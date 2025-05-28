甚麼是「馬鞭式頸部創傷」？
成因
交通事故：車輛追尾撞擊，頭部因慣性突然前傾後仰，導致頸部結構損傷。
運動傷害：在欖球、拳擊等接觸性運動中，頭部遭受撞擊；或在跳水時姿勢錯誤，也可能引發此傷害。
跌倒或外力衝擊：高處墜落、肩部突然被重物撞擊等，導致頸部劇烈晃動。
徵狀
「馬鞭式頸部創傷」的徵狀可以分為急性期和慢性期：
急性期（0-72小時）：
- 頸部僵硬
- 局部灼熱感或刺痛
- 活動時疼痛加劇
- 頭痛、眩暈、耳鳴或視力受損
慢性期（三週後未癒）：
- 持續性頸部酸痛
- 頸部活動範圍受限
- 疼痛可能蔓延至上肢及上背
- 記憶衰退、精神難以集中
- 失眠、情緒不定及感到沮喪等神經症狀
診斷
根據魁北克工作組，馬鞭式頸部創傷的嚴重度，可以依據臨床表現來分為五個等級。
第一級：沒有徵狀。
第二級：頸部少許痠痛，通常在一週內自行解除。
第三級：頸部疼痛並伴隨活動角度減少，約八成以上的車禍患者屬於此等級。
第四級：頸部疼痛伴隨麻痺、無力、反射降低等神經症狀。
第五級：頸部骨折或脫臼，導致劇烈疼痛。
治療方案
若創傷未傷及韌帶、骨骼或神經，且未影響頸椎穩定性，治療方式以保守療法為主，包括藥物及物理治療，目標為減輕疼痛、恢復活動度。
物理治療
冰敷：受傷後或急性期使用，減輕腫脹和炎症。
使用頸托：急性期時佩戴軟質頸托減少頸部負荷，但需避免長期依賴。
儀器治療：採用超音波、電療等，促進局部血液循環，減輕疼痛和炎症。
運動治療：包括關節活動、伸展運動、頸部肌肉強化運動等
手法治療：通過關節鬆動術恢復頸椎小關節活動度。
然而，若疼痛持續超過三個月且保守治療無效，或出現神經系統併發症如反射異常，以及結構性損傷如椎間盤突出等，則需要由醫生進一步評估手術療法的需要。
頸部保健運動
要遠離頸部痠痛，鍛鍊頸部肌肉及伸展尤其重要，建議大家每天 3次進行頸部伸展。以下介紹幾種適合頸部保健的運動。
頸部肌肉強化運動
坐直，手掌放在額前，頭部用力對抗手部阻力，使頸部肌肉收緊但頭部保持不動，維持5秒後放鬆。重複10次，每日3組。
肩胛收縮運動
站立或坐姿，雙手自然下垂，肩胛骨向後收緊並下沉，保持5秒後放鬆。重複10至20次。
頸部伸展運動
左手舉起，跨過頭部放在右耳，輕柔將頭部向左肩方向拉伸，維持15秒。換邊重複，每側3次。
如有任何疑問，應儘快尋求專業醫療意見。欲了解更多，歡迎向浸信會東九龍醫療中心物理治療部查詢。
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專欄：浸醫與您
撰文：浸信會東九龍醫療中心物理治療部團隊