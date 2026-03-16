換骹手術費用2026｜私家醫院全關節置換收費 膝痛手術風險、物理治療與護理須知懶人包

隨着年紀增長，長年累月的活動容易令關節出現慢性勞損，導致關節炎 。患者常面臨關節紅腫、僵硬與劇烈疼痛，嚴重影響日常生活甚或自理能力 。當保守治療無法緩解痛楚時，俗稱「換骹」的全關節置換手術便成為許多長者重拾活動能力的希望 。為了讓患者及照顧者對手術有更全面、客觀的理解，本文整理消委會及香港骨科醫學會代表、骨科專科醫生李祥康提供資料，剖析全關節置換手術的各項細節——從術前評估、假體物料選擇、3 大最新手術技術比較，到私家醫院費用概況與術後復康保養。