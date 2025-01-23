眼癌｜免疫力或影響視力？ 結膜淋巴瘤高危人群+診斷+治療全攻略
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眼癌雖然較為罕見，但它的威脅不容忽視，特別是結膜淋巴瘤這類影響眼部健康的腫瘤。當眼睛出現異常時，應及早求醫，以免錯過黃金治療時間。臨床腫瘤科專科醫生劉健生博士分享關於結膜淋巴瘤的詳細資訊。
眼癌目錄
眼癌分兩類 以生長位置作區分
眼癌指的是發生在眼睛內的惡性腫瘤，其中結膜淋巴瘤與視網膜母細胞瘤是較常見的類型。
- 結膜淋巴瘤：屬於原發性淋巴瘤的一種，正式名稱為結膜邊緣區淋巴癌主要生長在眼白的結膜上，通常呈粉紅色或橙色，形狀圓滑，位於眼白與眼皮之間。由於其病徵不明顯，患者往往不易察覺，主要影響結膜這層覆蓋眼白的黏膜組織。
- 視網膜母細胞瘤：兒童較常見的遺傳性腫瘤，影響視網膜細胞，屬於較具侵略性的癌症。
三種人群結膜淋巴瘤高危
雖然結膜淋巴瘤的確切成因尚未完全明瞭，但已有研究顯示，以下族群屬於高風險群：
- 年長者：好發於60至70歲之間的成年人。
- 免疫力較弱者：例如接受免疫抑制治療的患者。
- 慢性眼疾患者：特別是長期患有眼部炎症的人士。
結膜淋巴瘤症狀與結膜炎相似易忽視
- 眼白部位出現持續性腫塊或顏色變化（粉紅色或橙色增生）。
- 視力模糊、眼睛異物感或眼紅。
- 一般無痛感，但可能造成眼部不適。
由於這些症狀可能與結膜炎或眼睛過敏相似，患者容易忽視，因此建議如有異常應立即就醫。
如何確診結膜淋巴瘤？
醫生通常會採取以下診斷方式：
- 眼部檢查與組織活檢：確認腫瘤類型。
- 全身檢查：檢查淋巴結、肝臟、脾臟，以確認是否為原發性腫瘤。
- 影像檢查：如磁力共振（MRI）以進一步檢視眼眶及周圍結構。
結膜淋巴瘤的治癒率相當高，超過九成患者可根治，尤其是早期發現並接受適當治療者。治療後復發的機率相對較低，但仍需定期覆診以確保病情穩定，特別是免疫系統較弱的患者需密切監測。
如何預防結膜淋巴瘤？
如發現眼部異常，請勿拖延，及早就醫有助提高治癒機率，預防結膜淋巴瘤的方法包括：
- 保持良好的眼部衛生，避免長期眼部炎症或感染。
- 定期眼科檢查，尤其是高危人士。
- 健康生活習慣，包括均衡飲食與充足睡眠，以提升免疫力。
結膜淋巴瘤是否具有傳染性？
結膜淋巴瘤屬於惡性腫瘤，並無傳染性，不會透過接觸或飛沫傳播。
如何區分結膜淋巴瘤與普通結膜炎？
結膜炎通常伴隨流淚、分泌物增多及瘙癢，而結膜淋巴瘤則無痛且呈現持續性腫塊，如有疑慮應及早求醫。
眼癌與一般眼部腫瘤有何不同？
一般眼部腫瘤可能為良性增生，而眼癌如結膜淋巴瘤則屬惡性腫瘤，需進行專業診斷與治療。