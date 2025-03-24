香港眼科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽

香港眼科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽

眼科
東方新地
香港現時有約333名眼科註冊醫生。面對各種眼部問題，香港眼科醫生邊個好？《日日健康》編輯團隊整合公立醫院及私家醫院資料，詳細比較收費差異，提供眼科醫生診所名單，助你找到合適的眼科醫生。

香港眼科醫生邊個好目錄

全港眼科醫生名單

眼科醫生分類

當眼睛出現不適時，許多人常困惑於是否應尋求視光師或眼科醫生的協助。釐清兩者的專業範疇至關重要：

眼科醫生

眼科醫生專精於眼部外科手術，在香港，此類專科醫生約有三百餘位。成為眼科醫生需經嚴格訓練：完成醫學學位、取得執業資格後，再進行至少六年的眼科專科深造，方能獲香港眼科醫學院及專科醫學院院士資格。

註冊醫生會受到香港醫務委員會監管及每年續牌，眼科醫生的主要職責包含：︰

  • 診斷與治療眼疾，如白內障、青光眼及黃斑部病變
  • 執行眼部手術，包括激光、微創及傳統開刀手術
  • 進行全面眼科檢查，如屈光度數測量、眼壓及淚液分泌檢測

視光師

視光師在日常眼部保健中扮演關鍵角色。在香港，視光師需視光師管理委員會註冊並定期續牌，目前約有兩千名登記視光師。視光師的服務領域廣泛，涵蓋基礎視覺及眼部護理：

  • 提供視覺復健輔具的諮詢與配置
  • 執行視覺及眼部健康檢查，如色覺測試、眼壓/視野檢查及雙眼協調評估
  • 進行視力評估
  • 提供眼鏡、隱形眼鏡的驗配及視覺訓練治療

向眼科醫生求醫的最常見原因

如有以下症狀，建議可向眼科醫生尋求診症及治療︰

  • 模糊（視力下降）、中心視力變差、線條扭曲
  • 搔癢
  • 創傷
  • 黑點（固定/飄動黑影）、見到閃光及大量飛蚊
  • 眼睛充血、發紅
  • 腫脹
  • 灼熱感
  • 疼痛，如頭痛/偏頭痛

眼科醫生一般收費多少？公私營眼科醫生收費比較？

據我們對私家醫生費用的調查，診症費用為HK$600至HK$2,000不等，費用會因應不同人的狀況而有所不同，所以費用較為浮動，詳情需要親自致電至各診所或到各私家醫院查詢。

而公營醫院的診症費用則為首次診症 HK$135，其後每次診症 HK$80 ，每種藥物 HK$15。

香港眼科醫生邊個好？

醫院管理局轄下的10間眼科專科門診

香港島

葛量洪醫院

  • 地址：香港仔黃竹坑道125號
  • 電話號碼：2518 2130
  • 服務時間：星期一至五 上午8時30分至下午5時、星期六 上午9時至中午12時

東區尤德夫人那打素醫院

  • 地址：香港柴灣樂民道 3 號
  • 電話號碼：2595 7778
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時

東華東院

  • 地址：香港銅鑼灣東院道 19 號
  • 電話號碼：2162 6054
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時

九龍

明愛醫院

  • 地址：九龍深水埗永康街 111 號
  • 電話號碼：3408 7096
  • 服務時間：星期一至五：上午8時15分至下午5時

香港眼科醫院

  • 地址：九龍亞皆老街 147K
  • 電話號碼：2762 3007
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時

基督教聯合醫院

  • 地址：九龍觀塘協和街 130 號
  • 電話號碼：3949 4200
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時

新界

雅麗氏何妙齡那打素醫院

  • 地址：新界大埔全安路 11 號
  • 電話號碼：2689 2999
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時

博愛醫院

  • 地址：新界元朗坳頭
  • 電話號碼：2475 8702
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時

威爾斯親王醫院

  • 地址：新界沙田銀城街 30-32 號
  • 電話號碼：3505 2470
  • 服務時間：星期一至五 上午8時30分至下午5時

將軍澳醫院

  • 地址：將軍澳坑口寶寧里 2 號
  • 電話號碼：2208 0576
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時

屯門眼科中心

  • 地址：新界屯門屯利街4號
  • 電話號碼：2478 5122
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時

私家醫院

港島區

醫院名稱 眼科醫生
養和醫院
  • 李維達醫生
  • 張叔銘醫生
  • 曾雁醫生
  • 碧納菲醫生
  • 陳頌恩醫生
  • 陳偉民醫生
  • 鄭澤鈞醫生
  • 鄭智安醫生
  • 范舒屏醫生
  • 許少萍醫生
  • 郭坤豪醫生
  • 梁裕龍醫生
  • 謝道欣醫生
  • 王逸軒醫生
  • 吳彤醫生
港怡醫院
  • 黎少明醫生
  • 陳焯鴻醫生
  • 陳迅傑醫生
  • 蔡雅君醫生
  • 馮兆基醫生
  • 李雅麗醫生
  • 梁啟信醫生
  • 施愷廸醫生
  • 黃穎兒醫生
  • 邱健醫生

九龍區

醫院名稱 眼科醫生
香港浸信會醫院
  • 林子顥醫生
  • 吳兆駿醫生
寶血醫院（明愛）
  • 袁紹華醫生
  • 謝家泰醫生
  • 劉啟傑醫生
  • 龐朝輝醫生
  • 何穎流醫生

新界區

醫院名稱 眼科醫生
香港中文大學醫院
  • 譚智勇醫生
  • 莊金隆醫生
  • 陳培文醫生
  • 陳理佳醫生
  • 柏倫醫生
  • 司徒家浩醫生
  • 任卓昇醫生
  • 麥兆婷醫生
  • 鍾兆匡醫生
  • 劉慶偉醫生
  • 李熾禮醫生

部分私家診所的眼科醫生

診所名稱 眼科醫生
盈健醫療
  • 莫翠玉醫生
  • 許鍵文醫生
  • 方若盈醫生
  • 陳焯鴻醫生
  • 練永炫醫生
莊柏醫療
  • 戴嘉發醫生

全港眼科醫生名單
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多久需要進行一次眼科檢查？

建議小童及青少年︰
* 5 歲後每 1至2 年 1 次
* 1次在 6至12 個月大之間
* 1次在 12 個月至 3 歲之間
* 1次在 3至5 歲之間
建議成人︰
* 40至65 歲則按照醫生的建議
* 從 65 歲開始每 1至2 年 1 次
* 1次在 20至29 歲之間
* 在 30至39 歲之間2次
除非醫生另有建議，否則眼睛或視力有任何問題的成年人應至少每年看 1 次眼科醫生。

如何預防眼疾？

* 保持充分休息
* 選擇配戴合適的護眼鏡及眼罩，在陽光下應戴上太陽眼鏡
* 避免直視眩光、陽光或反射光等，如於非LED螢幕加上濾光幕
* 使用電腦時，眼睛應與螢幕保持50-70厘米的距離
* 保持螢幕清潔及增加螢幕對比度，可使影像更清晰；以及使用較大的字體閱讀電腦文件
* 如有需要，應盡早驗眼，以便及時作出治療

曾接受視光手術的人有何注意事項？

接受過視光手術（如激光矯視/微笑激光矯視或近視雷射手術）的人應每 1 至 2 年檢查 1 次。慢性青光眼比較難發現，一旦發現有機會發展成後期，導致視力受損，只有定期檢查眼睛，才能及早發現青光眼和接受適切的治療及早診斷，避免視力進一步受損。

資料或影片來源：香港醫務委員會，註冊醫生名單，在普通科醫生名冊和專科醫生名冊的醫生， 專科註冊 - 眼科東方新地香港醫生網+搜尋平台香港衛生署，衞生署公共衞生服務收費概覽香港醫院管理局，專科門診診所（眼科）名單香港浸信會醫院，眼科中心，駐院醫生港怡醫院，醫學專科，眼睛（眼科）香港中文大學醫院，眼科，醫療團隊養和醫院，本院醫生，眼科中心寶血醫院（明愛），本院醫生，眼科專科莊柏醫療，醫生團隊，眼科專科健匯專科，醫療團隊，眼科

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