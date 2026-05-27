三角纖維軟骨複合體(TFCC)——手腕損傷及關節鏡手術的應用
TFCC受傷的徵狀
當TFCC受到損傷後，患者的腕關節會出現疼痛，位置主要在近手尾指的一側 （見圖二），並且會感到手腕無力。另外，當旋轉前臂或手腕時疼痛會加劇，甚至會有聲響發出，亦有患者會感到手掌及前臂內側有麻痺的感覺。
TFCC的受傷原因
TFCC 可分為急性受傷及慢性勞損兩大類：
急性受傷：大多由意外引致，例如跌倒時手掌撐着地面、提起重物時扭傷手腕、運動時手腕過度用力等。常見的高危運動包括羽毛球、舉啞鈴、高爾夫球、拳擊、網球、滑水、體操、撐竿跳高 、曲棍球等。
慢性勞損：常見於手腕因過度重複使用而導致TFCC撕裂及磨蝕，一般以職業性勞損居多。
TFCC受傷後的影響
在日常生活中，最常見的影響是扭毛巾乏力，如情況嚴重，甚至不能扣鈕或拉鏈；對家庭主婦患者而言，則會影響家務工作或煮食。
在運動方面，只要涉及手腕活動及扼力的項目都會受到影響。以球拍類運動為例，患者會較難進行扼實球拍及用力揮拍的動作；其他運動如掌上壓或引體上升等，亦會變得困難。
至於從事體力勞動工作的患者，在提舉重物或使用工具（如鐵錘、電鑽等）時會明顯感到無法發力。筆者曾診治過一位拉麵師傅，因手腕受傷後無法進行搓麵粉及拉麵條的工作；另外亦有一位攝影師因無法提起沉重的專業相機而影響拍攝工作。
TFCC受傷的診斷
醫生首先會進行一系列的臨床檢查，其中會觀察患者能否使用雙手從座椅中撐起身體、檢查手腕尾指側按壓的疼痛點，以及進行TFCC擠壓測試。最後，醫生會為患者進行手腕磁力共振檢查（見圖三），以確定TFCC的撕裂位置及程度，同時檢查其他相關組織有否受傷。
TFCC的治療方案
醫生會根據TFCC撕裂的嚴重程度、功能障礙的程度（包括疼痛，活動幅度等），以及對日常生活、工作和運動的影響等各方面的因素，為患者制定合適的治療方案。
一般而言，對於輕度受傷的患者，首先會採取保守治療，使用外置膠托固定手腕及前臂約六個星期，讓患處休息及癒合，其後再配合物理治療進行復康訓練。嚴重受傷的患者或保守治療不見成效時，便會考慮手術治療。手術一般以微創方法進行，在手腕關節鏡(wrist arthroscopy)的協助下，檢查及修補TFCC。
由於手腕關節非常細小且結構複雜，進行關節鏡時對準確度的要求十分高，並且需要非常精細的儀器（見圖四）。此外，手術中要使用特殊的牽引儀器將關節拉開（見圖五），讓內窺鏡及其他儀器可以更容易進入關節，以進行檢查及修補程序（見圖六）。手腕關節鏡除了修復TFCC外，亦有廣泛的臨床應用，例如手腕滑膜發炎清創、移除腕關節游離體、協助腕骨骨節復位、切除手腕水囊等。
總括而言，若懷疑手腕關節出現受損，應及早尋求骨科專科醫生評估。透過檢查並配合適切治療，大部分患者都能有效減輕手腕痛楚，重拾手腕功能及日常工作等活動。
專欄：浸醫與您
撰文：陳永亮醫生 骨科專科醫生