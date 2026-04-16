全髖關節置換｜港大研究：機械臂換髖「翻刀率」更低 90天內再手術僅0.6%
三維CT規劃 提升假體定位精準度
末期髖關節炎可引致嚴重腹股溝疼痛、關節僵硬及功能障礙，令患者走動、坐立困難。全髖關節置換術屬常見治療方案，但手術後仍可能出現併發症，個別患者或需再次手術，亦會拉長復康時間。
研究團隊指出，機械臂輔助全髖關節置換術與傳統手術的分別，在於可利用三維電腦斷層掃描（CT）作術前規劃，就髖臼及股骨假體組件作更精準定位；手術期間，預備髖臼骨及植入假體亦在機械臂輔助下進行，讓醫生更精準控制骨骼移除及髖臼杯放置過程。
港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系臨床副教授兼關節置換外科主任傅俊謙醫生表示：「機械臂能夠根據術前規劃控制髖臼杯的放置方向和植入深度，角度精度可達2度以內，深度誤差亦可控制在2毫米以內。」
回顧553宗手術 90天再手術率0.6%
研究回顧2019年1月1日至2024年12月31日期間，瑪麗醫院及大口環根德公爵夫人兒童醫院關節置換中心進行的553宗初次全髖關節置換手術，當中包括311宗機械臂輔助手術及242宗傳統手術。結果顯示，機械臂輔助手術後30天及90天內需再次手術的比率均較傳統手術低。
傅俊謙說：「全髖關節置換術後若需要在短時間內再次進行手術，往往對病人造成重大的身心打擊。採用機械臂輔助，90天內再次進行手術的比率僅為0.6%。」研究亦發現，機械臂輔助手術組別的再手術個案均以閉合方式處理，無需再次開刀；相反，傳統手術組別90天再手術率為2.5%，主要因人工關節周邊骨折及傷口感染，需要再次開刀，令康復期延長。
研究同時指出，機械臂輔助手術整體手術時間平均較傳統手術多14分鐘，但團隊觀察到隨經驗累積，手術時間會逐步縮短，接近傳統人手操作的時間。
公院採用比例上升
港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系自2019年1月起，成為本港首個在公立醫院採用機械臂技術進行關節置換手術的團隊。
同一學系名譽臨床助理教授兼關節置換外科副主任張炎鈴醫生表示：「在瑪麗醫院和大口環根德公爵夫人兒童醫院採用機械臂輔助全髖關節置換手術的比例，已從2019年的32%逐漸上升至2025年的85%。在本港公立醫療系統中，機械臂輔助手術目前已佔全髖關節置換手術的49%。」