半夜腳抽筋痛到尖叫 每週3次以上要求醫 5招拉筋按摩自救法 附防抽筋食譜

半夜腳抽筋痛到尖叫 每週3次以上要求醫 5招拉筋按摩自救法 附防抽筋食譜目錄 半夜腳抽筋｜兩類人士最常見

半夜腳抽筋｜拆解4大常見成因

半夜腳抽筋｜醫生：每周三次或以上宜求醫

半夜腳抽筋5招自救

預防半夜腳抽筋飲食法

改善晚間腳抽筋7大貼士

不少人曾經歷突如其來的抽筋，肌肉瞬間痙攣收縮，帶來劇烈疼痛，甚至持續數分鐘。除運動時常見的抽筋外，亦有一類在靜止狀態下發生，尤其以夜間出現於小腿最為普遍，稱為「晚間腳抽筋」。此情況不但影響睡眠質素，抽筋後的痠痛亦可持續數天，對日常生活造成困擾。究竟晚間腳抽筋的成因為何？是否與疾病有關？又可如何預防及紓緩？消委會邀請了香港醫學會、香港營養師協會及香港理工大學康復治療診所代表，為大家提供相關專業意見。