4學生研AI「神器」成低頭族救星 監測玩手機頸椎姿勢防烏龜頸

都市人「機不離手」已成習慣，低頭使用手機的姿勢不當對肩頸造成負荷，容易衍生肩頸痠痛，輕則有「烏龜頸」、「寒背」等影響體態，嚴重的可引致頸椎炎，治療「手尾長」。因有成員有躺床滑手機的壞習慣而引致肩頸疼痛，促成香港資訊科技學院（HKIIT）團隊開發一個名為「iPosture」的手機應用程式，應用人工智能（Artificial Intelligence，AI）及空間音頻（Spatial Audio）等科技，用家只需在用手機時戴上藍牙耳機，系統便可透過耳機內置的頭部運動追蹤功能，實時監測用家頭頸錯誤的姿勢和角度，並即時提醒和糾正。另外，「iPosture」又設小遊戲，利用環迴立體聲讓用家循小貓叫聲活動頭部，輕鬆地伸展肩頸。曾試用應用程式的物理治療師大讚簡單易用，而且寓治療於娛樂，創意滿分。

