浸浴太久易致2大惡果 醫生拆解浸浴好處壞處/時間/沐浴球功用

不少人喜歡以色彩繽紛、香氣撲鼻的沐浴球（Bath Bomb）來為洗澡增添情調，但你知道當中成分或會引發皮膚乾燥甚至過敏嗎？消委會最近檢測市面沐浴球，並引述皮膚科專科醫生陳厚毅拆解4大Q&A，提醒部分產品含表面活性劑及香料等，若用法不當或皮膚本身較敏感，恐有潛在風險，有2類人士應避免使用，甚至不適合浸浴。