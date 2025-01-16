皮膚癌｜突長「老人斑」或為皮膚癌 染髮太密等4大高危行為必戒
皮膚癌目錄
1.皮膚癌有哪些常見病徵？
皮膚癌症狀依據皮膚癌的種類而定
基底細胞癌：
- 多見於頭、頸和上身等陽光暴露位置
- 呈細小而周邊向上起伏的珍珠狀丘疹，表面微細血管擴張
- 當腫瘤增大時，其中央呈潰瘍、結痂、出血，但無法痊癒
- 一般生長速度慢，絕少擴散
鱗狀細胞癌：
- 多見於臉、頸、頭、前臂、手背、小腿等陽光暴露位置。
- 呈隆起的鱗狀紅斑、硬塊、小結節，表面粗糙、結痂，偶會出血或潰瘍
- 生長速度較快，侵略性較高，會破壞原位組織，可擴散至局部的淋巴結
黑色素瘤：
- 可以出現在人體任一處的皮膚，亞洲人較常見於足底、手掌、甲床或黏膜等位置
- 皮膚會出現新的斑點，或原有的痣或斑變大、變形或變色，甚至出現痕癢、流血、遺瘍等
- 生長速度快，通常在早期已有擴散趨勢，例如擴散至局部的淋巴結、或遠端器官，可以致命
2.哪些人患皮膚癌風險較大？
- 多痣人士
- 有近親曾患黑色素瘤之人士
- 曾長時間曝曬之人士，尤其兒時經常曝曬
- 皮膚白皙，曬不黑但易灼傷之人士
- 免疫系統較弱者，例如曾接受器官移植、愛滋病毒（HIV）患者
- 工作上常接觸砷、瀝青、焦煤等油類化學品的人士
- 如曾患皮膚癌，不排除會在原位或身體其他部位復發
- 如曾接受放射治療，年事漸長後，患皮膚癌，特別是基底細胞癌的風險會較高
3.哪些常見生活壞習慣會增加皮膚癌風險？
曾長時間曝曬接觸紫外線之人士，尤其兒時經常曝曬，會增加患上皮膚癌風險，例如喜愛曬日光浴、室內照太陽燈曬黑皮膚也是高危生活習慣。
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4.迷思一：突然生黑痣有可能患癌？
痣是良性的黑色素細胞增生，但是黑色素細胞也有可能出現癌變，形成惡性黑色素瘤。
如果黑痣具有ABCDE法則等外觀上的可疑特徵，便有機會是黑色素瘤：
- A (Asymmetry)： 黑痣出現形狀左右不對稱
- B (Border)： 黑痣的邊緣不規則
- C (Color)： 黑痣的顏色不均勻、有多種顏色
- D (Diameter)： 黑痣的直徑大於0.6厘米
- E (Evolution)： 黑痣出現快速變化，例如變大、突起、表面出現潰瘍或流血等
5.如何分辨老人斑與皮膚癌？
脂漏性角化症，俗稱老人斑： 是一種良性的表皮增生，數目由幾個到數個不等，顏色通常是啡色到深黑色，大小由幾毫米至幾厘米不等，以胸部，背部，頭臉部及四肢是最常見的生長部位，有時像泥膠黏著在皮膚上。
黑色素瘤皮膚癌：是一種嚴重的皮膚癌，可以是扁平的斑塊或凸起的結節腫瘤，有快速長大、形狀不規則、顏色不均勻、流血、潰瘍等症狀。有部分黑色素瘤與顏色較深的脂漏性角化症不容易區分，必須接受皮膚切片檢查才能確診，並盡早開始治療。
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6.迷思二：經常染髮會易患皮膚癌？
由於大部分的染髮劑都有化學成分，當被塗抹在頭皮或頭髮時，經皮膚吸收後會進入血液和腎臟，再透過膀胱排泄。如長期反覆染髮，化學物質無法被代謝時，會沾附在器官上，長期累積或會引致器官細胞癌病變，因此應該多加小心，控制染髮次數。
過往雖然曾有研究發現染髮劑與致癌風險或有關聯性，但大多數研究仍未能充份證實染髮劑與致癌風險有強大關聯，而且目前亦未清楚個人使用多少染髮劑才會增加致癌風險，因此仍然需要更多研究去找出答案。
因此應盡量減少染髮次數，例如每次染髮時應有最少3至6個月間隔。
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7. 迷思三：指甲出現黑線是患癌徵兆？
指甲出現黑線，大多是描述指甲出現由近端到遠端色素緃向沉澱，並導致黑色素積聚在甲板的現象，大多為「縱向黑甲症」症狀。不過，導致縱向黑甲症的成因繁多，當中包括真菌感染、指甲外傷、指甲下出血、懷孕、發炎後色素沉澱、某些內分泌或新陳代謝疾病、服用某些藥物等。而最需關注的是，當指甲上的黑線變粗至多於3毫米時、色素延伸至近端指甲前或遠端指甲下的皮膚、色素顏色條紋、粗幼大細、長短、顏色深淺、色素間距出現變化，這意味著患處有機會惡化成惡性黑色素瘤等。
皮膚科醫生亦可以按「ABCDEF指甲檢查法」檢查是否出現黑色素瘤︰
- A（Age）： 發病高峰期為50至70歲
- B（Brown, Black and Breadth）： 棕色至黑色，寬度大於3毫米的條帶，邊界不規則或模糊
- C（Change）： 甲形態改變（指的是色素條帶寬度的快速增長）或治療後甲板形態缺乏改變
- D（Digit）： 最常影響大拇指、大腳趾甲
- E（Extension of Pigment）： 甲周皮膚色素沉着
- F（Family）： 個人史或家族史中有黑色素瘤或發育不良痣病史
8.可否分享一宗有關皮膚癌的病例？
胡醫生分享稱，曾有一位40歲女士在右大腿後側發現一顆約5毫米的黑痣，該顆痣據推測在短短半年內逐漸增大，但並無任何不適症狀。最初患者自己並未有察覺，幸而丈夫及時發現，並著她盡快向皮膚科醫生求診。經皮膚組織活檢化驗後，確診為黑色素瘤，幸仍屬早期階段，未擴散至淋巴組織或其他器官。最終，她透過手術成功將腫瘤徹底切除，避免了病情進一步惡化。
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9.有沒有簡易的皮膚癌自測方法？
市民平日應自行留意皮膚癦痣有否ABCDE的可疑皮膚癌變特徵﹕Asymmetry (不對稱)、Border (邊界)、Color (顏色)、Diameter (直徑) 和Evolution (改變)。如果癦痣具有ABCDE法則等外觀上的可疑特徵，便有機會是黑色素瘤 (Melanoma)，必須盡早求醫：
- A (Asymmetry)： 癦痣出現左右不對稱
- B (Border)： 癦痣的邊緣不規則、沒有明顯邊界
- C (Color)： 癦痣的顏色不均勻、有多種顏色
- D (Diameter)： 癦痣的直徑大於6毫米
- E (Evolution)： 癦痣出現快速變化，例如形狀改變、變大、突起，甚至出現痕癢、疼痛，表面出現潰瘍、流血等
10. 如何預防皮膚癌？
研究顯示80%的皮膚癌是可透過防曬措施預防，因此防曬措施應從小開始。
- 避免在上午11時至下午3時期間進行長時間的戶外活動
- 戶外活動時應穿上長袖襯衣、褲子、 闊邊帽子、配戴太陽眼鏡、太陽傘等
- 戶外活動時在皮膚上塗抹防曬指數SPF 30及PA+++ 的防曬產品
- 不應進行室內照太陽燈
戒4大皮膚癌高危行為
- 經常曬日光浴、室內照太陽燈
- 經常染髮，建議每次染髮時應有最少3至6個月間隔
- 經常接觸砷、瀝青、焦煤等油類化學品
- 經常在上午11時至下午3時期間進行長時間的戶外活動
哪些癦痣特徵可能是皮膚癌的警號？
市民可以留意皮膚癦痣是否具備ABCDE的可疑特徵，包括不對稱（Asymmetry）、邊界不規則（Border）、顏色不均（Color）、直徑大於6毫米（Diameter）及快速變化（Evolution）。如癦痣出現以上變化，應盡快求醫檢查。
經常染髮是否會增加患皮膚癌的風險？
雖然有研究指出染髮劑的化學成分可能與致癌風險相關，但未有充份證據證實強烈關聯性。不過，為安全起見，建議染髮次數應至少間隔3至6個月，並選用安全性較高的染髮產品。
如何有效預防皮膚癌？
預防皮膚癌的關鍵是防曬。建議市民避免在上午11時至下午3時進行戶外活動；外出時穿著長袖衣物、闊邊帽及塗抹防曬指數SPF 30及PA+++的防曬產品，並避免使用室內照太陽燈來曬黑皮膚。