹陷疤痕。無論如何，眼周小顆粒成因多樣，應尋求皮膚科醫師的專業協助，以達到有效改善。