皮膚護理｜眼霜護膚品太滋潤惹禍？ 眼周粒粒實非「脂肪粒」 醫生拆解成因處理不當可留疤

年紀一大，眼睛下方一帶不時會生出「粒粒」。有人主張這些是所謂「脂肪粒」，成因與使用保健品或化妝品有關，只要停用相關產品即可去除，但有醫生就指出，該種「粒粒」其實是皮膚組織增生結果，因應其成因可分為多個類別，處理不當甚至會留下疤痕、營養儀容。

