香港眼科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
香港眼科醫生邊個好目錄
眼科醫生分類
當眼睛出現不適時，許多人常困惑於是否應尋求視光師或眼科醫生的協助。釐清兩者的專業範疇至關重要：
眼科醫生
眼科醫生專精於眼部外科手術，在香港，此類專科醫生約有三百餘位。成為眼科醫生需經嚴格訓練：完成醫學學位、取得執業資格後，再進行至少六年的眼科專科深造，方能獲香港眼科醫學院及專科醫學院院士資格。
註冊醫生會受到香港醫務委員會監管及每年續牌，眼科醫生的主要職責包含：︰
- 診斷與治療眼疾，如白內障、青光眼及黃斑部病變
- 執行眼部手術，包括激光、微創及傳統開刀手術
- 進行全面眼科檢查，如屈光度數測量、眼壓及淚液分泌檢測
視光師
視光師在日常眼部保健中扮演關鍵角色。在香港，視光師需視光師管理委員會註冊並定期續牌，目前約有兩千名登記視光師。視光師的服務領域廣泛，涵蓋基礎視覺及眼部護理：
- 提供視覺復健輔具的諮詢與配置
- 執行視覺及眼部健康檢查，如色覺測試、眼壓/視野檢查及雙眼協調評估
- 進行視力評估
- 提供眼鏡、隱形眼鏡的驗配及視覺訓練治療
向眼科醫生求醫的最常見原因
如有以下症狀，建議可向眼科醫生尋求診症及治療︰
- 模糊（視力下降）、中心視力變差、線條扭曲
- 搔癢
- 創傷
- 黑點（固定/飄動黑影）、見到閃光及大量飛蚊
- 眼睛充血、發紅
- 腫脹
- 灼熱感
- 疼痛，如頭痛/偏頭痛
眼科醫生一般收費多少？公私營眼科醫生收費比較？
據我們對私家醫生費用的調查，診症費用為HK$600至HK$2,000不等，費用會因應不同人的狀況而有所不同，所以費用較為浮動，詳情需要親自致電至各診所或到各私家醫院查詢。
而公營醫院的診症費用則為首次診症 HK$135，其後每次診症 HK$80 ，每種藥物 HK$15。
香港眼科醫生邊個好？
醫院管理局轄下的10間眼科專科門診
香港島
- 地址：香港仔黃竹坑道125號
- 電話號碼：2518 2130
- 服務時間：星期一至五 上午8時30分至下午5時、星期六 上午9時至中午12時
- 地址：香港柴灣樂民道 3 號
- 電話號碼：2595 7778
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
- 地址：香港銅鑼灣東院道 19 號
- 電話號碼：2162 6054
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
九龍
- 地址：九龍深水埗永康街 111 號
- 電話號碼：3408 7096
- 服務時間：星期一至五：上午8時15分至下午5時
- 地址：九龍亞皆老街 147K
- 電話號碼：2762 3007
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時
- 地址：九龍觀塘協和街 130 號
- 電話號碼：3949 4200
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
新界
- 地址：新界大埔全安路 11 號
- 電話號碼：2689 2999
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
- 地址：新界元朗坳頭
- 電話號碼：2475 8702
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
- 地址：新界沙田銀城街 30-32 號
- 電話號碼：3505 2470
- 服務時間：星期一至五 上午8時30分至下午5時
- 地址：將軍澳坑口寶寧里 2 號
- 電話號碼：2208 0576
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
- 地址：新界屯門屯利街4號
- 電話號碼：2478 5122
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時
私家醫院
港島區
新界區
|醫院名稱
|眼科醫生
|香港中文大學醫院
|
多久需要進行一次眼科檢查？
建議小童及青少年︰
* 5 歲後每 1至2 年 1 次
* 1次在 6至12 個月大之間
* 1次在 12 個月至 3 歲之間
* 1次在 3至5 歲之間
建議成人︰
* 40至65 歲則按照醫生的建議
* 從 65 歲開始每 1至2 年 1 次
* 1次在 20至29 歲之間
* 在 30至39 歲之間2次
除非醫生另有建議，否則眼睛或視力有任何問題的成年人應至少每年看 1 次眼科醫生。
如何預防眼疾？
* 保持充分休息
* 選擇配戴合適的護眼鏡及眼罩，在陽光下應戴上太陽眼鏡
* 避免直視眩光、陽光或反射光等，如於非LED螢幕加上濾光幕
* 使用電腦時，眼睛應與螢幕保持50-70厘米的距離
* 保持螢幕清潔及增加螢幕對比度，可使影像更清晰；以及使用較大的字體閱讀電腦文件
* 如有需要，應盡早驗眼，以便及時作出治療
曾接受視光手術的人有何注意事項？
接受過視光手術（如激光矯視/微笑激光矯視或近視雷射手術）的人應每 1 至 2 年檢查 1 次。慢性青光眼比較難發現，一旦發現有機會發展成後期，導致視力受損，只有定期檢查眼睛，才能及早發現青光眼和接受適切的治療及早診斷，避免視力進一步受損。