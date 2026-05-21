眼挑針治療｜生眼瘡碌雞蛋有冇用？醫生教10分鐘熱敷正確3步 4種情況或需用藥

【眼瘡治療/眼瘡熱敷/眼挑針/霰粒腫/醫聊室】眼瘡是常見眼瞼問題，不少人一發現眼皮紅腫，便會自行熱敷、滴眼藥水，甚至嘗試擠壓腫塊。不過，香港眼科學會副會長（內務）楊珍珍醫生指出，眼瘡處理需視乎類型、腫塊大小及持續時間而定，並非所有情況都需要用藥。早期眼瘡一般可先採取保守治療，包括熱敷及清潔眼瞼；但若出現明顯紅、腫、熱、痛，或腫塊長時間不退，便應求醫評估，避免感染加劇或延誤治療。

