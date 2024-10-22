蕭正楠險生蛇上臉毀事業 3分1成人會生蛇 錯過「黃金72小時」難斷尾
蕭正楠拍古裝劇出紅疹以為蟲咬
演員蕭正楠於2017年拍攝《翻生武林》時首次發現「生蛇」，他回憶當時在劇中需要在地上翻滾，而地面滿佈砂石和昆蟲。他起初以為背部的小紅疹只是由砂石和昆蟲叮咬所致，並沒有多加理會。然而，兩日後這些紅疹不但沒有消退，還擴散至背部和腰間，並伴隨發燒症狀，求醫即確診為「生蛇」。
疑過勞引發生蛇 被迫停工
蕭正楠當時僅40歲，並非屬於「生蛇」的高危族群，他估計因長時間拍劇導致嚴重體力透支，加上每天僅能睡一至兩小時，使免疫力下降，最終引發生蛇。
面對突如其來的病情，一貫不請假的他只好向劇組請假停工。蕭正楠感謝妻子翠如在他患病期間的悉心照顧，為他準備清淡的食物，並協助他上藥搽背。他坦言，部分患者紅疹滿佈臉部，若非翠如的堅持讓他停工休養，病情可能會更加嚴重，一旦「生蛇上臉」，只能休息一段長時間、暫停演藝事業」。
電擊感持續半年
即使紅疹在一周內開始結痂，康復之路依然漫長。蕭正楠透露，病後背部經常出現電擊般的痛感，彷彿骨痛，這種不適足足持續了半年。經歷此次「生蛇」也令蕭正楠計劃未來接種「蛇針」，並建議妻子也一同接種。
生蛇｜3分之1成人會生蛇
曾有調查發現，約九成的成年人有生蛇的風險，而三分之一的成年人在其一生中會生蛇，50歲以後生蛇的風險也會增加。
香港醫院藥劑師學會會長崔俊明曾引述本地研究指，若不接種任何「蛇針」，50歲或以上人士每7人便有2人生蛇，每20人有1人出現後遺神經痛，每100人有1名生蛇上眼。
本港目前有兩種蛇針，包括減活疫苗(ZVL)及重組疫苗(RZV)，若比較兩款疫苗，研究發現RZV可減少的生蛇數目，比ZVL的多4.3倍，RZV效果較佳。
生蛇｜最大特徵：皮膚痛無表徵
生蛇的典型徵狀，就是感到疼痛和出現帶狀般散布的皮疹，但通常痛感會比皮疹早出現。患者一般會先在單側身體上某一部位感到灼熱、針刺或痕癢，故很容易被誤認為是蚊叮蟲咬、肌肉扭傷，甚或腸胃問題（因患處多在胸部或腰部）。當刺痛或痕癢持續一段時間後，患處才會開始出現紅疹，並慢慢群集成帶狀。這時痛楚會變得劇烈，同時可能會出現類似感冒的徵狀，如疲倦、頭痛或發燒。
生蛇vs濕疹｜症狀大不同
部分人士可能會將生蛇與其他常見的皮膚病如濕疹混淆。濕疹（atopic dermatitis或eczema）患者的年齡分布很廣，由BB至長者都有。其病徵主要是痕癢，並可同時在身體多處出疹；相反，生蛇則以長者居多。主要徵狀為痛楚，並多在身體單側出疹。
還有另一種長者常患的皮膚病類天疱瘡（bullous pemphigoid）或會混淆，這種疱瘡多在雙腳出現，屬不痛不癢的水泡，與生蛇的病徵分別頗大。
生蛇｜痛楚可持續數年
香港醫院藥劑師學會指出，一般來說，皮疹會在2至4星期內逐漸消退，但由於病毒會侵襲神經線，有部分患者或會在皮疹消褪後仍感到痛楚。基本上，生蛇的痛楚可分為3個階段：
|第1階段：急性痛楚期
|發病首30日。
|第2階段：亞急性痛楚期
|發病後第30至120日。
|第3階段：患上帶狀疱疹後神經痛（post-herpetic neuralgia）階段
|持續數個月甚至數年感到痛楚。
生蛇｜治療黃金72小時
首先，醫生通常會處方DNA聚合酶抑制劑（DNA polymerase inhibitors）類的抗病毒口服藥物或外用藥膏，以抑制病毒及縮短皮疹結痂的時間。假如病患能把握在病發初期的「黃金72小時」內使用抗病毒藥物效果最好，這樣不但能縮短病發和神經痛的時間，更能減低發生後遺症的機會，復原後的疤痕亦會較少。
同時，醫生亦會處方止痛藥物予患者，例如非類固醇消炎藥（NSAIDs）或含撲熱息痛（paracetamol或acetaminophen）的止痛藥，但假如有腸胃問題的話就要告知醫生，因某些藥物可能會刺激腸胃。若患者感到相當大的痛楚，醫生有機會處方較強力的鴉片類止痛藥。但此類藥物有可能引致藥物依賴，過量服用亦有致命風險，故患者必須依足醫護人員指示服用。
若不幸生蛇，患者緊記保持皮疹患處清潔乾爽，且不要在患處的皮疹上搔癢。同時應避免接觸抵抗力弱和未出過水痘的人士，以免將水痘帶狀疱疹病毒傳染給他們，令他們感染水痘。
生蛇｜6類生蛇高風險人士
年紀越大免疫力越低，生蛇風險也隨之增加，以下6類高風險人士宜接種相關疫苗，生蛇高危因素包括：
- 50 歲或以上人士
- 曾患水痘人士
- 免疫力低人士
- 長期病患者（如糖尿病、高血壓、紅斑狼瘡症人士）
- 類風濕性關節炎患者
- 壓力大、疲勞過度人士
生蛇｜4類人士不宜打蛇針
接種疫苗並不代表能百分百預防生蛇，只是大大減低了生蛇及生蛇後神經痛的機會。如接種後生蛇，這些患者所感到的痛楚亦會比沒接種疫苗的小。不論有否患過水痘或生蛇，都可接種疫苗，然而以下幾類人士並不適合接種：
- 對疫苗敏感：對明膠（gelatin）、新霉素（neomycin）或疫苗裡的任何成分有敏感反應的人士。
- 免疫力欠佳：如患有愛滋病或癌症、需長期使用高劑量類固醇人士等。
- 孕婦或準備懷孕的女士：在接種疫苗後4星期內不可懷孕。
- 正在發燒：發燒達38.5°C或以上人士，應待身體回復健康後才接種疫苗。
生蛇｜打蛇針有資助嗎？
在港接種RZV(2針)約需5,000至6,000元，暫時沒有政府資助，香港感染及傳染病醫學會、香港皮膚健康基金及香港醫院藥劑師學會曾建議政府考慮將蛇針納入政府資助計劃。