認識痛風最新的診斷方法及治療方案

痛風是一種常見的發炎性關節炎，並不限於年長人士，任何年齡層的人士均可能受影響。在風濕科專科門診中，超過半數的男性患者為青壯年。隨着現代飲食習慣的改變，例如攝取過量酒精、高嘌呤及高糖分食物，痛風的發病率在近年持續上升。

