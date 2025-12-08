眼皮跳｜眼皮跳左吉右凶？ 2種眼皮跳涉神經系統惡疾 眼科醫生：超過一定時間應就醫
坊間常有流傳「左吉右凶」，意指左眼眼皮跳屬好事，反之右眼眼皮跳就要小心。有醫生就從醫學角度出發，指出眼皮跳這種現象在醫學上稱為「眼輪匝肌纖維顫動」。大部分的眼皮跳其實屬於良性，但若跳動情況持續長達數個月就有可能是神經系統疾病的警號，切勿掉以輕心。
眼皮跳多屬良性無害
台灣珍世明眼科診所院長王孟祺在專欄「王孟祺醫師-眼科最前線」中分享，臨床上常有病人指自己的右眼眼皮已跳好幾天，擔心會否是不良徵兆，並詢問是否需要接受特別治療。
王孟祺坦言，眼皮跳動本身雖非惡疾，但那種不由自主的跳動感確實令人心煩意亂、坐立難安，令人不禁猜疑究竟是財星高照，抑或大難臨頭。從醫學角度分析，眼皮跳動有一個專業術語，名為「眼輪匝肌纖維顫動」，意指局部的眼皮肌肉出現不自主、輕微、快速且反覆的抽動，同一時間通常只會發生在單邊眼睛。
壓力咖啡因屬元兇 一般數周內可自癒
這種生理現象主要與以下因素息息相關：
- 生活壓力大
- 身體疲倦
- 攝取過量咖啡因
王孟祺強調，絕大部分個案均屬良性且無害，通常會自行緩解。一般而言，症狀持續數天便會停止，亦有部分個案可能連續維持數個星期才消失。
若擴散至面部須留神 恐涉2大神經惡疾
不過，若眼皮顫動的情況持續好幾個月仍未消退，又或者肌肉抽動的範圍不再局限於眼皮部位，而是擴散至面部其他肌肉，市民便要格外留神。這可能暗示著體內潛伏較嚴重的神經系統疾病，例如：
- 腦幹腫瘤
- 多發性硬化症
無特效藥可醫 醫生教3招紓緩
治療方面，目前並無特效藥物針對這種不適。王孟祺建議患者應保持平常心面對，並可透過以下3種方式預防或減緩症狀：
- 放鬆情緒
- 調整作息時間
- 避免食用刺激性的食物或飲料
至於所謂「左眼跳財，右眼跳災」，王醫生稱不過是民間說法，在醫學層面上，左眼或右眼跳動並無任何分別或特殊意義。