眼瘡分別｜眼生瘡未必只是眼挑針！麥粒腫、霰粒腫症狀大不同 9種情況要求醫

【眼瘡/眼挑針/麥粒腫/霰粒腫/醫聊室】眼瞼突然紅腫、疼痛，很多人第一時間會以為自己「生眼瘡」或「眼挑針」。不過，眼瘡其實不只一種，同樣是眼皮腫塊，背後成因、痛感、病程及處理方法都可以不同。香港眼科學會副會長（內務）楊珍珍醫生在接受消委會訪問時指出，臨床上常見眼瘡主要可分為麥粒腫及霰粒腫兩類；前者多屬急性細菌感染，後者則與眼瞼腺體油脂阻塞有關。若分不清類型，便有機會錯過求醫時機，甚至令眼瘡反覆發作。

