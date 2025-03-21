香港皮膚科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
香港皮膚科醫生邊個好目錄
皮膚科醫生的定義及職責
皮膚科，正式名稱為「皮膚及性病科」，專門診治兒童及成人的皮膚、頭髮、指甲問題，以及各類性傳染病。皮膚科醫生透過觀察皮膚徵狀，診斷和治療皮膚疾病，並藉此了解身體內部的潛在問題，例如器官病變。他們擅長處理的常見疾病包括：暗瘡、濕疹、灰甲、牛皮癬、皮膚癌、紅斑痤瘡等。
什麼情況下要看皮膚科醫生？
如果你的皮膚出現以下症狀，應盡早尋求皮膚科醫生的專業協助：
- 皮膚異常痕癢及乾燥
- 紅疹
- 深色和加厚的痂皮
- 皮膚出現潰瘍，水泡
- 生殖器官出現異常分泌，皮膚痕癢，紅疹
- 頭暈甚至昏厥
而且如果你患有以下皮膚疾病或性病，亦需要求診：
皮膚科醫生的診症收費多少？公私營皮膚科醫生收費比較？
香港公立醫院皮膚科門診，合資格人士首次診症收費HK$135，其後每次HK$80，藥費另計，每種HK$15。非合資格人士首次診症HK$1,190，包括相關配藥、X光檢驗及化驗（醫學遺傳學的特別檢驗除外）。公立醫院收費較低，但輪候時間長。
私營診所皮膚科診症費HK$850至HK$1,650不等，皮膚科檢查及治療費用視乎項目而定，額外程序如激光治療、手術等另計。私家醫院皮膚科服務快捷，預約彈性，環境舒適，但收費較高。
選擇公立醫院或私家醫院，取決於個人經濟狀況、健康需求及時間安排。私家醫生費用浮動，宜親自致電至各診所或到各私家醫院查詢詳細收費資訊。
九龍區
|醫院名稱
|門診收費
|播道醫院
|$675
新界區
私家診所
私家皮膚科醫生的診症費各有不同，會診費用由$850至$1,650起不等；部分診所的藥費，以及特別的醫療程序如激光脫斑或脫疣等，可能另加收費，詳細收費項目需致電診所詢問。
香港皮膚科醫生邊間好？
本港的皮膚科醫生選擇包括衛生署轄下的 9 間皮膚科專科診所及健康中心、私立醫院及私營皮膚科診所。
衛生署轄下的診所及健康中心
現時衛生署轄下共有9間提供皮膚科專科的診所及健康中心，輪候時間約為一年半至三年不等，以下是各間診所及健康中心的資料：
港島區
|診所
|現時新症排期之情況*
|服務時間
|柴灣社會衞生科診所
|2026 年 11 月
|
|灣仔女性社會衞生科診所
|2026 年 4 月
|
|灣仔男性社會衞生科診所
|2026 年 2 月
|
|西營盤皮膚科診所
|2026 年 2 月
|
九龍區
|診所
|現時新症排期之情況*
|服務時間
|油麻地皮膚科診所
|2026 年 9 月
|
|容鳳書社會衞生科診所
|2027 年 4 月
|
|長沙灣皮膚科診所
|2027 年 8 月
|
新界區
*更新日期截至 2024 年 8月 1 日，實際約期的情況或有不同。請帶備轉介信到上述其中一間診所辦理預約手續。
私家醫院皮膚科醫生
港島區
九龍區
|醫院名稱
|皮膚科醫生
|播道醫院
|
新界區
|醫院名稱
|皮膚科醫生
|香港港安醫院 – 荃灣
|
|仁安醫院
|
|香港中文大學醫院
|
什麼情況下應該去看皮膚科醫生？
如果你的皮膚出現以下症狀，應盡早尋求皮膚科醫生的專業協助：
* 深色和加厚的痂皮
* 皮膚異常痕癢及乾燥
* 生殖器官出現異常分泌、皮膚痕癢、紅疹、潰瘍、水泡或疣
而且如果你患有以下皮膚疾病或性病，亦需要求診：
* 濕疹
* 異位性皮膚炎
* 接觸性皮膚炎
* 暗瘡及玫瑰痤瘡
* 銀屑病(牛皮癬)
* 皮膚感染，如病毒疣、細菌和真菌感染
* 梅毒
* 淋病
* 非淋病性尿道炎
* 衣原體性器疣
* 陰部疱疹
* 愛滋病
公立醫院和私家醫院的皮膚科服務有什麼分別？
公立醫院收費較低，但輪候時間較長；私家醫院提供更快捷、彈性的服務，但收費較高。
皮膚科檢查的費用大概是多少？
私家皮膚科醫生的診症費一般約由$850至$1,650起不等；部分診所的藥費，以及特別的醫療程序如激光脫斑或脫疣等，可能另加收費，詳細收費項目需致電診所詢問。
如何選擇合適的皮膚科醫生？
可以考慮醫生的專業背景、診所地點、收費、患者評價等因素，並諮詢家庭醫生或親友的建議。