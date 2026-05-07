面膜點揀好2026｜夏季及反常天氣保濕指南成分比較及防致敏陷阱

香港天氣一下子濕熱如盛夏，轉頭又因進出強冷氣房而變得乾燥「爆拆」。行入藥妝店，望住琳瑯滿目的面膜，你是否習慣直接揀特價，或者標榜「保濕」的那一款？這是一個常見錯法。買面膜不是越貴或越多精華就越好，若在天氣不慎選錯成分，隨時會導致皮膚過敏。