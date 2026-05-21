眼瘡分別｜眼生瘡未必只是眼挑針！麥粒腫、霰粒腫症狀大不同 9種情況要求醫
眼瘡不等於眼挑針
不少人習慣將眼瘡和眼挑針劃上等號，但嚴格而言，眼挑針只是眼瘡其中一種，醫學上稱為麥粒腫。麥粒腫通常由眼皮腺體急性細菌感染引起，發作時局部會出現紅、腫、熱、痛，亦可能形成黃白色膿點，觸碰時痛楚較明顯。
另一類常被誤以為眼挑針的眼瘡，則是霰粒腫。霰粒腫並非急性感染，而是眼瞼內的油脂腺體受阻塞後形成慢性炎症。它通常摸起來較硬，像一粒藏在眼皮下的小腫塊，初期未必有明顯痛感，因此不少人會以為只是「粒油脂」或普通眼皮腫脹。
兩者外觀有時相似，但臨床意義不同。麥粒腫多數來得較急，症狀較明顯；霰粒腫則可能維持一段時間，甚至反覆變大、縮小或遲遲不退。因此，若眼瞼腫塊持續存在，不應單純以「眼挑針」概括所有情況。
麥粒腫與霰粒腫點樣分？
從症狀上看，麥粒腫通常較容易察覺，因為發炎反應明顯，患者會感到眼皮局部疼痛、灼熱、腫脹，部分人眼瞼邊緣會出現膿點。霰粒腫則較常表現為無痛或輕微不適的硬塊，位置多在上眼皮或下眼皮內側，當腫塊較大時，才可能令眼睛有異物感或視線受影響。
|類型
|麥粒腫
|霰粒腫
|常見叫法
|眼挑針
|油脂腫塊、眼皮硬塊
|主要成因
|眼瞼腺體急性細菌感染
|眼瞼油脂腺阻塞，引發慢性炎症
|常見症狀
|紅、腫、熱、痛，可有膿點
|較硬、較少痛，常有異物感或眼皮腫塊
|病程
|來得較急，數天內可迅速腫起
|發展較慢，可持續數星期甚至數月
不過，單靠外觀未必每次都能準確分辨。若霰粒腫出現繼發感染，症狀亦可變得紅腫疼痛，與麥粒腫相似；相反，麥粒腫發炎消退後，若仍有分泌物或油脂殘留，也可能形成霰粒腫。因此，兩者並非完全分割，有時更可在同一隻眼，甚至上下眼瞼不同位置同時出現。
眼瘡與眼瞼腺體有關
眼瘡的形成與眼瞼上的細小腺體密切相關。眼皮不只是覆蓋眼球的皮膚，它內外分布多種腺體，負責分泌油脂、滋潤睫毛及穩定淚膜。一旦這些腺體受感染或被油脂堵塞，便可能形成不同類型的眼瘡。
當中，麥氏腺位於眼瞼內側，主要分泌油脂，幫助穩定淚膜及潤滑眼球表面。如果麥氏腺受到細菌感染，可形成內麥粒腫；若睫毛毛囊附近的蔡氏腺或莫氏腺受感染，則可形成外麥粒腫。
至於霰粒腫，則多與麥氏腺出口受阻有關。當油脂未能順利排出，便會積聚於腺體內，引起慢性炎症，逐漸形成眼皮內的硬塊。由於它不一定伴隨急性感染，患者未必有明顯痛楚，亦容易延遲處理。
為何眼瘡會反覆出現？高風險人士拆解
眼瘡反覆出現，往往不只是「熱氣」或偶然發炎。若眼瞼腺體本身容易堵塞，加上清潔不足、經常揉眼、油脂分泌旺盛，或身體抵抗力下降，眼瘡便較易復發。
部分人士亦較容易出現眼瘡，例如兒童、愛化妝人士、油性肌膚或患有玫瑰痤瘡人士、長時間配戴隱形眼鏡者，以及經常熬夜、壓力大或飲食偏油膩高糖的人。這些因素可增加眼瞼邊緣受刺激、腺體堵塞或細菌感染的風險。
眼妝亦是常見誘因之一。眼線、眼影、睫毛液及假睫毛膠水若殘留於眼瞼邊緣，容易混合塵埃、油脂及細菌，堵塞睫毛毛囊或皮脂腺出口。若卸妝不徹底，長期累積便可能增加眼瘡反覆發作的機會。
兒童眼瘡要特別留意
兒童亦是眼瘡較常見的群組之一。由於兒童眼瞼腺體仍在發育，腺管較幼細，較容易堵塞；加上小朋友眼痕或疲倦時常會揉眼，如果手部衞生不足，便可能將細菌帶到睫毛根部或腺體出口，增加感染機會。
兒童眼球仍在發育階段，若霰粒腫體積較大並持續壓迫角膜，可能引致暫時性散光；若腫塊遮擋視線，更可能造成視力模糊，影響視力發展，增加弱視風險。雖然嚴重併發症並不常見，但若兒童眼皮腫塊較大、持續不退、反覆發作或影響視線，應及早由眼科醫生評估。
哪些情況不應當普通眼瘡處理？
大部分眼瘡屬良性問題，但若腫塊持續不退、同一位置反覆出現，或伴隨異常變化，便不應只當作一般眼挑針處理。尤其是年紀較大人士，若眼瞼邊緣長期有不癒合的腫塊、潰瘍、輕微滲血，或同一位置反覆生「眼瘡」，應盡快求醫，排除其他眼瞼病變的可能。
若眼皮腫塊伴隨睫毛脫落且不再生長、眼紅流淚持續、視力受影響、痛楚加劇，或紅腫範圍擴大，同樣需要提高警覺。眼瘡雖然常見，但處理方向取決於類型及病程，及早分辨麥粒腫與霰粒腫，有助避免錯誤護理或延誤診斷。