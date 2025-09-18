頭皮護理｜日日用同款洗頭水恐致禿頭？ 皮膚科醫生證真有其事 注意3種成份去頭皮要小心

沖涼洗頭，見到有大量頭髮掉落難免叫人擔心。除先天原因之外，掉髮亦可能與使用的洗頭水有關。有皮膚科醫生指出，部分洗頭水可能含有某些特定成份，令它保持2、3年不變質，但同時就有可能損害毛囊、形成掉髮。這亦解釋到為何有些人使用某款洗頭水時起初感覺良好，但連用幾個月就出現頭皮痕癢及掉髮情況。

