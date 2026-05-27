三角纖維軟骨複合體(TFCC)——手腕損傷及關節鏡手術的應用

三角纖維軟骨複合體，英文簡稱TFCC (Triangular FibroCartilage Complex)，位於手腕關節靠尾指一側，屬複合結構，由不同組織構成，主要包括纖維軟骨及韌帶（見圖一），一般比喻為手腕中的半月板，功能上跟膝關節中的半月板類似。TFCC主要有兩個功能，第一是旋轉手腕時保持手腕關節的穩定性，第二是緩衝手及手腕在活動發力時產生的壓力，猶如手腕的避震器一樣。

