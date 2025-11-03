養顏飲食｜每日飲1款蛋白質飲品 魚尾紋變少淡斑抗皺 專家揭飲用份量助肌膚回春
女性進入更年期後，身體和肌膚的老化速度加快，這是許多女性面對的挑戰。然而，近期一項研究指出，每日飲用一種特定的蛋白質飲品，能有效減少皺紋和淡化斑點，讓肌膚重現年輕光彩。這種飲品有何獨特之處？每天應該飲用多少才能見效？
研究背景與方法
營養師呂孟凡在其Facebook專頁分享了一項來自美國的前瞻性、隨機雙盲對照研究。研究中，44位停經女性被隨機分配，每日攝取30公克酪蛋白或30公克含50毫克大豆異黃酮的大豆分離蛋白。這些女性的Fitzpatrick皮膚類型分別為I、II、III。
*Fitzpatrick皮膚類型：一種皮膚分類系統，從淺到深分為六種類型，數字越小表示膚色越淺。
1.皺紋減少效果顯著
研究結果顯示，攝取大豆分離蛋白的組別在第16週和第24週的平均皺紋嚴重程度分別減少了5.9%和7.1%。
2.色素沉澱改善
與酪蛋白組相比，大豆分離蛋白組在第24週時，臉部色素沉著減少了2.5%，而酪蛋白組則未見顯著變化。
3.皮膚保水度提升
此外，大豆分離蛋白組在第24週時，左臉頰及右臉頰的皮膚含水度分別顯著增加39%及68%，但在皮脂分泌量上未見顯著差異。
營養師建議
呂孟凡指出，這項研究顯示，僅需攝取含50毫克大豆異黃酮的大豆分離蛋白即可達到顯著效果，無需依賴高劑量萃取的大豆異黃酮保健食品。她建議透過飲用豆漿來補充大豆異黃酮。市售的濃豆漿每100毫升含32毫克大豆異黃酮，只需飲用約160毫升即可達到研究中的劑量。一般豆漿每250毫升的大豆異黃酮含量從23.5毫克到63.5毫克不等，即使是同一產品的不同批次，其總異黃酮含量也可能有顯著差異。
豆漿的健康益處
呂孟凡補充，雖然這項研究僅針對特定皮膚類型的白人女性，但豆漿作為健康飲品，提供優質蛋白質來源，並具有其他健康功效，值得培養飲用習慣。