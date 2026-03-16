青光眼｜慢性青光眼無病徵惡化可致盲 拆解4大治療方法 眼藥水屬必須？
青光眼｜慢性青光眼可以無病徵 「視力小偷」最終可致盲
青光眼通常意味神經線受到連續性的破壞，大致上可以分為「急性」及「慢性」兩種；急性青光眼通常伴隨病徵，當病人的眼壓突然飆升，病人一般會出現頭痛、作悶作嘔、視線變矇、眼部變紅變腫等等。
相對而言，慢性青光眼早期可能不會有明顯病徵，直到發展至後期才出現左右兩邊視野變得狹窄，病人往往至此才發現自己患有青光眼，「早期不易發現」的特性就令到青光眼被戲稱為「視力小偷」。
另一方面，青光眼亦可以用眼壓高低去分類；眼壓高於21 mmHg（毫米水銀）這就屬於「高眼壓青光眼」，反之眼壓處於正常值（10～21 mmHg）的患者就屬於「正常眼壓青光眼」。不少青光眼會伴隨高眼壓情況，但李醫生提醒並非必定要有高眼壓問題才會罹患青光眼。
青光眼也可用眼球的結構分為開角形或閉角型青光眼。總括急性青光眼通常是閉角形和眼壓高的類別。慢性閉角型青光眼多數都是眼壓慢慢升高, 所以沒有急性的病徵。而慢性開角形青光眼就可以是眼壓高或低的。
青光眼｜青光眼無法根治 控制眼壓可與疾病共存
針對青光眼的治療方法，李醫生指無論是否高眼壓青光眼，一般都會是以減低眼壓為重點，方法包括用藥（眼藥水）、激光治療，又或者直接做手術，其目標同樣是要降低眼壓。李醫生提醒，一如高血壓或糖尿病，青光眼同樣屬於長期病，意味著它無法透過藥物甚至手術根治，但只要病情控制得宜，病人是能夠與青光眼「共存」。
關於具體治療方案，李醫生指滴眼藥水是入侵性最低的方法，其作用是減少房水的製造又或者加快其排出，但如果單靠眼藥水效果有限，醫生就可能會建議病人接受激光，甚至是手術治療。
治療青光眼｜藥物及眼藥水
包括口服藥物及眼藥水，當中可以藥理分成多個類別。在香港，大多數註冊青光眼藥物都以眼藥水的形式供應，部分則以藥丸或針劑劑型供應。醫生可能會處方不同成分的藥物組合。用眼藥水的優點是入侵性較激光及手術為低，較受大眾接受。
正如青光眼不是一種可以根治的疾病，即使在接受青光眼手術前後，患者仍有需要根據醫生指示持續服藥或使用眼藥水，其中在手術後亦有可能要長期使用眼藥水。此外房水排出不平衡的情況在手術後其實有機會再度出現；即使有手術配合，使用藥物控制眼壓仍然相當重要。
減低眼壓的藥水大致可分成5類, 它們的常見副作用包括眼乾、紅眼和過敏。醫生可能會處方混合藥水，以減少使用多種滴眼藥水的不便：
- 前列腺素類似物(PGA)：常為一線用藥，降眼壓效果強且作用時間長。常見副作用包括黑眼圈與睫毛過長。
- β受體阻滯劑：需謹慎用於有心率較慢或呼吸系統疾病的患者。
- 碳酸酐酶抑制劑(CAI)：常作為輔助用藥，口服製劑副作用較多。長期使用口服降眼壓藥有機會影響腎功能。
- 腎上腺素能受體激動劑：有潛在保護神經線的功能，但部分患者可能出現嗜睡或疲勞，且過敏機率較高。
- 縮瞳劑：主要用於閉角型青光眼，眼矇和頭痛的副作用較明顯，除急性發作外，現已較少用。
青光眼治療｜激光治療
如果單靠藥物或眼藥水未能控制眼壓，醫生就有可能建議病人接受激光治療。激光可用於治療部分種類的青光眼。 通常，激光虹膜切開術（Laser Iridotomy）用於治療窄角型青光眼，透過在虹膜上製造一個小孔來重新平衡房水的流動。
在開角型青光眼中，則可採用選擇性激光小樑成形術（Selective Laser Trabeculoplasty, SLT），以減少小樑網的阻力，從而降低眼壓。激光治療的常見副作用通常較輕微且暫時性，包括：眼紅與乾眼、眼壓升高、炎症、對光敏感以及視力模糊。病人一般毋須住院就可以完成。
對於更嚴重的青光眼，經鞏膜激光治療可以深入眼部結構，以進一步降低眼壓。李醫生指近年新型的微脈衝激光（Micropulse laser）採用間歇性能量釋放，相較於傳統的連續波長激光 (G-probe)，能減少組織損傷；而傳統的連續波長激光通常僅用於更晚期的青光眼。無論傳統或微創激光和手術都沒有一個治療能夠永久降低眼壓，隨著病情變化，病人有機會接受其他手術和藥物治療才減慢神經線的退化，保持視力。
青光眼治療｜青光眼手術
李醫生解釋，青光眼手術的傳統方法主要是「小樑切除」或「青光眼引流裝GDD」。小樑切除是透過在眼白位置開一個引流用的小孔, 而青光眼引流裝置用針線固定一個較大矽膠引流導管在眼白外面, 讓眼內過多的房水排出，從而達到降低眼壓的目標。其優點是降低眼壓的效果顯著，病人可能在手術後一段時間內都毋須服藥或使用眼藥水。
缺點方面，李醫生解釋指小樑切除手術所造成的小孔可視為一個小傷口，存在細菌感染風險，同時意味著傷口一旦痊癒就會影響引流效果；視乎患者本身的新陳代謝快慢，小樑切除或青光眼引流裝傷口有機會在手術數年後就已經「埋口」，令眼壓再次升高，之後就要配合眼藥水來繼續控制眼壓。
與激光治療相似地，近年亦有出現經改良的「微創青光眼手術」統稱為MIGS，如「青光眼鈦金屬支架」、「從眼內進入的微創小樑切除術」, 和「生物相容聚合物料做的青光眼微型引流管」等等 ，其好處一般是傷口較小，手術後眼壓過低的機會較少, 創傷較小、復原較快，然而相對地其降眼壓的效果亦可能不及傳統手術顯著，同時部分微創手術亦可能導致組織增生而堵塞微創引流管，進而影響房水排出令眼壓再次升高，可能需要再做手術處理。
李醫生強調，青光眼本身可分成多個種類，病人的視覺神經健康程度亦各有不同, 每一個病者在不同階段需要的治療都不一樣。定期接受視力檢查，並按照醫生指示採用特定治療方法仍然是應付青光眼問題的最佳途徑。
青光眼｜拆解青光眼3大迷思
1. 眼壓高先會有青光眼？
不是。眼壓高是導致青光眼的原因之一，但有研究發現，患開角型青光眼亞裔患者裡面，約70至90%都處於正常眼壓（即不高於21 mmHg）。另一方面，眼壓長期高於21 mmHg亦不一定會有青光眼，換言之「青光眼」與「高眼壓」並無必然關係。
2. 長者先會患上青光眼？
不是。雖然不少長者確診青光眼，但不少情況其實是長者出現其他視力毛病（如白內障），深入檢查時才發現患有慢性青光眼，同時亦不少情況是年輕患者接受矯視手術前揭發有青光眼。
3. 女性較男性易患青光眼？
女士患閉角型青光眼的風險可能稍高於男士，但當中差異並不顯著，反而以下高風險群組需要特別注意：
- 年紀大過60歲
- 直系親屬患有青光眼
- 有深近視(600度以上)或深遠視(300度以上)
- 有糖尿或高血壓問題
- 使用類固醇藥物（如哮喘或濕疹病人）
- 眼球曾受外傷
青光眼｜打呔、飲咖啡增青光眼風險？
李醫生指要預防青光眼最好由每年定期檢查做起，其餘建議配合均衡飲食，避免罹患糖尿或高血壓，維持做帶氧運動習慣。生活習慣方面，李醫生亦提醒經常打領呔太緊同樣會影響眼球壓力，另外過量飲用咖啡（如每日4、5杯以上），其高咖啡因亦會導致眼壓上升，長期就會增加患上青光眼風險。