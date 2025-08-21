視力保養｜常用手機電腦視力易退化 輕拍面部3個位每日5秒改善視力 每日只需5秒50患者證有效

視力問題在港相當普遍。據中大一項研究顯示，分別有過半數學齡兒童及高達95%大學生患有近視。除此之外，中年甚至老年人亦常有視力下降、老化及白內障等問題。有日本眼科專家就自創「5秒視力恢復術」，聲稱只需正確拍打3個穴位，每日5秒即可改善視力，甚至有患者證實有效，值得各位參考。

