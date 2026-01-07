痛症專科解構：頸痛的成因、診斷與治療
頸痛的常見成因及相關症狀
頸痛的主要成因包括退化性疾病、關節炎、創傷，以及腫瘤轉移等。這些病變不僅引起局部疼痛，還可引發一系列相關症狀：
- 上頸椎（特別是C0-C2關節）：通常伴隨頭痛、頭暈，偶爾出現眼部疼痛
- 下頸椎（特別是C5-C7關節）：通常導致肩膀疼痛
通常頸痛的源頭來自頸椎小關節或椎間盤，但神經壓迫也可產生疼痛。倘若涉及到神經壓迫，所影響的神經節段會導致相應的身體部位出現疼痛。可以出現頭痛，肩膀，或手臂及手指痛。
根據臨床觀察顯示，年老患者的頸痛通常由退化性疾病所導致。而年輕患者的頸痛大多源於長期姿勢不當，導致頸椎關節勞損。亦有部分患者是由於早期損傷（如交通意外後頸部小關節損傷未被察覺）未能及時處理，延誤治療時機，最終誘發嚴重關節炎。
頸痛的治療方案
頸痛的治療方案多元，可因應患者的實際情況而選擇。對於首次求診的病人，醫生通常會採取保守治療，包括處方止痛藥和物理治療。對於保守治療無效的患者，可考慮介入療法，例如高濃度血小板血漿（PRP）再生療法，透過注射富含生長因子的血小板以促進組織修復，緩解痛楚。此外，患者亦可考慮進行射頻治療，以微創的方式達到止痛效果。
慢性頸痛與中樞神經敏感化
在診斷慢性頸痛的患者時，即使磁力共振顯示身體多處有退化跡象，亦不一定是主要疼痛的原因，須特別留意是否中樞神經出現敏感化。因為長期疼痛可改變痛覺傳導系統，放大痛感並使疼痛範圍擴散，令身體多處出現疼痛。此時，治療重點應改為控制中樞神經敏感化，其中，氯胺酮靜脈注射療程（需於醫院環境進行）為常見選項之一，可有效抑制中樞神經敏感化所產生的疼痛數個月，幫助醫生能更準確判斷及處理痛症的源頭。
及早介入與預防復發
頸痛不僅影響生理功能，更可能帶來心理健康負擔。若保守治療數月後仍無顯著改善，就應考慮進階治療方案。治療完成後，患者亦須維持正確姿勢、進行規律伸展及肌肉強化訓練，方能有效降低復發風險，維持長遠的頸椎健康。總括而言，若頸痛未能緩解，建議盡早向痛症專科醫生諮詢，根據個人情況選擇最適合的治療方案。
專欄：浸醫與您
撰文：陳穎生醫生 疼痛醫學專科醫生