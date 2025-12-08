眼皮跳｜眼皮跳左吉右凶？ 2種眼皮跳涉神經系統惡疾 眼科醫生：超過一定時間應就醫

坊間常有流傳「左吉右凶」，意指左眼眼皮跳屬好事，反之右眼眼皮跳就要小心。有醫生就從醫學角度出發，指出眼皮跳這種現象在醫學上稱為「眼輪匝肌纖維顫動」。大部分的眼皮跳其實屬於良性，但若跳動情況持續長達數個月就有可能是神經系統疾病的警號，切勿掉以輕心。

