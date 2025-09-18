頭皮護理｜日日用同款洗頭水恐致禿頭？ 皮膚科醫生證真有其事 注意3種成份去頭皮要小心
廣告
沖涼洗頭，見到有大量頭髮掉落難免叫人擔心。除先天原因之外，掉髮亦可能與使用的洗頭水有關。有皮膚科醫生指出，部分洗頭水可能含有某些特定成份，令它保持2、3年不變質，但同時就有可能損害毛囊、形成掉髮。這亦解釋到為何有些人使用某款洗頭水時起初感覺良好，但連用幾個月就出現頭皮痕癢及掉髮情況。
3種防腐劑頭皮潛在風險
台灣皮膚科醫生柯博桓在其社交平台專頁撰文指出，市面上的洗頭水通常含有3到5種不同的防腐劑，常見的包括對羥基苯甲酸酯（Parabens）、甲基異噻唑啉酮（MIT）和二乙醇胺（DEA）。這些成分雖然能延長產品的保存期限，但同時也是強效的頭皮刺激物，可能破壞頭皮的天然微生物平衡，進而損害頭皮屏障功能。
頭皮自然修復或需6個月
柯博桓續指，洗頭水裡面的防腐劑對頭皮的傷害會逐漸累積，這解釋了為何許多人使用某款洗頭水後，起初感覺良好，但幾個月後卻出現掉髮問題。一旦毛囊受損，即使停止使用問題產品，亦可能需要3至6個月才能夠恢復。
強效去頭皮恐惡性循環
防腐劑是已知的過敏原，當頭皮對其產生過敏反應時，會引發一系列不良反應。首先是頭皮發炎及痕癢，隨後頭皮受損後釋放發炎因子，干擾毛囊的生長周期，導致頭髮提前進入脫落期。有些人發現有頭皮就選用強效抗屑洗頭水，結果因含有更高濃度的防腐劑，反而令掉髮情況加劇。
柯博桓指出，洗頭水裡面的防腐劑成本通常極低，但就可以令產品保存2至3年不變質，因此被廣泛使用。另一方面，許多標榜成份天然溫和的洗髮產品，為彌補去除硫酸鹽後產品更易滋生細菌的問題，反而添加了更多隱形的防腐劑。
揀洗頭水注意成份標籤
柯博桓建議如發現掉髮情況加劇，購買洗頭水時應仔細查看成分標示，選擇低防腐劑甚至無防腐劑的產品，同時提醒不要被看似高級的包裝及香味所影響；最簡單的配方往往對頭皮最友善。