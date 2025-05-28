甚麼是「馬鞭式頸部創傷」？

「馬鞭式頸部創傷」是其中一種最常見的頸部創傷，通常發生在車禍撞擊或運動碰撞中。這種傷害是由於頸部在瞬間加速和減速過程中，過度伸展或屈曲所引起，導致頸部肌肉、韌帶及關節囊的損傷。這類猶如鞭子被揮動的動作，因此得名為「馬鞭式創傷」。

