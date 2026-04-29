退化性髖關節炎及治療方法

髖關節為我們體內體積最大和承重最多的關節。它位於軀幹與下肢的交接處，由股骨頭（即大腿骨的頂端）與盤骨的髖臼組成。髖關節的結構就像一個球體放置於一個碗當中，屬於穩定性很高的球窩關節，負責站立、行走與旋轉等複雜動作。

