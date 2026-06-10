靜脈曲張—從美觀到健康
靜脈曲張的成因
靜脈曲張是人類獨有的疾病，這是因為人類以直立姿勢行走及生活，而腿部的表面靜脈又只有薄薄的皮膚覆蓋。靜脈正常的功能是將血液從腳掌帶回心臟，站立時，血液要抵抗地心吸力向上流動，並依靠靜脈裏的靜脈瓣膜確保血液從單一方向流動。
如果靜脈瓣膜退化或受損，血液會回流並積聚在腿部血管內，令到靜脈壓力增大，從而慢慢變得腫脹和延長盤曲。靜脈長時間於高壓狀態之下，會引致水腫和炎症，令皮膚質素變差、變厚、變色甚至潰爛。
家族遺傳、某些需要長期站立工作的職業（例如老師、空姐、醫護人員、廚師）、肥胖以及懷孕等都會增加患上靜脈曲張的機會。
靜脈曲張的嚴重程度
靜脈曲張的病徵十分明顯，每隔一段時間（幾個月至幾年）都會逐漸加深，嚴重程度大致可分為以下七個階段：
C0：沒有明顯可見病徵，患者只會感到不適，典型症狀包括小腿沉重、疲倦、酸脹感，也有人形容為疼痛、麻痹或抽筋。有時後會和肌肉、筋膜、神經疼痛混淆。如果長時間站立或環境溫度炎熱會加重病徵，若抬腿和休息後病徵有所緩解，便可大致推測到是屬於靜脈問題
C1：出現蜘蛛網狀靜脈
C2：典型的靜脈曲張，血管腫脹和盤曲
C3：出現水腫
C4：皮膚出現變化，如色素沉澱、濕疹或硬化
C5：已癒合的潰瘍
C6：潰瘍
靜脈曲張的治療
臨床診斷後，最重要的檢查是多普勒超聲波，由於要檢測血管回流，病人必須站着檢查，超聲波亦能實時看見血液流動的方向。這比起電腦掃描或磁力共振更加有效。
目前並沒有有效的口服藥物或藥膏可根治靜脈曲張，要徹底根治仍需要透過外科手術。傳統手術需要抽離血管，術後疼痛較為明顯和瘀血積聚較多。微創靜脈腔內燒融治療是現在的標準治療方案，而其他射頻、激光、微波等都屬同一類手術。另外也有非燒融性的微創手術，例如藥用膠水和動能治療，這些微創手術痛楚較輕、瘀黑情況亦相對輕微，大部分病人可以即日出院，簡單病例甚至可在日間醫療中心處理。
另一個有效的治療方案為壓力襪，它能協助血液流動回到心臟。若以預防性質為目的，可選用市場上第一級(Grade 1)的壓力襪；至於已有靜脈曲張的患者就需要用到第二級(Grade 2)的壓力襪。壓力襪通常可在醫療用品店舖購買，某些個案亦需要職業治療師度身訂造，但絕對不建議在網上隨便選擇。購買壓力襪時可留意一點：正確的壓力襪通常是很難穿上的，如果很容易便能穿上，很有可能買了錯誤的產品。
總括而言，靜脈曲張雖然常見，但若不及時處理，有機會逐漸惡化，影響生活質素甚至導致併發症。無論是出於美觀考慮，還是為了長遠健康，若發現腿部有明顯血管浮現、沉重酸痛或水腫等情況，建議及早尋求專科醫生諮詢，接受詳細檢查並及早治療。
專欄：浸醫與您
撰文：羅旭醫生血管外科專科醫生