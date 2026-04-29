退化性髖關節炎及治療方法
退化性髖關節炎的成因
正常的髖關節內有一層光滑而耐用的軟骨，使髖關節能活動時能發揮潤滑的作用。然而隨年齡增長或各種高危因素，此軟骨層會變得脆弱並出現磨蝕，導致退化性髖關節炎（見圖一）。
以下為導致退化性髖關節炎的風險因素：
年齡與勞損：原發性退化性關節炎一般發生在50歲後或有家族病史的人士身上。長期從事體力勞動工作、體重肥胖等，亦會增加髖關節退化的風險
股骨骨枯：又稱為股骨頭缺血性壞死。長期酗酒或服用類固醇藥物等，有機會導致股骨內的微絲血管出現堵塞，令骨骼的血液循環受阻並出現枯壞的情況。隨著股骨的枯快加劇及股骨頭出現塌陷變形，會引致髖關節內軟骨磨損及出現骨刺。在本港，股骨骨枯為髖關節炎的常見成因之一
髖關節發育不良：此為一種先天性疾病。由於患者的髖臼於出生時未能發展成圓形狀，導致髖關節提早出現軟骨磨損及退化的情況
退化性髖關節炎的症狀
疼痛：走路或站立時腹股溝（即大腿內側）出現疼痛，為最常見及典型的症狀
活動受阻：穿戴鞋襪、剪腳趾甲或坐低椅時感到困難
關節僵硬：最常出現於早上起床時或久坐後起身站立
走路不穩：隨著髖關節的退化與發炎逐漸嚴重，患者走路時會一瘸一拐（跛行）。然後由於骨骼流失，亦會導致患者出現長短腳，令跛行的情況更嚴重
處理較輕微的退化性髖關節炎，一般會先建議採取非手術治療方法，例如使用柺杖作輔助、減輕體重、調整生活習慣（如避免長時間蹲下、盤腿和提重物）以降低對髖關節的負荷、進行物理治療以強化臀部周邊肌肉力量，以及使用非類固醇消炎止痛藥物，以控制關節內的發炎以減輕疼痛。
值得留意的是，根據最新的研究數據顯示，髖關節的注射治療（包括透明質酸或血小板血漿「PrP」），對退化性髖關節的症狀並沒有明顯改善。
髖關節置換手術
若病人出現關節僵硬、髖關節痛楚嚴重限制了日常生活 （如步行或彎身)、服用止痛藥物後仍未能紓緩、止痛藥的副作用更令患者感到不適等狀況，骨科醫生會建議考慮進行手術治療。
處理退化性髖關節的手術療法，一般採用髖關節全關節置換手術。此手術的目的為減輕髖關節的疼痛，使病人重拾正常生活，同時也可改善髖關節的活動幅度。
髖關節置換手術過程
髖關節置換手術，顧名思義就是把磨損退化的髖關節完全更換為人工關節假體（見圖二）。
手術過程中，骨科醫生會於患者的臀部側面打開一個約10至15厘米的傷口，然後使用手術儀器，把磨損的髖臼打磨成為碗狀，先放入髖臼假體及襯墊，然後把變形的股骨頭移除，再把股骨假體植入股骨上端內。完成整個人工關節組裝後，醫生會把人工關節復位，將髖臼和股骨假體結合。
手術風險
隨著手術技術及人工關節的設計與物料日益改善，髖關節置換手術出現嚴重併發症的風險機率，一般少於2%。手術的潛在風險通常包括：細菌感染、失血過量或神經線受創、雙腿長度不一、關節脫臼、骨折（常見於肥胖或患有嚴重骨質疏鬆的病者）、人工關節出現損耗或鬆脫。有外國大型的人工關節資料庫顯示，超過90%的人工髖關節的術後壽命可長達20年。
總括而言，若懷疑髖關節出現退化或發炎症狀，應及早諮詢骨科專科醫生意見，並作詳細檢查，包括X光或磁力共振等診斷性造影掃描，以把握最佳康復時機。
專欄：浸醫與您
撰文：陳鍵仁醫生 骨科專科醫生