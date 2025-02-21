金錢癬｜容易人傳染人？會自己好嗎？ 金錢癬3大初期症狀+藥膏選擇/治療/戒口建議
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金錢癬｜皮膚真菌感染解析
金錢癬，醫學上稱為「體癬」，是由皮癬菌引起的皮膚表層感染。其特徵是患處呈現環狀，狀似錢幣，故得此名。環狀皮疹會隨著病情進展而擴散，中心部位則可能逐漸癒合。金錢癬可發生於身體的任何部位，包括頭皮、面部、腹股溝和足部。
金錢癬初期｜6大典型症狀詳解
金錢癬的初期症狀因感染程度和部位而異。以下是金錢癬的六大典型症狀，若孕婦、長者或大面積感染者出現這些症狀，建議立即尋求專業醫療協助。
金錢癬初期常見症狀
- 皮膚出現環形紅斑，邊緣略微隆起，並伴有鱗屑。
- 皮膚乾燥、瘙癢，甚至出現腫脹感。
- 患處皮膚泛紅，邊緣出現炎症反應。
嚴重金錢癬的特徵
- 皮膚隆起，出現水皰。
- 多個環形皮疹同時出現。
- 患處出現膿性分泌物。
除了典型的環形紅斑，皮膚的嚴重乾燥、瘙癢和泛紅也是金錢癬的重要症狀。
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金錢癬傳染途徑｜如何避免人傳染人？
金錢癬具有高度傳染性，主要透過直接接觸感染者或受污染的物品傳播。尤其是嬰幼兒，由於免疫系統較弱，更容易受到感染。此外，共用毛巾、梳子、衣物和床單等個人物品，以及在公共場所如游泳池和淋浴間活動，都增加了感染風險。
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金錢癬會自己好嗎？
金錢癬是一種真菌感染，需要使用抗真菌藥物治療，通常不會自行痊癒。若不治療，可能導致病情惡化或傳染他人。
金錢癬治療｜藥膏選擇與正確使用方法
及早治療金錢癬至關重要，可有效避免病情惡化和傳染他人。市面上有許多抗真菌藥膏可供選擇，患者應根據患處部位選擇合適的劑型（乳膏或噴霧）。通常每日塗抹2-3次，持續2-4週。即使症狀緩解，也應完成整個療程，以確保徹底根治。若使用藥膏一周後症狀未見改善，或感染發生在頭皮等特殊部位，應立即諮詢醫生。
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金錢癬飲食宜忌｜輔助治療與康復
在飲食方面，建議以清淡、易消化的食物為主，增強免疫力。應避免辛辣刺激性食物，如薑、蔥、辣椒等。此外，應減少或避免食用牛羊肉、海鮮和酒精，這些食物可能會加重皮膚炎症。如有疑問，應諮詢醫生或營養師的專業意見。
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金錢癬會人傳人嗎？
是的，金錢癬具有傳染性，透過親密接觸或共用物品傳播。
金錢癬初期有哪些症狀？
皮膚出現圓形斑塊，邊緣呈紅色或銀色，可能伴隨鱗屑、乾燥、痕癢等症狀。
金錢癬藥膏如何使用？
通常每天使用2-3次，通常2-4週可痊癒。即使症狀消失，仍建議完成整個療程，但要因應不同藥膏而定。
患金錢癬需要戒口嗎？
是的，應避免刺激性食物、牛羊肉、海鮮和酒精，以清淡飲食為主。
金錢癬多久會好？
通常2-4週可痊癒，但需完成整個療程，避免復發。