常見的肩膀及膝關節運動創傷
常見的肩關節運動創傷可分爲關節內或關節外的創傷：
肩關節脫臼（見圖一）是最常見的關節內創傷，多數由運動時的激烈碰撞所引致。患者受傷後會出現極度疼痛、肩膀變型、腫脹，以及完全不能活動肩膀及手臂等症狀。如懷疑肩膀脫臼，千萬不要自行嘗試復位，因為有機會導致骨折或傷及肩膀周邊的神經線。傷者應先立刻停止運動並休息，使用三角巾暫時固定傷肢，並儘快求醫，經X光檢查後再由醫護人員進行復位。
肩膀復位之後，一般建議轉介骨科專科醫生作跟進，然後安排磁力共振檢查。如發現肩關節內臼唇軟骨撕裂，有機會需要接受微創手術修補，以避免日後出現重複或慣性脫臼的情況。
肩袖肌腱（簡稱肩袖）撕裂則爲肩關節外的常見創傷。肩袖由四條肌腱構成，主要負責協調肩部活動及維持關節穩定。進行羽毛球、網球以致匹克球等運動時，由於肩膀用力及活動的程度相對劇烈，因此較容易導致肩袖肌腱拉傷或撕裂。
肩袖肌腱拉傷或撕裂的症狀視乎受傷程度而定。急性撕裂創傷的患者可能會感受到肩膀出現「啪」一下的響聲，隨即出現疼痛，腫脹以及無力的症狀。但部分拉傷的個案初期未必有十分明顯的疼痛或不適，可能於受傷過後的一至兩天才會逐漸出現。嚴重的肩袖肌腱撕裂（見圖二），會導致疼痛及乏力，影響生活或運動能力，醫生多會建議利用微創關節鏡手術進行修補。
常見的膝關節運動創傷包括前十字韌帶撕裂及大腿後筋（膕繩肌腱）拉傷：
前十字韌帶（英文簡稱為ACL）為膝關節內一條維持關節穩定性的韌帶。前十字韌帶撕裂經常發生於一些需要急停轉向的運動，例如足球、籃球、滑雪等。患者於受傷後會感到膝頭腫脹疼痛，出現未能伸直或屈曲膝關節的情況。前十字韌帶撕裂後傷肢一般仍可受力及走路，但如果出現完全不能負重或走動的情況，便須排除骨折的可能性。
骨科專科醫生一般依靠臨床徵狀，以及磁力共振造影來確診前十字韌帶的受傷程度。前十字韌帶撕裂並非一定需要手術治療，但以下類別患者則一般會建議考慮接受前十字韌帶重建手術（見圖三）：
- 較年輕而又活躍於參與上述高強度運動之人士
- 渴望重返賽場的運動員或職業球員
- 除前十字韌帶外，膝關節同時有其他結構受創，如後十字韌帶，副韌帶或半月板等
大腿後筋（即膕繩肌腱）拉傷通常發生於熱身不足的人士，或因運動超出肌腱負荷的情況。經過醫生的檢查及診斷後，傷勢較輕的肌腱拉傷，一般都建議採用非手術治療。
除一般止痛藥外，骨科醫生會處方非類固醇消炎藥或較新型的含COX-2抑制劑的消炎止痛藥，幫助病人舒緩患處痛楚，減低炎症以及促進受傷的肌腱復原。由於膕繩肌腱屬於軟組織，因此不建議於受傷後進行一些高強度的按摩或推拿治療，以免使傷勢加劇。患者需明白，軟組織或肌腱受傷，一般需要6至8星期的休息並配合物理治療才可復原，切勿心急復操或過早重返比賽，否則易延長復原時間，甚至導致再次受傷。
如可預防運動創傷
要有效減低肩關節及膝關節受傷風險，建議：
- 恆常進行肌力鍛煉，強化肌肉耐力
- 配合足夠的伸展及拉筋運動，維持肌腱的柔韌度
- 每次運動前做好充分熱身，讓關節及肌肉進入狀態
- 運動結束後進行15至20分鐘緩和運動（cool down），例如慢跑加伸展，有助減輕肌腱疲勞
總括而言，運動帶來健康與樂趣，但必須謹記安全第一。若關節不幸受損，應及早諮詢骨科專科醫生意見，把握最佳康復時機。
專欄：浸醫與您
撰文：陳鍵仁醫生骨科專科醫生