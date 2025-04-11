飛蚊症｜飛蚊症會自然消失？拆解飛蚊症3大成因/治療方法 嚴重可致盲幾時要求醫？
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右眼視網膜「穿兩個窿 」古天樂將動手術治眼疾
「第四十九屆香港國際電影節開幕典禮」昨日（10日）開鑼，本屆焦點影人古天樂亦有帶墨鏡出席。接受訪問時，古天樂就透露自己近年一直受眼疾困擾，指自己患有飛蚊症：「右眼視網膜穿咗兩個窿」，形容視線中「好多黑線飛嚟飛去」，故此要經常戴墨鏡避免強光入眼，稱「暗少少就冇咁嚴重」。
古天樂又透露將會安排做手術處理眼疾，手術前都不可以戴隱形眼鏡，且手術後要休養一個星期，預計會有一段時間不方便搭飛機，就連工作檔期都要重新編排。
飛蚊症｜飛蚊症成因拆解
據香港港安醫院（荃灣）資料，飛蚊症是由於眼睛位於晶體和視網膜之間的玻璃體退化，導致偶爾眼前呈現一些飄浮物隨眼球轉動而移動。這些飄浮物既似顯微鏡下一條條變形蟲在蠕動，又似一群蚊子在飛舞，亦會像一個個小圓圈、小斑點在懸浮。飛蚊症屬良性的自然老化現象，一般不需治理，但當情況惡化，並伴隨其他眼部不適，就很可能是視網膜破裂甚至脫落的警兆，必須盡早求醫，以免視力永久受損。
據奧比斯資料指，眼球的「玻璃體」本身呈透明啫喱狀，但如果玻璃體開始收縮，或有混濁和液化的情況出現，繼而會形成不少雜質，一旦眼睛看到光線時，這些雜質在視網膜便形成一些影子，亦即是「飛蚊」，飛蚊症也因此出現。
飛蚊症｜兩種程度飛蚊症影響
奧比斯又指出，飛蚊症可以分為良性與惡性兩種：
良性飛蚊症
屬於生理性飛蚊症；事實上沒有眼藥水或手術可以徹底清除這小數「飛蚊」來治理飛蚊症。一般而言，很多飛蚊症患者都會慢慢覺得所看到的「飛蚊」沒有起初般明顯。
惡性飛蚊症
所謂惡性飛蚊症，即視覺上會突然有甚多數量的「飛蚊」出現，而且有可能伴隨其他飛蚊症症狀出現，例如視力變得越差，又似看到閃光出現等，這成因可能是患者視網膜或出現破洞，甚至開始脫落，又或是糖尿上眼致眼底出血等使然，需立即尋求飛蚊症治療。
飛蚊症｜導致飛蚊症3大原因
1.老化
年齡為50歲以上人士，因眼球玻璃體呈現退化，繼而容易患上飛蚊症。
2.眼睛過勞
經常看手機、電腦，令眼睛過分疲勞，大大加深近視，致容易提早出現飛蚊症。
3.外傷
平日經常捽眼，又或眼球受損（如撞傷等），都是惡性飛蚊症原因。
飛蚊症｜最嚴重可致視網膜脫落失明
資料指，良性的飛蚊症不會帶來嚴重影響，甚至會因為出現時間長而慢慢適應。然而一旦發現「飛蚊數量」短時間內大增，又或者同時看到閃光出現，很大可能意味著視網膜有裂洞或呈脫落的先兆。奧比斯指這種情況下必須盡快求醫並接受治療，如有需要或要進行激光治療，或者進行手術，否則對上述飛蚊症症狀仍置諸不理，嚴重時會出現視網膜脫落，繼而導致失明。
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Q1. 如患有飛蚊症，所看到的除了有近以蚊子、髮絲、雲塊等的影像外，還可能有哪些影像？
飛蚊症患者會看到的影像或各有不同，除了上述三類影像外，也有飛蚊症患者會看到如網狀影像，又或類以變形蟲、圓圈等。如情況嚴重，需要立即求醫，以了解出現飛蚊症原因，然後進行針對性的飛蚊症治療。
Q2. 有關飛蚊症治療中，激光治療的原理是怎樣的呢？
在飛蚊症治療中，如採用激光治療，就是以激光將較大和較集中的玻璃體浮游物打散。進行這一種飛蚊症治療時，可為飛蚊症患者作局部麻醉，令飛蚊症患者少有感到痛楚。整個療程大約需時10至15分鐘，相當簡單快捷。
Q3. 是否所有飛蚊症患者，都可以接受激光一類的飛蚊症治療？
並不是所有飛蚊症患者，都可以接受激光一類飛蚊症治療。舉例說，如果飛蚊症患者眼球玻璃體的「飛蚊」分佈太鬆散，固然較難以激光集中將之打散；又例如「飛蚊」出現的位置較近黃斑或晶體，更不適合進行激光一類飛蚊症治療，否則大有機會導致白內障或黃斑受損等併發症出現。
Q4. 還有哪些手術可作飛蚊症治療？
如致出現飛蚊症原因，乃因眼球玻璃體混濁所致，這得為這類飛蚊症患者進行玻璃體切除手術。過程是在鞏膜位置(即眼白部分)弄出兩個微創切口，一個乃為切割入口，另一個則用以作生理鹽水灌注通道，以清除混濁的玻璃體。這項手術造出的傷口極細小(為1mm以下)，復原期短，對飛蚊症患者日常生活影響不大。加上這種飛蚊症手術可與白內障治療一同進行，即可同時消除患者眼球之混濁晶體和處理混濁的玻璃體，能大大改善視力。
Q5. 看過上述出現飛蚊症原因，乃跟常使用電子產品有關，但我工作常要面對電腦、手機，這可怎樣避免容易患上飛蚊症呢？
如果無可避免要常常觀看手機、電腦螢幕等，建議保持適當距離，例如觀看手機屏幕宜保持30cm距離，較大畫面如平板電腦則為40cm距離，而電腦屏幕則為50cm距離。另外，每觀看屏幕20分鐘過後，宜讓雙眼休息20秒，又或觀看一會較遠的景物。這便可避免容易患上飛蚊症。
Q6. 如果我少觀看手機、電腦屏幕，改為多看書本，這對預防飛蚊症或防止飛蚊症惡化應有幫助吧？
這要看你在甚麼情況下閱讀書本了。如果在昏暗或燈光閃爍的環境下閱讀書本，一樣會對眼睛產生負面影響，自然也會令飛蚊症的情況惡化。因此要在光線充足和穩定的環境下看書，可好好保護眼睛健康，也避免受飛蚊症影響。
Q7. 在戶外遇上陽光猛烈時，是否戴上太陽眼鏡可預防飛蚊症出現？
是的。但要注意的是，要選用品質良好，並必須有阻擋紫外光功能的太陽眼鏡，在預防飛蚊症方面才能見效。
Q8. 出現飛蚊症原因看來頗多，在飲食方面可防止飛蚊症過早出現或避免飛蚊症惡化嗎？
在飲食方面，如果少喝含有咖啡因一類的飲品和少吃辛辣具刺激性的食物，而選擇多吃清淡食物及吸收足夠的維生素，對防止飛蚊症過早出現或避免飛蚊症惡化都有正面影響。
Q9. 糖尿病致出現飛蚊症原因為何？
的確，糖尿病也是導致飛蚊症原因之一。因患上糖尿病的人，其視網膜的表面會容易有新生異常血管，但這些新生血管相當脆弱，所以也較容易斷裂，可以想像，眼球玻璃體因血管破裂而出血，還有視網膜受傷害，令糖尿病患者視力變得相當模糊，從而令他們更容易患上飛蚊症。如果是因糖尿病而成出現飛蚊症原因，除了要針對飛蚊症作治療外，患者也得好好控制糖尿病病情，則才可令飛蚊症病情保持穩定。
Q10. 總括來說，飛蚊症會否對視力造成嚴重影響？
飛蚊症雖然或令人看到一些雜質，但通常是不會影響觀看東西的清晰度，如飛蚊症屬於輕微的話，就能夠與這些不太嚴重的雜質共存。當然定期接受眼睛檢查以預防飛蚊症惡化是相當重要的，又或飛蚊症患者一發現自己突然會看到閃光，或者是大量飛蚊影像，那就要盡快求醫，因為這些飛蚊症症狀已達嚴重程度，視網膜或有可能脫落，若置諸不理，情況若惡化的話，或有失去視覺的可能。