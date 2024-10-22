蕭正楠險生蛇上臉毀事業 3分1成人會生蛇 錯過「黃金72小時」難斷尾

有調查指出約三分之一的成年人在其一生中會生蛇，47歲演員蕭正楠近日便透露，自己於7年前拍攝《翻生武林》時「生蛇」，當時其背部出疹，一度以為只是昆蟲叮咬，未料紅疹擴散，及時求醫確診為「生蛇」，他形容猶幸治療及時，否則隨時「生蛇上臉」被迫暫停演藝事業。專家提醒，「生蛇」患者應把握發病後的黃金72小時接受抗病毒治療，以減低後遺症風險。此外，6類高風險人士，包括50歲以上、免疫力低及長期病患者，應考慮接種「蛇針」以預防感染。

