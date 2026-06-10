靜脈曲張—從美觀到健康

靜脈曲張，顧名思義是指下肢的表層靜脈比正常的靜脈更加腫脹及盤曲，看起來像是有一堆藍色蚯蚓盤踞在小腿上。靜脈曲張是十分常見的疾病，粗略估計全球約有10%人口受影響，所以當我每次舉辦講座，都會戲稱在場人士當中已經有兩至三個病人。大多數女士發現靜脈曲張後，都會擔心影響儀容，男士們普遍則覺得多數條粗壯的血管更顯陽剛而選擇忽略。其實靜脈曲張並非單純的美觀問題，而是一種疾病，若長時間不處理，對健康帶來的影響可大可小。

