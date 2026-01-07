痛症專科解構：頸痛的成因、診斷與治療

在痛症專科門診中，頸痛是最常見的病症之一，患者經常因為長期疼痛及心理壓迫而令生活質素嚴重受影響。頸痛的成因複雜，涉及多種病理變化。醫生在診斷過程中，需要詳細了解病人的病歷，找出痛症源頭和相關病因，才能確認並制定合適的治療方案。

