青光眼｜慢性青光眼無病徵惡化可致盲 拆解4大治療方法 眼藥水屬必須？

發生於眼部的疾病除白內障或飛蚊症外，青光眼同樣十分常見。患上青光眼意味著視神經受損並影響視力，部分慢性青光眼在早期甚至不會有明顯症狀，到後期視野逐漸缺損，若不治療，可導致不可逆失明。眼科專科醫生李煒業接受《日日健康》醫聊室訪問時就為大家拆解種種有關青光眼的迷思，幫助大家及時發現問題，儘早接受醫治。

