全髖關節置換｜港大研究：機械臂換髖「翻刀率」更低　90天內再手術僅0.6%

港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系今日（16日）宣布，研究團隊回顧六年本地數據，證實機械臂輔助全髖關節置換術可降低患者短期內需再次手術的比率。研究顯示，術後90天內再次手術率，機械臂輔助手術組別為0.6%，明顯低於傳統手術的2.5%。團隊指出，機械臂輔助手術有望為患者帶來更持久的關節置換效果，協助恢復活動能力及日常生活。

