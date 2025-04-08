強直性脊椎炎：了解、診斷、治療與預防
什麼是強直性脊椎炎？
強直性脊椎炎是一種以脊椎及關節慢性炎症為特徵的自體免疫疾病。正常情況下，脊椎的關節與韌帶有助於活動與彎曲，但患者因組織發炎而出現關節疼痛，活動受限。隨著病情發展，脊椎關節可能受損，導致骨頭黏連與結構性破壞。
主要症狀與診斷方式
早期症狀通常包括腰背痛與僵硬，與一般肌肉勞損不同，患者在靜態時疼痛較明顯，活動後反而得以緩解。此外，一般肌肉痠痛或勞損可在休息兩週後改善，但強直性脊椎炎則呈現長期持續性。隨病情發展，脊椎靈活度減少，嚴重者可能出現變形，影響日常生活。該病可能伴隨關節炎、葡萄膜炎、銀屑病、腸炎等共病，並提高心血管疾病風險。
若有上述症狀，特別是家族病史患者，應及早就醫。醫生會透過病史評估、HLA-B27基因檢測 及影像學檢查(X光、MRI) 來診斷是否有脊椎與骶髂關節的炎症變化。
治療方案
雖然強直性脊椎炎無法根治，但及早治療可延緩病情及提升生活品質。醫生最常處方的是非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs)，通常會讓病人服用 2-4 週以觀察療效。如有周邊性關節炎，醫生會考慮加入抗風濕藥物或局部注射類固醇。
如病情僅影響脊柱或骶髂關節，使用生物製劑，如TNF抑制劑、IL-17 抑制劑或JAK抑制劑，減少炎症、緩解疼痛，降低共病風險，並預防關節破損。另外，物理治療有助保持脊椎靈活性，背部伸展運動或水療都對紓緩病情有所幫助。
高風險族群
強直性脊椎炎多發於青壯年，男性發病年齡通常比女性早5至7年，一般在30歲前開始出現症狀。此外，吸煙也會增加發病風險。
在平日臨床經驗中觀察到部分女性患者可能因荷爾蒙變化（如產後或更年期）而誘發病徵。若家族成員曾患有強直性脊椎炎，或患者帶有HLA-B27基因，其罹病風險也相對較高。
預防與日常注意事項
強直性脊椎炎的確切病因尚未完全明瞭，因此無法完全預防。但除遺傳因素，不良生活習慣（如吸煙、壓力過大、病毒感染）亦可增加發病風險。因此建議大家要維持健康生活習慣：戒煙，減少身體發炎反應，適量運動：如游泳、散步、瑜伽等，有助於伸展腰背、保持關節靈活度。
強直性脊椎炎所造成的關節破損不可逆轉，建議早診早治，盡可能保存患者功能及維持其生活質素。同時亦鼓勵患者參與相關病友組織，透過經驗分享提升疾病應對能力。
專欄： 仁安健談
撰文： 何智醫生 仁安醫院風濕病科顧問醫生
參考資料：
香港強直性脊椎炎協會：《強直性脊椎炎手冊》
香港風濕病基金會：《強直性脊椎炎小冊子》