眼挑針治療｜生眼瘡碌雞蛋有冇用？醫生教10分鐘熱敷正確3步 4種情況或需用藥
眼挑針治療｜眼瘡處理要先分清類型
眼瘡一般可分為麥粒腫及霰粒腫。麥粒腫即俗稱「眼挑針」，多屬眼瞼腺體急性細菌感染，常見表現為眼皮局部紅腫、疼痛、發熱，部分人更會出現黃白色膿點。霰粒腫則多與眼瞼油脂腺阻塞有關，屬慢性炎症，通常摸起來較硬，痛感未必明顯，但可持續較長時間。
由於兩者成因不同，處理方向亦有分別。若屬早期麥粒腫或未受感染的霰粒腫，一般可先以熱敷及眼瞼清潔作輔助處理；但如麥粒腫已出現急性感染徵象，或霰粒腫反覆不退，便可能需要醫生處方藥物，甚至進一步處理。
眼挑針治療｜生眼瘡熱敷有用嗎？
熱敷是眼瘡常見的輔助處理方法，尤其適用於早期麥粒腫或霰粒腫。熱力有助促進局部血液循環，令眼瞼腺體開口擴張，並使阻塞的油脂軟化，幫助腺體疏通。當腺體排出較順暢，麥粒腫的膿液或霰粒腫內積聚的油脂及分泌物，便有機會自行排出或逐漸縮小。
不過，熱敷並非愈熱愈好，亦不是敷得愈久愈有效。溫度過高有機會燙傷眼皮，過度按摩或用力按壓腫塊，亦可能令感染擴散或炎症加劇。因此，市民在家中自行熱敷時，應特別注意溫度、時間及力度。
眼挑針治療｜正確熱敷方法
如想自行熱敷，可使用乾淨薄毛巾包裹溫熱雞蛋，或以溫熱濕毛巾敷於患處。溫度宜控制在40℃至50℃之間，亦可先以手背測試溫度，確保不會燙傷皮膚。
- 每次熱敷約10分鐘，每日可重複3至5次。
- 熱敷期間可輕柔按摩眼皮，協助腫塊軟化及引流。
- 切勿用力擠壓、刺穿或挑破腫塊。
- 熱敷後可用乾淨棉花球或卸妝棉，沾溫開水輕輕清潔眼瞼邊緣。
若熱敷後痛楚加劇，或眼皮紅腫、發熱情況明顯，便不宜繼續熱敷。特別是麥粒腫炎症嚴重時，可短時間冷敷以減輕不適，並應盡快求醫，由醫護人員判斷是否需要藥物治療。
眼挑針治療｜眼瘡需要用眼藥水嗎？
並非所有眼瘡都需要眼藥水或抗生素。楊珍珍醫生指出，若屬未受感染的霰粒腫，或早期麥粒腫，一般毋須立即使用抗生素，可先透過熱敷及清潔改善症狀。
但如果出現急性感染的麥粒腫，例如眼皮明顯紅、腫、熱、痛，醫生可能會處方局部抗生素眼藥水或藥膏。若感染較嚴重，亦可能需要口服抗生素。至於霰粒腫若持續存在且未見改善，醫生亦可能按情況處方抗生素，或配合類固醇藥物，以控制慢性炎症。
市民不應自行購買或重用舊有眼藥水，尤其是含抗生素或類固醇的藥物。眼瘡類型不同，用藥需要亦不同，錯用藥物不但未必有效，更可能掩蓋病情或增加副作用風險。
眼挑針治療｜兒童用類固醇要特別小心
類固醇藥物可有效控制炎症，但並非人人適合自行使用。兒童對類固醇相關副作用較敏感，較成人更容易出現眼壓升高等問題，因此不宜長期使用。如沒有醫生指示，家長不應自行為子女使用任何類固醇眼藥水或藥膏。
若醫生處方抗生素眼藥水，部分藥液或會經鼻淚管流入喉嚨，但劑量一般很少，只要按醫生指示正確使用，通常毋須過分擔心。重點是所有藥物均應依照醫生指示完成療程，不應因症狀好轉便自行停藥，亦不應在下次眼瘡復發時自行重複使用舊藥。
眼挑針治療｜甚麼情況要考慮手術？
大部分眼瘡可先以保守方式處理，但若治療後仍未見改善，或腫塊影響外觀及視線，醫生便可能建議手術處理。常見需要考慮手術的情況包括：麥粒腫已化膿且腺體明顯腫脹、霰粒腫體積較大或長時間未消退、囊腫反覆發作，或腫塊影響視線及日常生活。
眼瘡手術屬小手術，醫生一般會在患處注射局部麻醉藥，翻開眼瞼，並從眼瞼內側於腫塊位置作一個小切口，以排出膿液或切除腫塊。成人通常可在局部麻醉下進行；但兒童較難配合，可能會因害怕而郁動，因此較適合在醫院由麻醉科醫生進行全身麻醉。
眼挑針治療｜切勿自行擠壓或挑破
不少人見到眼瘡有膿點，會想自行擠出或用針挑破，但這樣做有機會令細菌擴散，令感染惡化，亦可能刺激眼瞼及眼球表面。若膿液未能自然排出，或紅腫痛情況持續，應交由醫生評估是否需要切開排膿。
另外，若眼瘡反覆出現、同一位置長期不退、腫塊愈來愈大，或伴隨視力模糊、眼紅流淚、睫毛脫落等情況，便不應只當作普通眼挑針處理。及早求醫可幫助分辨眼瘡類型，選擇合適治療方法，亦可排除其他較少見但需要處理的眼瞼病變。
眼挑針治療｜日常護理有助減少復發
眼瘡治療不只在於消腫，亦要減少復發。日常可用棉花球沾溫水清潔眼瞼邊緣，避免用手揉眼；如經常化眼妝，應徹底卸妝並定期清潔化妝工具；配戴隱形眼鏡前後亦要徹底洗手，若眼部不適應暫停使用。
若本身容易反覆生眼瘡，可在沒有急性紅腫疼痛時，定期以溫熱濕毛巾作預防性熱敷，幫助眼瞼油脂排出。同時應保持充足睡眠、減少長時間使用電子螢幕，並少吃辛辣、煎炸、油膩及高糖食物，以降低眼瞼發炎及腺體阻塞風險。