類風濕關節炎｜中大八年追蹤研究揭兩大關節損傷類型　倡早期MRI檢查防永久殘障

中大醫學院今日（9日）公布，完成一項全球歷時最長的類風濕關節炎磁力共振（MRI）追蹤研究，歷時八年。研究首次發現，早期類風濕關節炎患者的關節結構損傷可分為「漸進型」及「非漸進型」兩類，而傳統X光檢查未能辨別這兩種病情差異。研究團隊指出，MRI能更準確預測患者日後的關節變形及殘障風險，建議臨床上應及早採用MRI檢查，以制定個人化治療方案。

