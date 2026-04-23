半夜腳抽筋痛到尖叫 每週3次以上要求醫 5招拉筋按摩自救法 附防抽筋食譜
半夜腳抽筋痛到尖叫 每週3次以上要求醫 5招拉筋按摩自救法 附防抽筋食譜目錄
半夜腳抽筋｜兩類人士最常見
晚間腳抽筋可發生於任何年齡層，其中以長者及孕婦較為常見。雖然本港暫未有具體統計，但海外研究顯示，約三分之一50歲或以上人士曾受影響，而60歲以上人士更有約一半曾出現相關情況。
由於症狀突發且短暫，多數人未有求醫，實際情況或被低估。香港醫學會代表林永和醫生指出，隨年齡增長，肌肉彈性下降，是導致抽筋風險上升的重要原因之一。
半夜腳抽筋｜拆解4大常見成因
晚間腳抽筋一般被視為「特發性」，即沒有單一明確成因，但多項因素被認為與其相關，包括劇烈運動、長時間站立、血容量（如飲水不足或脫水令體內血量過低）及電解質失衡等。
當中，電解質失衡是較重要的誘因，例如低血鈣、低血鎂、低血鉀或高血鉀，以及低血鈉等。此外，一些內分泌問題如低血糖、甲狀腺功能失調、糖尿病及愛迪生氏症，亦可能增加發生風險。部分醫療狀況，例如腹瀉、接受透析（洗腎）或癌症治療期間，亦可能因電解質波動而誘發抽筋。
半夜腳抽筋｜醫生：每周三次或以上宜求醫
林永和醫生表示，晚間腳抽筋有時可能與腎病或癌症等疾病有關，但通常會伴隨其他症狀，因此若僅偶爾出現，一般毋須過分擔心。
然而，如抽筋頻率過高，例如每周出現三次或以上，則應考慮求醫作進一步檢查。另外，部分藥物如降膽固醇藥及降血壓藥，亦可能引起抽筋副作用，尤其在轉藥期間更需留意。醫生提醒，患者如受相關副作用困擾，應諮詢醫護人員調整用藥，切勿自行停藥或改變劑量。
半夜腳抽筋5招自救
林永和醫稱，大部分晚間腳抽筋個案毋須藥物治療。患者可透過按摩膏等輔助工具放鬆肌肉，如抽筋後出現明顯疼痛，亦可適量服用一般止痛藥紓緩。由於現時藥物治療成效有限且可能帶來副作用，醫學界普遍建議從生活習慣入手作預防。
第一招：被動伸展
香港理工大學康復治療診所代表彭敬軒物理治療師建議，夜間抽筋時不宜立即下床站立，以免增加跌倒風險。可採用被動伸展方式，例如利用毛巾進行拉筋，透過外力拉長小腿肌肉，幫助肌肉放鬆。
彭敬軒建議，維持拉伸動作約20至30秒，重複做3至5次。此外，切忌彈震式拉筋（拉筋時前後搖動），因這除了會增加受傷風險，也有機會觸發牽張反射 ，令肌肉收縮得更緊。
第二招：肌肉淺層按摩
夜間腿部抽筋時，肌肉會不自主收縮及繃緊。彭敬軒建議可以在抽筋肌肉上作輕力淺層按摩，緩解抽筋不適感，令肌肉慢慢放鬆。
第三招：站式後小腿拉筋
彭敬軒物理治療師引述一項於2012年刊登的研究報告指，該項研究邀請了80名55歲以上（平均約70歲）受晚間腳抽筋困擾的患者參與，研究結果發現，若於睡前進行特定拉伸運動，患者可在6周後顯著減少晚間腳抽筋的頻率及強度。以下為研究中建議的部分拉伸方法：
第四招：站式後大腿拉筋
第五招：坐式後大腿及小腿拉筋
預防半夜腳抽筋飲食法
香港營養師協會代表馮鈞傑則指出，肌肉收縮與放鬆依賴鉀、鎂及鈣等礦物質。當攝取不足或流失過多時，神經訊號傳遞受影響，肌肉容易出現過度興奮而引致痙攣。
常見含豐富礦物質的食物包括：
- 鉀：香蕉、奇異果、番石榴、木瓜、薯仔、番薯、菠菜、芹菜、番茄、牛油果
- 鎂：堅果（杏仁、腰果、南瓜籽）、深綠色蔬菜（菠菜、羽衣甘藍、番薯葉）、豆類（豆腐、黑豆）、全穀物
- 鈣：牛奶、乳酪、芝士、小魚乾、芝麻、板豆腐、莧菜、芥蘭、加鈣低糖或無糖豆漿
營養師建議保持均衡飲食、多補充水分，並於睡前進行溫和拉伸，有助降低發作風險。如需服用補充劑，應先諮詢專業人士。
防半夜腳抽筋食譜｜香蕉牛油果乳酪碗
材料（1人份）
- 香蕉 1 條（切片）
- 牛油果 半個（挖出果肉切塊）
- 原味乳酪（低脂或希臘乳酪） 1 杯（約150-200g）
- 杏仁或南瓜籽 一小把（約10-15粒，切碎更好）
- 奇異果 半個（切片，可選加藍莓或莓果）
做法（5分鐘完成）
- 把乳酪倒入碗中
- 上面放香蕉片、牛油果塊、奇異果片
- 灑上杏仁/南瓜籽碎，輕輕拌勻或直接吃即可
改善晚間腳抽筋7大貼士
- 確保均衡飲食，攝取足夠營養；
- 每日飲用充足的水，在運動或大量出汗後更應補充水分；
- 避免久站或運動過劇；
- 運動後及睡前可適當進行拉伸，伸展肌肉；
- 定期為腿部肌肉作淺層按摩，有助緩解肌肉疲勞及抽筋的不適感；
- 出現晚間腳抽筋時應保持冷靜，可在床上適當按摩肌肉及輕微伸展腿部，將腳踝慢慢拉向身體方向，令肌肉放鬆；及
- 若晚間腳抽筋的頻率太高或嚴重，患者應盡早求醫。
孕婦抽筋一定是因為缺鈣嗎？
林永和醫生表示，雖然鈣質屬於其中一種與肌肉收縮及舒張有關的重要營養素，但晚間腳抽筋的成因並非僅取決於單一因素。孕婦在懷孕期間因體重上升，下肢容易出現疲倦；當姿勢不正時，便容易導致血液循環不暢，從而誘發晚間腳抽筋。因此，單純補充鈣質未必能解決此問題。他建議孕婦可適當按摩腿部肌肉、飲用足夠的水及確保飲食均衡，睡覺時亦可調整睡姿，以改善懷孕期間出現晚間腳抽筋的情況。
抽筋是因為吃太多通菜？不吃通菜就不會抽筋？
林永和醫生指出，通菜本身含有豐富的礦物質及營養素，只要攝取適當分量（約半碗）並補充足夠水分，身體便能自行調節電解質平衡。因此，進食通菜與出現晚間腳抽筋之間並沒有特別關係。 坊間流傳「吃通菜引致抽筋」的說法可能源於通菜含有豐富草酸，而草酸會減低鈣質的吸收，當身體缺乏鈣質、出現電解質失衡的情況，便有機會引發晚間腳抽筋。不過，有海外研究指出，因草酸易溶於水，一般的烹調過程已可去除部分草酸，其中用熱水焯燙更被認為是相對有效去除草酸的方法。此外，人體鈣質充足與否並非單以一餐鈣質的吸收而定，所以只要飲食均衡及多元化，吃通菜一般對整體鈣質吸收的實際影響不大。
因為靜脈曲張，所以出現晚間腳抽筋？
林永和醫生表示，當腿部靜脈的瓣膜功能變弱或受損時，血液無法順利向心臟回流，便會在血管內積聚，令靜脈變得粗大、凸出、呈藍紫色或彎曲狀，亦即靜脈曲張。患有靜脈曲張人士因血液循環較差，與一般人相比更容易出現腿部不適的情況，當中亦包括晚間腳抽筋。
穿着壓力襪有助紓緩晚間腳抽筋嗎？
林永和醫生解釋，穿着壓力襪是其中一種可減慢靜脈曲張惡化的方法，它能輔助血液回流，因此或能改善因血液循環不良而誘發的晚間腳抽筋。 彭敬軒物理治療師亦補充，穿着壓力襪是較常用於改善晚間腳抽筋的方法。他引述一項研究結果指出，睡覺時連續穿着壓力襪8周，能夠顯著減少晚上抽筋的次數。但他同時提醒，壓力襪有不同加壓程度（以mmHg毫米水銀柱為單位）：通常8至15 mmHg為輕度加壓；15至20 mmHg為中度（適合普通下肢水腫或輕微靜脈曲張者）；20至30 mmHg為較高加壓（適合靜脈曲張患者或醫療用途）。上文引述的研究並未說明建議的加壓程度，因此，他建議若非靜脈曲張患者，可先試用輕度加壓（8至15 mmHg）的壓力襪持續6到8周，觀察身體反應及晚上抽筋頻率。如有需要，患者亦可於選購壓力襪前先向醫護人員諮詢專業建議。