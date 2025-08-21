視力保養｜常用手機電腦視力易退化 輕拍面部3個位每日5秒改善視力 每日只需5秒50患者證有效
視力問題在港相當普遍。據中大一項研究顯示，分別有過半數學齡兒童及高達95%大學生患有近視。除此之外，中年甚至老年人亦常有視力下降、老化及白內障等問題。有日本眼科專家就自創「5秒視力恢復術」，聲稱只需正確拍打3個穴位，每日5秒即可改善視力，甚至有患者證實有效，值得各位參考。
「5秒視力恢復術」不同年齡層適用
綜合日本傳媒報道，當地眼耳科REVERSE診所院長今野清志創立的「輕拍打法」，是一種有效的視力恢復訓練。報道指，診所曾對50名患者進行實測，結果顯示僅僅數日，所有受測者的視力均有所改善。
參與者當中，一名40多歲男子嘗試「輕拍打法」後，視力從0.07提升至0.1，原本已預約眼科手術亦可以取消；另一位20多歲女子的視力則從0.1上升至0.4，甚至有一名8歲男童視力從0.5提升至0.8，甚至毋須再戴眼鏡。報道指綜合患者反映，嘗試拍打法後視野變得更寬闊，飛蚊症有所改善甚至消失，肩膀僵硬及頭痛等症狀亦獲改善。
「5秒視力恢復術」具體做法
進行前建議先將指甲剪短，拍打的部位及方法如下：
- 從雙眉中心推向太陽穴，經眉毛上方劃出弧線
- 從眼下1厘米左右，從內至外劃出弧線
- 從太陽位置向上直至頭頂
使用雙手食指至的尾指指尖輕觸肌膚，隨著輕快的節奏輕拍。拍打速度約為每秒3下，稍微用力拍打5秒，共計約15下。從第一個部位開始依序輕拍，注意如拍到皮膚發紅就代表用力過度，應保持「恰到好處的疼痛」的力度。
眼周有多個可提升視力的穴位，如陽白穴、魚腰穴、絲竹空穴、四白穴、睛明穴等。若使用輕拍法，即使不記得每個穴位，也能有效刺激到每一個部位。此外，這方法還能提升自律神經效能，改善血液循環，增加肌肉組織的氧氣供應，結合穴位刺激，讓眼睛焦距回復至最清晰狀態。
