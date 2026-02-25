常見的肩膀及膝關節運動創傷

近月，本港接連舉辦各項大型體育盛事，掀起了一股運動熱潮，由傳統的跑步、游泳、球類到新興運動如匹克球（Pickle ball）等，都深受大眾歡迎。在這全民運動的風氣下，運動創傷的個案亦相應增加。以下介紹常見的肩膀及膝關節運動創傷，一旦出現相關症狀，應及時就醫以避免病情惡化。

