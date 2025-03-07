除疤膏邊隻好｜推薦8款熱門品牌淡化手術/剖腹疤痕 附消委會成分功效比較及醫生建議

除疤膏邊隻好｜推薦8款熱門品牌淡化手術/剖腹疤痕 附消委會成分功效比較及醫生建議

皮膚護理
東方新地
疤痕是傷口癒合後留下的印記，無論是手術、意外或日常小傷，都可能留下不同程度的疤痕除疤膏邊隻好？除疤貼及除疤啫喱如何選擇？傷口疤痕淡化時間要多久？《日日健康》編輯團隊綜合消委會與皮膚科醫生專業意見，深入剖析常見疤痕形態、除疤產品的成分與使用方法，並推薦8款市面上熱門除疤膏除疤貼及除疤啫喱。

除疤膏邊隻好目錄

5大常見疤痕形態

消委會在《除疤貼及除疤藥膏治療原理》一文中指出，皮膚在損傷後，傷口會長出纖維組織替代原有的皮膚，這個纖維化的區域就是疤痕，通常呈粉紅色或啡色。疤痕是無法完全去除的，不過可透過治療和護理盡量收細面積或淡化色素，令疤痕較不明顯。至於常見的疤痕形態包括以下5種：

  • 扁平而淡色的疤痕：此為最常見的疤痕形態。在傷口自然癒合的過程中，初期疤痕可能呈現紅色或更深的顏色，傷口癒合後會有輕微凸起，但疤痕隨後會逐漸變得較淺色，此過程一般需時約兩年。
  • 增生性疤痕：沿著傷口形成的紅色疤痕，其特點是較為凸起，形態會保持多年。
  • 肉芽（又稱疤痕組織增生或瘢瘤性疤痕）：由傷口部位產生過量纖維組織所引起，此類疤痕會生長超過原本傷口的邊界，甚至在傷口癒合後仍持續增生。
  • 萎縮性疤痕：此種疤痕呈現凹陷外觀，常見於暗瘡或水痘痊癒之後。
  • 攣縮性疤痕：於燒傷後因皮膚收縮和收緊而出現，此類疤痕有可能妨礙相關部位的活動。

除疤貼vs除疤藥膏｜成分與使用方法比較

市面上的除疤產品主要分為除疤貼和除疤藥膏兩種，它們在適用範圍、成分和使用方法上有所不同，消委會引述皮膚科專科醫生陳厚毅意見，比較除疤貼及除疤藥膏常見成分及用途。

特點 除疤貼 除疤藥膏
適用範圍及特點
  • 較適合範圍較細小的肉芽或增生性疤痕
  • 產品大小各有不同，可以用清潔的剪刀裁剪成接近疤痕的大小使用
  • 可按產品說明書指示每天清洗後翌日再使用，並按指示更換
  • 面積較細小的除疤貼產品，是直徑1.2厘米的圓片，較適合用於較短小的疤痕，但整片較薄身，難以保存重用
  • 陳厚毅醫生：有醫學研究指出，含矽凝膠的除疤藥膏對縮小肉芽有一定效果
  • 有醫學研究初步顯示洋蔥提取物（Allium cepa bulb extract）對肉芽有一定效果，但隨機對照臨床試驗較少
  • 亦有研究洋蔥提取物對預防疤痕的功效，惟暫時的結論不一
  • 含尿囊素（allantoin）亦有小量證據支持其能促進傷口癒合，強調還需有更多研究支持洋蔥提取物和尿囊素的效用等
使用方法及好處
  • 皮膚科專科醫生陳厚毅指出：這類產品適宜用於已癒合的傷口，但切勿用於有傷痂、有縫線、未癒合或發炎的傷口上
  • 一般每日使用10至24小時以達最佳效果，每個療程需時2至4個月，嚴重的疤痕可能需時3至6個月
  • 提醒使用者，由於要長時間將矽凝膠片貼在身上，有機會阻塞毛孔，引致毛囊炎
  • 如發現皮膚敏感，可將使用時間縮短，如情況持續，則應立即停止使用並諮詢醫生意見
  • 相對於貼片需要每天長時間貼在疤痕上，塗搽藥膏可減輕傷者的不方便或不舒適感覺，即使用在身體外露部位，也不會引人注意
  • 陳醫生提醒：傷者應注意小部分除疤藥膏含有防腐劑如對羥基苯甲酸甲酯（methylparaben）或山梨酸（sorbicacid），還有色素和香料等。如果皮膚較敏感，應該小心使用

除疤膏推薦｜7款熱門除疤膏/除疤膏貼/除疤膏啫喱比較

產品名稱 售價
Dermatix倍舒痕去疤凝膠 7克 $168
安適康疤痕護理矽膠筆 $310
KELO-COTE 疤適祛疤凝膠 6克 $142
Hiruscar喜療疤除疤啫喱 20克 $163
Contractubex德國秀碧除疤膏 10克 $134
Hiruscar喜療疤除疤啫喱 兒童專用 20克 $159
Mederma美德瑪晚間修護除疤膏 20克 $169
美皮護®除疤貼 4X30cm (2片裝) $388

除疤膏推薦｜1. Dermatix倍舒痕去疤凝膠 7克 $168

Dermatix倍舒痕去疤凝膠是一種外用矽凝膠，採用創新的CPX配方，有效平復及軟化疤痕。產品獨有維他命C成分，有助阻隔有害光線及淡化膚色。

使用方法：每天兩次（早上和晚上），將適量凝膠輕輕塗於患處。

產地：美國

售價：$168

容量：7克

除疤膏推薦｜2. 安適康疤痕護理矽膠筆 9.2g $585、4g $310

安適康疤痕護理矽膠筆為固體筆型設計，方便淡化疤痕，具SPF20抗紫外線功能。

使用方法：清潔疤痕，旋轉出2mm筆頭，均勻塗抹3-5下

產地：台灣

售價：9.2g NT$2,480(約HKD$585)、4g NT$1,320 (約HKD$310)

適用範圍：手術、剖腹產、燒燙傷、痘疤等

除疤膏推薦｜3. KELO-COTE 疤適祛疤凝膠 6克 $142

KELO-COTE 疤適祛疤凝膠屬快速乾燥凝膠，有效軟化平復疤痕、減少紅腫痕癢，並形成防水彈性保護層，預防及改善因皮膚受損後所形成的新、舊疤痕，在預防疤痕形成，減退顏色及平伏舊疤痕等效果顯著；兒童和成人適用。

使用方法：每晚潔淨疤痕位置後，印乾水份，薄薄塗抹於已癒合疤痕上，待其自行乾透。每天使用兩次。

產地：義大利

售價：$142

容量：6克

除疤膏推薦｜4. Hiruscar喜療疤除疤啫喱 20克 $163

Hiruscar喜療疤除疤啫喱獨有MPS配方，有效軟化疤痕、滋潤皮膚、減褪色素，適用於意外、運動、抓傷等日常疤痕，處理凹凸疤痕及色印。

使用方法：傷口癒合後，每日3-4次按摩塗抹患處。

產地：泰國

售價：$163

容量：20克

除疤膏推薦｜5. Contractubex德國秀碧除疤膏 10克 $134

Contractubex德國秀碧除疤膏有3重功效：防止過多疤痕組織、減少紅腫痕癢、促進疤痕平滑彈性。有效減少及預防增生性及瘢瘤性疤痕，改善新舊疤痕繃緊、色澤，軟化疤痕，紓緩不適。德國暢銷除疤良藥，多國醫生推薦。

使用方法：每天2-3次，輕輕按摩患處至少3個月。適用於已癒合傷口。避免接觸眼睛、鼻腔、口腔及黏膜。從中間向邊緣按摩至吸收。

產地：德國

售價：$134

容量：10克

除疤膏推薦｜6. Hiruscar喜療疤除疤啫喱 兒童專用 20克 $159

Hiruscar喜療疤兒童專用除疤啫喱專為兒童研製，特含燕麥萃取，天然滋潤，撫平淡化疤痕，減褪紅印。通過防敏測試，溫和修護滋潤兒童肌膚。幫助軟化、撫平、淡化疤痕，補充水分，平衡骨膠原生長。

使用方法：清潔癒合傷口，印乾，取豌豆大小凝膠，輕按覆蓋疤痕。每天早晚使用。

產地：泰國

售價：$159

容量：20克

適用膚質：所有膚質。適用於無破損皮膚。

除疤膏推薦｜7. Mederma美德瑪晚間修護除疤膏 20克 $169

Mederma美德瑪晚間修護除疤膏能促進晚間皮膚修復，加速褪減疤痕，最快14天見效。有效去除新舊疤痕，如手術、燒傷、割傷、暗瘡疤痕。每晚一次，酣睡中修復，適合任何膚質，尤其敏感肌。

使用方法：每晚輕柔塗抹於疤痕，新疤痕8星期，舊疤痕3-6個月。傷口癒合後儘快使用。

產地：德國

售價：$169

容量：20克

除疤膏推薦｜8. 美皮護除疤貼 4X30cm (2片裝) $388

美皮護除疤貼有效減退增生性疤痕及疤痕疙瘩，能預防新癒合的傷口留有疤痕，纖薄透氣、柔軟貼服。

使用方法：剪裁貼於癒合傷口。可重複使用7天，可清洗風乾。傷口癒合後使用。有紅疹請暫停，持續請諮詢醫護。

產地：芬蘭

售價：$388

規格：4X30cm (2片裝)

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除疤貼要貼多久？

一般建議每天使用10至24小時，療程約2至4個月。嚴重疤痕可能需要更長時間。

除疤藥膏何時使用？

除疤產品應在傷口癒合後使用，避免用於未癒合或發炎的傷口。如有疑問，應諮詢醫生意見。

除疤貼可以重複使用嗎？

部分除疤貼可以清洗後重複使用，但若失去黏性或破損，應立即更換。小範圍圓片型除疤貼通常為一次性使用。

除疤產品含有哪些常見成分？

常見成分包括矽凝膠、洋蔥提取物、尿囊素、蘆薈提取物和維他命E。矽凝膠有較多醫學研究支持其功效，其他成分的效果則因研究而異。

資料或影片來源：英國國民保健署 (NHS)美國皮膚病學會消委會《除疤貼及除疤藥膏治療原理》

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