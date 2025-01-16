皮膚癌｜突長「老人斑」或為皮膚癌 染髮太密等4大高危行為必戒

【皮膚癌/症狀/徵兆/自測/防曬】皮膚癌是全球最常見的癌症之一，隨著生活方式及環境因素的影響，其發病率持續上升。皮膚科專科醫生胡惠福接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，皮膚癌的類型多樣，病徵各異，部分患者早期或無明顯症狀，導致延誤治療，提醒有8類人士特別容易患上，可透過「ABCDE法則」分辨身上的黑痣是「老人斑」抑或黑色素瘤。