浸浴太久易致2大惡果 醫生拆解浸浴好處壞處/時間/沐浴球功用
浸浴太久易致2大惡果 醫生拆解浸浴好處壞處/時間/沐浴球功用目錄
1.沐浴球為甚麼會在水中產生氣泡？
沐浴球的2種主要成分為碳酸氫鈉（sodium bicarbonate，又稱小蘇打）和檸檬酸（citric acid）。碳酸氫鈉屬弱鹼性，而檸檬酸則屬弱酸性， 2種化學物在水中會發生化學反應，互相中和，產生檸檬酸鈉（sod i um citrate）、二氧化碳（ca r bo n d i oxi d e）和水。在水中看到的氣泡，便是形成的二氧化碳。一般來說，這些氣泡很快便會消失，若消費者想享受泡泡浴，則要選用一些標示會形成泡泡的產品。該等產品的表面活性劑（surfactant）含量通常較高，表面活性劑的例子有十二烷基硫酸鈉（又名月桂基硫酸鈉，sodium lau r yl su lfate，SLS）、月桂醇磺基乙酸酯鈉（sodium lauryl sulfoacetate，SLSA）和C14-16烯烴磺酸鈉（sodium C14-16 olefin sulfonate）等。於使用時，以流水撞擊沐浴球溶液，便可形成更多泡泡。部分表面活性劑亦可能帶走皮膚表面的油脂污垢，達到清潔效果，惟或會因油脂被去除而使皮膚乾燥。
除了加入表面活性劑清潔皮膚表面外，有些產品指可以滋潤皮膚或為皮膚保濕，其成分普遍含甜杏仁油、堅果油、甘油等，可避免皮膚於浸浴後過於乾燥。
2.甚麼人士或甚麼皮膚狀況下不適合浸浴？
患有濕疹或皮膚過敏的人士，最好減少皮膚與水分接觸的時間，故日常宜以淋浴方式洗澡為主。天氣乾燥時不宜浸浴，以免皮膚因長時間浸泡在溫水中而導致油脂保護層受損，導致皮膚鎖水效能降低，令皮膚乾燥。
3.浸浴可浸多久？
皮膚科專科醫生陳厚毅建議，浸浴時如果覺得皮膚繃緊，即代表皮膚變得乾燥，便應停止浸浴。此外，浸浴後應為皮膚保濕。長者皮膚的油脂分泌相對較少，浸浴時間最好再縮減。另外，皮膚病患者的沐浴時間不宜過長。美國皮膚科醫學會（AAD）在對皮膚病患者的建議中提及，沐浴時間過久，或可導致皮膚乾燥和刺激，建議淋浴和浸浴時間分別不超過5 分鐘和15分鐘。
4.使用沐浴球有甚麼需要注意？
沐浴球的製作過程未必經過消毒程序，皮膚病患者（例如濕疹、牛皮癬）、皮膚有傷口或發炎的人士，最好避免使用沐浴球浸浴，以免傷口受細菌感染。沐浴球普遍含有香料、色素等成分，或會令某些人引起過敏反應。使用沐浴球浸浴後，建議以溫和的沐浴露沖洗身體，減低因致敏物長時間駐留在皮膚而引致過敏的風險。
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沐浴球為何會冒泡？
因含小蘇打和檸檬酸，遇水後產生二氧化碳氣泡。
甚麼人不適合用沐浴球？
濕疹、皮膚敏感或有傷口人士應避免使用，以免過敏或感染。
浸浴時間有何建議？
浸浴不應超過15分鐘，皮膚繃緊時應立即停止並保濕。