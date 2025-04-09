護眼食物｜預防白內障改善夜間視力 專家推薦9大護眼食物 多攝取葉黃素防黃班病變
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眼睛是靈魂之窗，保護視力甚為重要。有眼科專家就提出，想保護眼睛及改善視力應多攝取富含葉黃素、花青素和藻紅素，並列出9大含有上述營養素的食物供大家參考。他又指若想提升夜間視力，藍莓是不可或缺的食物。
專家推薦9類護眼食物
台灣三軍總醫院眼科部主任呂大文於當地節目指，不少人好奇有哪些食物有助護眼。他將其歸納為葉黃素、花青素和藻紅素3大類，分別可透過以下食物攝取：
1.葉黃素
- 番薯葉
- 菠菜
- 雞蛋
- 深色蔬果
2.花青素
- 莓類水果（尤其是藍莓）
花青素主要與改善夜間視力有關；呂大文指二戰期間，英國空軍就要求飛行員每天食用半磅藍莓以增強夜間視力
3.藻紅素（蝦紅素）
- 三文魚
- 小蝦
- 深色蝦
- 紅藻
葉黃素可防黃斑部病變
另一方面，台灣營養師楊哲雄在其臉書專頁「好食課」中提到，有研究顯示健康成人每天攝取6毫克葉黃素，能有效預防黃斑部病變。除了保健食品，日常生活中的深綠或橙黃色食物亦含有葉黃素和玉米黃質，含量總高到低包括有：
- 番薯葉
- 菠菜
- 羽衣甘藍
- 茼蒿
- 芥菜
- 開心果
- 豌豆
- 蘿蔓萵苣
- 翠玉瓜
- 韭菜
- 南瓜
- 西蘭花
- 蛋黃
- 蘆筍
- 粟米