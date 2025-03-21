香港皮膚科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽

香港皮膚科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽

皮膚護理
東方新地
香港現時共有118名皮膚科醫生，他們的主要職責係咩？會醫到咩疾病？香港皮膚科醫生邊個好？《日日健康》編輯團隊整合了關於皮膚科醫生的專業知識、工作範圍、收費等資訊，即使皮膚有任何不適，也可以了解有何公私營診症選擇。

香港皮膚科醫生邊個好目錄

全港皮膚科醫生名單

皮膚科醫生的定義及職責

皮膚科，正式名稱為「皮膚及性病科」，專門診治兒童及成人的皮膚、頭髮、指甲問題，以及各類性傳染病。皮膚科醫生透過觀察皮膚徵狀，診斷和治療皮膚疾病，並藉此了解身體內部的潛在問題，例如器官病變。他們擅長處理的常見疾病包括：暗瘡、濕疹、灰甲、牛皮癬、皮膚癌、紅斑痤瘡等。

什麼情況下要看皮膚科醫生？

如果你的皮膚出現以下症狀，應盡早尋求皮膚科醫生的專業協助：

  • 皮膚異常痕癢及乾燥
  • 紅疹
  • 深色和加厚的痂皮
  • 皮膚出現潰瘍，水泡
  • 生殖器官出現異常分泌，皮膚痕癢，紅疹
  • 頭暈甚至昏厥

而且如果你患有以下皮膚疾病或性病，亦需要求診：

  • 濕疹
  • 暗瘡及玫瑰痤瘡
  • 接觸性皮膚炎
  • 異位性皮膚炎
  • 銀屑病(牛皮癬)
  • 陰部疱疹
  • 皮膚感染，如病毒疣、細菌和真菌感染
  • 非淋病性尿道炎
  • 梅毒
  • 淋病
  • 衣原體性器疣
  • 愛滋病

皮膚科醫生的診症收費多少？公私營皮膚科醫生收費比較？

香港公立醫院皮膚科門診，合資格人士首次診症收費HK$135，其後每次HK$80，藥費另計，每種HK$15。非合資格人士首次診症HK$1,190，包括相關配藥、X光檢驗及化驗（醫學遺傳學的特別檢驗除外）。公立醫院收費較低，但輪候時間長。

私營診所皮膚科診症費HK$850至HK$1,650不等，皮膚科檢查及治療費用視乎項目而定，額外程序如激光治療、手術等另計。私家醫院皮膚科服務快捷，預約彈性，環境舒適，但收費較高。

選擇公立醫院或私家醫院，取決於個人經濟狀況、健康需求及時間安排。私家醫生費用浮動，宜親自致電至各診所或到各私家醫院查詢詳細收費資訊。

私家醫院及診所收費詳情

港島區

醫院名稱 門診收費
養和醫院 $1,800
香港港安醫院 $2,000
港怡醫院 $1,650
嘉諾撒醫院 $1,200 – $2,000

九龍區

醫院名稱 門診收費
播道醫院 $675

新界區

醫院名稱 門診收費
荃灣港安醫院 $650
仁安醫院
  • 登記費 $300
  • 專科診症費 $700 – $2,000
中大醫院
  • 專科醫生 $800 – $1,600
  • 教授 $1,000 – $2,500

私家診所

私家皮膚科醫生的診症費各有不同，會診費用由$850至$1,650起不等；部分診所的藥費，以及特別的醫療程序如激光脫斑或脫疣等，可能另加收費，詳細收費項目需致電診所詢問。

香港皮膚科醫生邊間好？

本港的皮膚科醫生選擇包括衛生署轄下的 9 間皮膚科專科診所及健康中心、私立醫院及私營皮膚科診所。

衛生署轄下的診所及健康中心

現時衛生署轄下共有9間提供皮膚科專科的診所及健康中心，輪候時間約為一年半至三年不等，以下是各間診所及健康中心的資料：
港島區

診所 現時新症排期之情況* 服務時間
柴灣社會衞生科診所 2026 年 11 月
  • 星期一、五：下午2時至下午5時30分
  • 星期三：上午8時45分至下午1時、下午2時至下午5時30分
灣仔女性社會衞生科診所 2026 年 4 月
  • 星期一：上午8時30分至下午1時、下午2時至下午5時30分
  • 星期二、三、四、五：上午8時45分至下午1時、下午2時至下午5時30分
灣仔男性社會衞生科診所 2026 年 2 月
  • 星期一：上午8時30分至下午1時、下午2時至下午5時30分
  • 星期四：上午8時45分至下午1時
  • 星期二、三、五：上午8時45分至下午1時、下午2時至下午5時30分
西營盤皮膚科診所 2026 年 2 月
  • 星期一：下午2時至下午5時30分
  • 星期二至五：上午8時45分至下午1時、下午2時至下午5時30分
  • 星期三（手術日）：下午2時至下午5時30分

九龍區

診所 現時新症排期之情況* 服務時間
油麻地皮膚科診所 2026 年 9 月
  • 星期一：上午8時30分至下午1時、下午2時至下午5時30分
  • 星期二至五：上午8時45分至下午1時、下午2時至下午5時30分
容鳳書社會衞生科診所 2027 年 4 月
  • 星期一：上午8時30分至下午1時、下午2時至下午5時30分
  • 星期二至五：上午8時45分至下午1時、下午2時至下午5時30分
長沙灣皮膚科診所 2027 年 8 月
  • 星期一：上午8時30分至下午1時、下午2時至下午5時30分
  • 星期四（只限特別皮膚科）：上午8時45分至下午1時、下午2時至下午5時30分
  • 星期二、三、五：上午8時45分至下午1時、下午2時至下午5時30分

新界區

診所 現時新症排期之情況* 服務時間
屯門社會衞生科診所 2026 年 11 月(男性)
2026 年 9 月(女性)
  • 星期一：上午8時30分至下午1時、下午2時至下午5時30分（只限女性）
  • 星期二、四：上午8時45分至下午1時、下午2時至下午5時30分（只限男性）
  • 星期三、五：上午8時45分至下午1時、下午2時至下午5時30分（只限女性）
粉嶺社會衞生科診所 2026 年 8 月
  • 星期一：上午8時30分至下午1時、下午2時至下午5時30分
  • 星期二至五：上午8時45分至下午1時、下午2時至下午5時30分

*更新日期截至 2024 年 8月 1 日，實際約期的情況或有不同。請帶備轉介信到上述其中一間診所辦理預約手續。

私家醫院皮膚科醫生

港島區

醫院名稱 皮膚科醫生
養和醫院
  • 陳俊彥醫生
  • 謝志達醫生（客席醫生）
  • 龔家怡醫生
香港港安醫院
  • 何景文醫生
  • 馮貽邦醫生
  • 劉安祥醫生
明德國際醫院
  • 陳湧醫生
  • 張苗醫生
港怡醫院
  • 陳慶釗醫生
嘉諾撒醫院
  • 區志森醫生
  • 陳厚毅醫生
  • 張偉文醫生

九龍區

醫院名稱 皮膚科醫生
播道醫院
  • 陳耀海醫生

新界區

醫院名稱 皮膚科醫生
香港港安醫院 – 荃灣
  • 鍾振堅醫生
  • 盧景勳醫生
  • 黃偉傑醫生
仁安醫院
  • 何景文醫生
  • 鄧旭明醫生
  • 趙麗珊醫生
  • 林嘉雯醫生
香港中文大學醫院
  • 盧景勳醫生

全港皮膚科醫生名單
回到目錄

什麼情況下應該去看皮膚科醫生？

如果你的皮膚出現以下症狀，應盡早尋求皮膚科醫生的專業協助：
* 深色和加厚的痂皮
* 皮膚異常痕癢及乾燥
* 生殖器官出現異常分泌、皮膚痕癢、紅疹、潰瘍、水泡或疣
而且如果你患有以下皮膚疾病或性病，亦需要求診：
* 濕疹
* 異位性皮膚炎
* 接觸性皮膚炎
* 暗瘡及玫瑰痤瘡
* 銀屑病(牛皮癬)
* 皮膚感染，如病毒疣、細菌和真菌感染
* 梅毒
* 淋病
* 非淋病性尿道炎
* 衣原體性器疣
* 陰部疱疹
* 愛滋病

公立醫院和私家醫院的皮膚科服務有什麼分別？

公立醫院收費較低，但輪候時間較長；私家醫院提供更快捷、彈性的服務，但收費較高。

皮膚科檢查的費用大概是多少？

私家皮膚科醫生的診症費一般約由$850至$1,650起不等；部分診所的藥費，以及特別的醫療程序如激光脫斑或脫疣等，可能另加收費，詳細收費項目需致電診所詢問。

如何選擇合適的皮膚科醫生？

可以考慮醫生的專業背景、診所地點、收費、患者評價等因素，並諮詢家庭醫生或親友的建議。

資料或影片來源：香港醫務委員會，註冊醫生名單，在普通科醫生名冊和專科醫生名冊的醫生，專科註冊 - 皮膚及性病科 衞生署，《診所及健康中心一覽表》東方新地香港醫生網+搜尋平台

widgetBtn

熱門文章

 