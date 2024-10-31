35歲男按摩槍按頸致腦血管栓塞中風 3大高危部位勿按可致骨折傷脊椎
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按摩槍亂用隨時中風！一名35歲內地男子向來壯健，運動後經常使用按摩槍放鬆肌肉，令因經常大力擊打頸部導致頸動脈堵塞，出現口角歪斜、言語不清、右側癱瘓等中風症狀。
按摩槍按頸致動脈損傷
據內地媒體報道，35歲事主王先生一向愛做運動，經常要用按摩槍紓緩緊繃肌肉，減輕酸痛。早前，王先生在運動後如常使用按摩槍按摩頸部，但不久後便出現了口角歪斜、言語不清及右側偏癱等症狀。家人見狀立即召急護車將王先生送院，經檢查證實頸動脈和大腦中動脈出現堵塞，導致急性缺血性腦梗死。
南京市第一醫院卒中中心醫生侯建康表示，頸動脈的位置較表淺，容易因外力損傷而引發健康問題，例如使用按摩槍按摩頸部、快速劇烈轉頸、舉重及瑜伽等，都有可能在特定情況下形成動脈夾層。
王先生在入院後接受了微創手術，醫生通過重開堵塞的血管，並抽出腦內血栓及植入支架來重建管腔，在手術後已康復出院。侯醫生提醒，頸部按摩應特別謹慎，避免用力過猛或頻率過高，以免引發動脈受損。
3類人士不宜用按摩槍
- 長者：老年人骨骼較為脆弱，肌肉層較薄，強力按摩可能導致骨折
- 肌肉組織受傷者：若正處於急性發炎期，出現紅、腫、熱、痛的情況，使用按摩槍會加重水腫和疼痛
- 骨質疏鬆患者：由於骨質疏鬆，按摩槍過大的力度可能增加骨折風險
3大部位按摩槍絕不宜按
- 頸椎：頸椎處有臂叢神經和頸動脈，擊打可能影響手部知覺控制，甚至引發中風
- 棘突：脊骨正中間突出的部位，由於缺乏肌肉保護，擊打會導致脊椎旁肌肉痙攣，加劇脊椎問題
- 腋窩：腋窩充滿神經和淋巴組織，使用按摩槍可能導致淋巴受損或手部麻痺
按摩槍使用3大禁忌
1.力度太大
建議新手從最低的振動頻率開始，讓身體逐漸適應後再增加強度，不必追求疼痛感。
小貼士：高強度的頻率可能超出肌肉的承受範圍，導致不知不覺中受傷
2.刻意按壓
按摩槍只需輕貼於皮膚表層，緩慢移動即可，無需施加額外壓力。適時變換角度，讓周圍肌肉也能得到放鬆，效果更佳。
小貼士：當感覺力度不夠時，應調整振動頻率，而非增加按壓力度
3.時間太長
按摩槍震動頻率較快，每個部位停留30秒到1分鐘即可達到效果，停留過久可能導致肌肉受損或瘀青。
小貼士：使用時保持身體放鬆，避免與震動的力量對抗。
關鍵詞按摩槍
圖片來源：網上圖片