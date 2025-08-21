中大研究｜港每7名長者1人患肌少症 中大找出衰老「開關」 新藥延緩肌肉退化
不少長者患有「肌少症」，中大醫學院研究發現骨骼肌細胞衰老特徵及調控機制，有藥物可有效延緩肌肉衰老，改變以物理治療主導的治療方式。
本港65歲或以上長者，每7人便有1人患肌少症，至80歲以上更是兩人中就有一人，患者不僅出現肌肉質量減少，還伴隨肌力及功能持續退化，增加跌倒與骨折風險。鄧女士便在兩年前因背痛求診時，才知道自己患有肌少症。目前醫學界對肌少症的複雜成因尚未清楚，至今未有針對性藥物，主要靠物理治療、多運動及控制飲食。
中大首創細胞衰老圖譜 找出細胞衰老「開關」
中大醫學院研究團隊收集5名青年、5名長者，共10位男性的肌肉樣本，繪製出首個人類老化肌肉的細胞衰老圖譜，發現衰老細胞中SASP因子顯著上升，並擴散衰老訊號，引發炎症及再生細胞功能障礙，加快肌少症發展。團隊同時發現一款治療人類免疫缺陷病毒（HIV）的小分子藥物，可以「關掉」啟動SASP的因子，藥物在老鼠實驗裏證實有效延緩肌肉衰老。研究成果已刊登於《Nature Communications》。
中大醫學院矯形外科及創傷學系臨床助理教授王添欣醫生表示，大部分人自30歲起便會每年出現肌肉流失的情況，65歲以上長者更是肌少症的高風險人群，肌少症沒有明顯病徵，許多病例往往未能及時診斷，是次研究有助開創出全新的抗衰老藥物療法，降低肌少症此隱形疾病的住院率及死亡風險。
肌少症治療新方案 將展人體臨床試驗
中大醫學院矯形外科及創傷學系王華婷教授指出，團隊計劃開展人體臨床試驗，並促進相關藥物的臨床轉化，以探索更多針對肌少症的嶄新治療方案，尤其是與骨關節炎相關的肌少症。
中大醫學院矯形外科及創傷學系教授王華婷：「就像給人做的測試讓牠（老鼠）捉着儀器，然後讀數出來，這個治療以後牠的力量好多了，我們也會讓小老鼠跑步，記錄牠的速度及距離，也有非常好的進步。」
圖片來源：中大醫學院