養顏飲食｜每日飲1款蛋白質飲品 魚尾紋變少淡斑抗皺 專家揭飲用份量助肌膚回春

女性進入更年期後，身體和肌膚的老化速度加快，這是許多女性面對的挑戰。然而，近期一項研究指出，每日飲用一種特定的蛋白質飲品，能有效減少皺紋和淡化斑點，讓肌膚重現年輕光彩。這種飲品有何獨特之處？每天應該飲用多少才能見效？