風癩急救｜夜晚出風癩原因在於飲食習慣？ 5招止痕急救法解決蕁麻疹
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風癩，又稱蕁麻疹、風疹，是一種常見的皮膚疾病，其主要特徵為皮膚上出現紅色或白色、凸起且發癢的風團。約有20%的人一生中至少會經歷一次風癩。雖然大部分風團會自行消退，但反覆發作的情況並不少見。本文將深入探討風癩的種類、成因、中西醫急救與治療方法，提日常防護建議，助您擺脫風癩困擾。
風癩急救目錄
風癩的種類｜急性蕁麻疹和慢性蕁麻疹
風癩主要分為兩大類：急性蕁麻疹和慢性蕁麻疹。
- 急性蕁麻疹：通常在數小時或數天內自行消退，不會傳染。成因包括食物過敏（如海鮮、酒精、堅果、奶蛋等）、吸入過敏原（如貓狗毛、花粉、塵螨等）以及細菌、黴菌、寄生蟲或病毒感染。
- 慢性蕁麻疹：與身體免疫系統有關，同樣不會傳染。成因可能包括乾燥症、紅斑性狼瘡、血管炎等免疫系統疾病，以及某些藥物的副作用。
風癩的成因
風癩的成因複雜多樣，中西醫學對此有不同的見解。
中醫觀點
天氣變化：中醫認為，體內濕氣過重，形成「痰濕體質」，是風癩的成因之一。潮濕、炎熱的天氣會加重風癩症狀。
風邪入侵：中醫認為風癩是因風邪入侵皮膚所致，當身體汗孔打開時，風邪便有機會進入皮膚之間，產生風團，引致皮膚隆起和痕癢，亦即「出風癩」。中醫將出風癩分為不同類型，包括風熱、風寒、血虛風燥和濕困胃腸，並根據不同病因而提出對應的治療方法。
- 風熱：引起急性風癩的邪氣，皮膚顏色鮮紅灼熱，遇熱加重。
- 風寒：皮膚出現白色風癩，皮膚瘙癢，遇冷加重。
- 血虛風燥：慢性風癩的常見原因，因風癩反覆發作，引致血虛，皮膚乾燥。
- 濕困胃腸：常見引起慢性風癩的原因，風團色淡，長年反覆發作，常在勞累後加重。
西醫觀點
免疫系統反應：西醫認為，過敏原與 IgE 結合後，引發肥大細胞活化，釋放組織胺，導致皮膚組織腫脹和血管擴張，引起瘙癢、水腫。
組織胺：身體從酒類、加工肉品、發酵食物中吸收組織胺，若晚上食用過多這類食物，體內組織胺濃度升高，容易在夜晚出風癩。
其他成因
- 生活壓力、睡眠不足、情緒緊張、皮膚敏感等都可能誘發風癩。
5大風癩的急救方法
風癩發作時，可採取以下方法緩解不適：
- 止痕藥膏：蕁麻疹一般沒有針對性的藥膏或止痕膏，因此口服抗敏藥是比較有效的風癩急救法。
- 抗組織胺敏感藥：抗組織胺有助於緩解風疹塊的瘙癢，但可能引起睡意、口乾等副作用。若白天需要服用，應避免駕駛或操作機器。
- 冰敷：用冰塊、凍飲或冰凍毛巾冷敷，有助於收縮血管，減輕紅腫。
- 保持涼爽：避免洗澡水溫過熱，室內使用空調，避免戶外曝曬。
- 中醫急救法：外塗中藥藥膏，或用薄荷、苦參、浮萍、白鮮皮等藥材熏洗患處，以達消風止癢、通絡利濕的效果。
風癩的治療與預防5招
要有效擊退風癩，除了急救措施外，更重要的是從日常生活中做好預防：
- 找出敏感原：留意食物、藥物或其他可能引起過敏的因素，盡量避免接觸。
- 飲食調整：減少攝取人工添加劑、冷凍食品、罐頭、瓶裝飲料、即食麵等。
- 避免炎熱環境：減少停留在炎熱環境中，避免浸溫泉、焗桑拿，同時避免飲酒、食用麻辣火鍋等。
- 注意穿著：容易因陽光誘發風癩的患者，宜穿著遮蓋性衣物，並使用防曬霜保護皮膚。穿著寬鬆、透氣的衣物，減少摩擦。
- 增強免疫力：中醫認為，提升免疫力是解決風癩的根本之道。可透過中藥調理，配合針灸等療法，改善體質。
通用飲食建議
- 避免高組織胺食物：酒精、茄子、醃製食品、成熟乳酪、煙燻肉品、貝類、豆類、堅果、巧克力等。
- 避免釋放組織胺食物：柑橘類水果、可可、巧克力、核桃、花生、木瓜、鳳梨、李子、奇異果、香蕉、豆類、番茄、小麥胚芽、醋、添加劑等。
- 避免阻礙 DAO 酵素的食物：酒精、紅茶、能量飲料、亞麻茶。
- 適量攝取陳皮：陳皮具有抗組織胺作用，可泡水飲用。
- 濕困胃腸型患者：可多飲薏米水，有助健脾利濕。
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風癩會傳染嗎？
風癩不會傳染。
風癩多久會好？
急性蕁麻疹通常在數小時或數天內消退，慢性蕁麻疹則可能反覆發作，持續數月甚至數年。
如何分辨風癩的類型？
可根據風團的顏色、遇冷或遇熱是否加重、以及是否有其他症狀等來初步判斷，建議諮詢中醫師或西醫師的專業意見。
風癩發作時可以擦什麼藥？
一般建議口服抗組織胺藥物，若有需要，可諮詢醫生後使用含有止癢成分的藥膏。