換骹手術費用2026｜私家醫院全關節置換收費 膝痛手術風險、物理治療與護理須知懶人包
換骹手術費用2026目錄
什麼是關節炎？常見的關節炎種類
在了解手術前，首先要釐清關節痛的成因。關節炎種類繁多，長者較常見的有以下幾種：
- 骨關節炎（退化性關節炎）：這是長者最常見的類型，主因是關節軟骨磨損，導致骨骼直接摩擦，引起劇痛與關節變形 。
- 類風濕性關節炎：屬於自身免疫系統疾病，免疫系統會攻擊關節滑膜引發炎症，破壞軟骨和骨骼 。
- 創傷後關節炎：因關節曾發生嚴重骨折，癒合後關節面不平整而加速日常磨損 。
- 骨頭缺血性壞死：多見於髖關節，因創傷、長期使用高劑量類固醇或過量飲酒等原因導致骨骼缺血壞死塌陷 。
換骹前必試！紓緩膝骨關節炎的保守治療
1. 嚴格控制體重
過重是誘發退化性關節炎的原因之一，會與關節痛形成惡性循環 。香港華裔成年人的體重指數（BMI）達25.0公斤/米²或以上即屬肥胖 。維持適當體重能有效減輕關節負荷 。
2. 藥物與物理治療
口服藥物：醫生可能會處方非類固醇消炎止痛藥以減輕痛楚 。
物理治療：重點在於鍛鍊關節周邊肌肉，保持活動幅度，並減少僵硬與腫脹 。
注射治療：個別情況可考慮注射透明質酸或高濃度血小板血漿（PRP） 。
何時應該考慮「全關節置換手術」？
若上述保守治療效果欠佳，患者可根據以下3個要點與醫生討論是否適合接受全關節置換手術 ：
疼痛嚴重且持久：痛楚持續3至6個月，且在行走、站立甚至睡眠時均感到疼痛，嚴重影響生活 。
身體功能受限：關節活動範圍大幅減少，影響基本自理能力 。
整體健康許可：身體狀況需足以承受麻醉與手術風險，高齡並非絕對禁忌，但須綜合評估生理年齡與預期壽命 。
換骹｜全關節置換手術前的全面評估與檢查
全關節置換手術是一項大手術，精確的術前評估是確保安全的關鍵 。準備程序包括：
病歷與體格檢查：評估關節狀況、肌肉力量、步姿，以及了解患者是否患有心臟病、糖尿病或正在服用凝血藥等影響手術風險的病史 。
影像學檢查：拍攝站立時的 X 光照片以評估受力狀態與損壞程度 ；如有需要，會進行電腦掃描（CT）或磁力共振（MRI）以評估軟組織或複雜結構 。
其他檢驗：包括抽血檢驗（肝腎及凝血功能）、麻醉科心肺評估，以及牙科檢查（及早處理口腔感染，防範細菌隨血液感染人工關節） 。
換骹｜人工關節的物料與固定方式
醫生會為患者挑選最合適的人工關節假體（prosthesis），主要考量如下：
金屬組件：與骨頭接合的部分通常由鈷鉻合金或鈦合金製成 。
塑膠或陶瓷墊片：用於模擬人體軟骨。可選傳統聚乙烯塑膠、高交聯聚乙烯塑膠，而堅硬耐磨的陶瓷則特別適合髖關節 。
固定方式：骨質疏鬆者多採用「骨水泥型」（以 PMMA 固定）；相對年輕、骨質良好者可選「非骨水泥型」（讓骨骼自然生長入假體）；亦有兩者結合的「混合型」 。
十字韌帶保留與否：若患者後十字韌帶已斷裂，需採用「後方穩定型」設計的墊片及假體來防止移位 。
換骹｜3大全關節置換技術比較與私家醫院費用
現今手術主要分為傳統、電腦導航及機械臂輔助3種 。
|種類
|傳統手術
|電腦導航
|機械臂輔助
|主要工具
|手動切骨導引儀與量具
|感測器及電腦回饋
|機械臂及電腦回饋
|精準度
|依賴骨科醫生的肉眼與經驗
|比傳統工具精準
|精準度最高,達1毫米以內
|成本
|最低:使用標準器械
|中等;需導航軟體與設備費
|最高;包含設備購置與CT掃描費
|優點
|普及性高,無需特殊昂貴設備或手術前CT掃描。
實證豐富,擁有數十年的臨床數據支持其可靠性。
|電腦提供即時數據,幫助醫生更準確地放置植入物。
比機器人系統便宜,同時提供數碼化的精準輔助。
|精準度高,機械臂具備觸覺反饋,可限制切割範圍,減少對周圍軟組織的傷害。
患者手術後疼痛顯著降低,2年內滿意度較高。
骨科醫生可根據患者手術現場的即時解剖構造調整植入物位置
|缺點
|依賴手動工具可能導致對齊位置出現誤差。
侵入性稍高,有時需將導引桿插入髓腔,可能增加生理壓力,例如增加脂肪栓塞和心血管壓力的風險。
|電腦僅提供資訊,骨科醫生仍須手動定位切骨導引儀並進行切割。
|成本高昂,除了機械臂的購置費,手術前通常還需額外的CT掃描。
骨科醫生需要接受專門培訓才能熟練操作系統。
需在骨的某些位置插入感測針(trackingpins)以便電腦系統能偵測骨骼的精確位置。而固定感測針的位置有潛在的骨折或感染風險。此外,亦有軟體系統故障的風險。
換骹手術費用｜私家醫院收費要多少？
在選擇上述的手術技術時，費用往往是患者的一大考量。李醫生指出，由於機械臂輔助手術需要額外購置機械臂等儀器，因此費用最高；電腦導航次之，傳統手術則收費最低 。若以單腿手術計算，電腦導航的收費約比傳統手術高出數千元，而機械臂輔助手術則可能高出約 3 萬元 。
至於整體的「換骹」開支，根據消費者委員會在 2025 年搜集的市場資料，在私營醫療機構接受全膝關節置換手術的套餐價格，一般約為單膝15萬至16萬港元 。若患者本身有重大既有疾病或手術風險較高，個別醫療機構會相應調整費用，最高可達約33萬港元。
私家醫院套餐通常涵蓋的項目包括：
- 診斷費、手術費及手術室費
- 儀器和設備費、植入物（人工關節）費用
- 骨科醫生和麻醉科醫生費
- 住院費（通常為5日4夜，如需延長則另行收費）
- 住院期間的物理治療服務、化驗及診斷造像費用
溫馨提示：患者出院後仍需要長期的覆診、檢查以及一系列復康療程，這些後續費用通常不包含在手術套餐內，建議事前做好預算規劃 。
換骹｜全關節置換手術的5大步驟
對於初次進行膝關節或髖關節全置換的患者，手術總時間通常約需 3 至 4 小時 （複雜個案可能更長 ）。以膝關節為例，手術一般分為 5 個核心步驟：
1.麻醉：通常採用半身或全身麻醉 。
2.切口：在膝關節前方開展約 10 厘米至 12 厘米的縱向切口 。
3.處理病變組織：切除受損且不平整的關節軟骨及少量骨骼，並矯正關節變形 。
4.安裝假體：將金屬製的股骨與脛骨組件，以及高強度聚乙烯塑料製成的墊片進行精確安裝與固定 。
5.測試與縫合：測試關節的活動度，確保整體處於穩定狀態後，逐層縫合傷口 。
換骹｜雙膝退化，應該一次過做「雙側手術」嗎？
如果患者的雙腳都患有嚴重的膝關節炎，是否該同時接受手術？李醫生強調，這必須由骨科與麻醉科醫生根據患者的健康狀況、年齡及病變程度共同決定 。兩種做法各有利弊：
傾向「雙側同時接受手術」的考量：
- 雙側能同時完成治療與康復，整體總住院時間可能較短 。
- 總麻醉次數只需一次，減少身體負擔 。
- 較適合較年輕、心肺功能極佳，且雙側症狀均極度嚴重的患者 。
傾向「分期接受手術」（相隔數周至數月）的考量：
- 安全至上：一次過做雙腳手術的時間較長，失血量與潛在併發症（如血栓、心肺負荷）風險較高 。
- 單側手術的單次住院時間較短（雖日後需再度入院） 。
- 復康期較易管理，患者可先依賴未動手術（或已康復）的一側下肢承重，協助剛做完手術的腿進行復健 。
換骹｜全關節置換手術潛在風險
全關節置換手術的成功率雖然相當高，但始終屬於重大手術，患者必須了解可能出現的併發症 ：
較嚴重的風險：
感染：手術後短期或數年後，假體周圍可能受感染。治療通常需多次手術取出假體並長期使用抗生素，過程漫長複雜 。
深層靜脈血栓：術後活動減少易致下肢形成血塊，若流至肺部會危及生命，這是術後初期的重點預防項目 。
假體鬆脫或磨損：長期使用後可能與骨骼介面鬆脫，或墊片磨損失效，這是日後需要「翻修」的主因 。
關節脫位：尤其常見於髖關節置換術後早期，特定姿勢下可能脫位，需在麻醉下復位 。
其他風險：局部出血或血腫 、持續疼痛或僵硬 、神經或血管受影響導致麻木或乏力 。
換骹｜術後復康黃金期與人工關節保養
換骹手術的成功，不僅在於醫生的技術，患者術後的積極參與更是關鍵 ！
1. 住院期間的預防護理
術後需住院約 3 至 5 天，醫護會以防水敷料保護傷口並觀察感染跡象 。為預防致命血栓，患者需使用抗凝血藥物、穿戴彈性襪或間歇性充氣加壓裝置，並盡早活動腳踝與多喝水 。
2. 積極投入物理治療
術後第1天：在物理治療師協助下，在病床上活動腳部、大腿及臀部以促進血液循環 。
首1至2星期：學習使用助行架或拐杖站立、行走及上下床 。
出院後首3個月：重點恢復關節活動度、肌肉力量、平衡力及步態訓練 。通常在術後 1 至 2 個月內可大致恢復正常生活 。
3. 延長人工關節壽命的「5大戒律」
為防止假體鬆動或磨損，患者需終生遵守以下原則：
- 慎選運動：絕對要避免高衝擊或劇烈運動（如足球），否則會加速墊片磨損或導致骨折；緩步跑、行山、游泳則是被允許的 。
- 必須戒煙
- 控制體重 ，以降低關節負荷
- 不應忍痛活動
- 警惕感染風險：日後進行任何侵入性程序（如大腸鏡、膀胱鏡或牙科治療）前，必須告知醫生體內裝有人工關節，讓醫生評估是否需使用抗生素，防範細菌經血液感染關節 。
換骹｜人工關節能用多久？何時需要「翻修」？
根據醫學文獻，在現代技術與材料的加持下，超過 90% 的人工關節可使用15年以上，80%以上可使用20至25年。實際壽命受患者的活動量、體重及手術技術影響 。
當假體出現鬆脫、嚴重磨損或感染時，便可能需要進行「翻修手術」 。需注意的是，翻修手術比初次手術更困難、風險更高、恢復期更長，且效果通常不如初次 。
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甚麼情況下需要考慮接受全關節置換（換骹）手術？
當骨關節炎患者持續3至6個月感到嚴重疼痛，即使在行走、站立、上落樓梯或睡眠時都感到痛楚，且日常生活受嚴重影響，在嘗試了控制體重、口服藥物或物理治療等保守治療後反應仍然欠佳時，便需要考慮接受手術 。此外，患者的活動範圍顯著減少，甚至影響基本自理能力，並且整體健康狀況能夠承受麻醉和手術，也是醫生評估是否適合進行手術的重要指標 。
傳統手術、電腦導航和機械臂輔助的全關節置換手術有甚麼分別？
這三種手術技術各有優缺點。傳統手術普及性高且成本最低，但依賴骨科醫生的肉眼與經驗，可能會出現對齊位置的誤差 。電腦導航能提供即時數據幫助醫生更準確放置植入物，精準度比傳統工具高，成本屬中等 。而機械臂輔助技術的精準度最高，達1毫米以內，能減少對周圍軟組織的傷害及降低術後疼痛，但缺點是成本最為高昂，且手術前通常需要額外的CT掃描 。
在私營醫療機構接受全膝關節置換手術的費用大概是多少？
在私營醫療機構接受全膝關節置換手術的套餐價格一般約為單膝15萬至16萬港元 。不過，如果患者本身有重大既有疾病或接受手術的風險較高，個別醫療機構會相應調整費用，最高可達約單膝33萬港元 。這些套餐費用通常已包括診斷費、手術費、植入物費、醫生費及一般5日4夜的住院費等 。
如果雙腳都有嚴重的膝關節炎，應該一次過同時做雙側手術嗎？
是否同時接受雙側手術必須由骨科醫生與麻醉科醫生根據患者的具體健康狀況共同決定 。同時進行雙側手術的好處是可以一次過完成治療與康復，總麻醉次數減少一次，較適合年輕且心肺功能極佳的患者 。然而，分期進行手術（相隔數周至數月）在安全考量上較為理想，因為一次過進行雙側手術的時間較長，失血量和潛在併發症（如血栓、心肺負荷）的風險會較高 。
人工關節的使用壽命有多長？
根據骨科醫學文獻的記載，在應用當代技術和材料的情況下，超過90%的人工關節可以使用15年以上，而80%以上更可使用20年至25年 。不過，人工關節的實際使用壽命會受患者的日常活動量、體重、假體類型和手術技術等因素影響 。為了延長使用壽命，患者必須控制體重、戒煙，並避免進行高衝擊性或劇烈的運動如足球等 。