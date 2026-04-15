認識痛風最新的診斷方法及治療方案
痛風往往突如其來，而大部分初次痛風發作的患者，所受影響的關節通常為腳拇趾或腳踝，並且疼痛會在短時間內達到高峰，令患者難以行走，甚至需要臥床休息或以輪椅代步。
痛風的診斷
痛風主要依靠臨床評估診斷。醫生會根據患者的病史及受影響關節的分佈，協助判斷病情。痛風患者通常有反覆單一關節急性發作的經歷，或已知有血液尿酸水平過高的情況。然而，對於首次出現單一關節急性發炎的患者，除痛風外，亦須考慮化膿性關節炎（細菌性關節炎）的可能性。
視乎臨床情況，醫生可能會建議抽取關節液化驗。絕大部分痛風患者都有尿酸過高的情況，但單次血液檢查顯示尿酸值正常，並不能完全排除痛風發作的可能性，因為在急性發作期間，血清尿酸水平有時反而會處於相對較低的水平。
隨着醫療科技進步，先進的影像學檢查有助風濕科醫生更精確地診斷痛風：
- 肌肉骨骼超聲波：可協助醫生觀察沉積於關節或肌腱中的尿酸結晶所產生的超聲波影像。此檢查屬非侵入性，成本相對較低，並可在同一節診症時間內完成。
- 雙能量電腦斷層掃描：能辨別位置較深、超聲波無法探及的關節或軟組織內的尿酸結晶。此檢查靈敏度高、非侵入性，亦適用於無法抽取關節液的部位，有助診斷非典型症狀的痛風患者。
痛風的治療以藥物為主，可分為兩個階段：
- 急性發作期的治療
在痛風急性發作時，風濕科醫生通常會處方秋水仙鹼，並配合非類固醇消炎止痛藥，以控制患者的急性發炎。然而，相當部分的痛風患者同時患有慢性腎臟病。在此情況下，短期使用類固醇藥物比使用消炎止痛藥更為安全。對於部分腎功能欠佳，或有使用類固醇禁忌症（如青光眼、嚴重糖尿病患者）的患者，則可考慮使用介白素-1抑制劑。此類藥物見效快，不影響肝腎功能，亦無類固醇引起的血糖升高或相關副作用，但急性感染患者禁用。
- 長期的降尿酸治療
目前國際風濕科學會建議將別嘌醇或菲布司他作為一線降尿酸藥物。但需注意的是，帶有HLA-B5801基因的患者，使用別嘌醇時有引發嚴重藥物過敏反應的風險。因此，務必先檢測HLA-B5801基因，以確保用藥安全。菲布司他極少引起此類嚴重過敏反應，但並非所有患者均適合使用。臨床研究顯示，對於具有多重心血管疾病高危因素或已確診冠心病的患者，使用傳統藥物別嘌醇可能更為理想。
總括而言，近年痛風的診斷與治療均有顯著進展。若不慎患上痛風，切勿諱疾忌醫或輕信偏方，應積極向風濕科醫生求診。絕大多數患者經過正規治療後，病情均可獲得理想控制。
專欄：浸醫與您
撰文：何智醫生 風濕病科專科醫生