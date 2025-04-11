飛蚊症｜飛蚊症會自然消失？拆解飛蚊症3大成因/治療方法 嚴重可致盲幾時要求醫？

【飛蚊症/治療/眼藥水/原因/症狀/白內障】藝人古天樂近日出席活動時透露已受眼疾困擾一段時間，至最近飛蚊症症狀越見嚴重，正安排入院做手術。事實上，飛蚊症成因除了自然老化之外，亦可能是眼睛過勞甚至捽眼過度所引致；輕微的飛蚊症有可能自然痊癒，但如果情況嚴重就有機會導致視網膜脫落、甚或失明，有需要儘快接受手術治療。