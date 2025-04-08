強直性脊椎炎：了解、診斷、治療與預防

強直性脊椎炎(Ankylosing Spondylitis, AS)是一種免疫系統失調引發的慢性關節炎，主要影響脊椎、骶髂關節、膝蓋、腳踝等部位。持續性炎症會導致疼痛與僵硬，若未及時診斷與治療，可能引發關節破損與融合，影響活動能力。

