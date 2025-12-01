脊骨神經科

香港脊骨神經科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽

筋骨痛症
cynthia
香港現時約有351名脊骨神經科的註冊醫生。面對如此廣泛的脊骨神經科服務選擇，市民往往難以抉擇：香港脊骨神經科醫生邊個好？《日日健康》編輯團隊整合最新資訊，詳細比較診症收費差異，剖析公私營選擇指南，助你找到合適的脊骨神經科醫生。

香港脊骨神經科醫生邊個好目錄

脊骨神經科醫生名單

脊骨神經科醫生的定義及職責

脊骨神經科醫生（俗稱脊醫）是一門獨立於傳統西醫的專業醫療體系。他們的職責專注於診斷、治療及預防因人體神經、肌肉及骨骼系統功能障礙所引起的各種痛症與活動受限。

脊骨神經科醫學的診治核心是透過手法矯正，但亦會輔以其他治療和生活指導：

  • 脊骨矯正手法治療：運用特定手法或儀器，調整脊椎及周邊關節的錯位，減輕對神經系統的壓力。
  • 輔助性物理治療：包括使用超聲波、電療、衝擊波等技術，以幫助肌肉骨骼系統放鬆並加速康復。
  • 生活及姿勢教育：指導病人如何在日常活動、工作和家居環境中維持正確姿勢，預防痛症復發。
  • 營養及運動建議：提供針對性的營養輔導和肌腱鍛鍊運動，從整體健康角度提升脊椎穩定性。

什麼情況下求診脊骨神經科醫生？

市民應定期檢查脊椎健康，但若身體發出持續的警號，則必須立即尋求專業脊骨神經科醫生評估。脊醫能夠診斷和處理的病症範疇廣泛，涵蓋從頭部到足部的肌肉骨骼系統問題。

以下是身體可能出現脊椎或神經系統異常的常見症狀，建議盡快向註冊脊骨神經科醫生求診：

  • 持續性或反覆發作的頭痛（包括緊張性頭痛或偏頭痛）。
  • 肩頸部位長期僵硬、疼痛，或活動範圍受限（例如俗稱的「五十肩」或「落枕」）。
  • 肢體出現麻痺、刺痛或燒灼感，特別是手腳麻痺（可能由頸椎或腰椎神經受壓引起）。
  • 背部或腰部出現慢性或突發性痛症，尤其是在長時間站立或坐下後加劇。
  • 被診斷患有椎間盤突出、坐骨神經痛或脊柱側彎等脊科病症。
  • 手肘、手腕或足踝出現勞損性痛症，例如「網球肘」、「腕管綜合症」或「足底筋膜炎」。
  • 因懷孕期間或分娩後導致的骨盆或腰背不適。

脊骨神經科醫生的診症收費多少？公私營選擇及費用比較

在香港，市民在尋求脊骨神經科醫生服務時，需清晰了解公私營選擇及其收費差異。由於脊醫服務在公營醫療體系中不屬於主流專科，其收費模式與傳統公立醫院服務截然不同。以下表格詳列了私營和公營（相關）服務的收費概覽，有助您作出最適合自己的選擇。

公營醫院相關專科服務收費（適用於符合資格人士）

請注意，目前香港的公立醫院及衛生署並未設立獨立的脊骨神經科服務，因此市民無法直接預約脊醫進行治療。以下收費為醫院管理局轄下專科門診（例如骨科或神經外科等相關專科）的費用標準，適用於符合資格人士：

專科服務 首次診症費 其後每次診症費 每種處方藥物 公私營選擇備註
醫院管理局專科門診 (相關服務) HK$135 HK$80 HK$15 輪候時間較長，服務範圍主要為骨科手術、藥物治療等，與脊醫的手法矯正有所區別。

私營脊骨神經科服務收費

項目 費用範圍 備註
首次診症 / 初步會診費 HK$500 – HK$2,000+ 費用因醫生經驗、診所位置及儀器設備而異。此費用通常僅涵蓋初步的問診與身體檢查。
實際治療費用 高度浮動，需另行報價 不包括脊椎矯正、X光檢查、衝擊波或電療等輔助治療。由於費用浮動較大，建議預約前向診所查詢詳細收費。

香港脊骨神經科醫生診所名單及公私營選擇指南

公營醫院骨科服務

目前香港的公立醫院及衛生署並未設立獨立的脊骨神經科服務。以下為骨科的醫院名單。

港島區

醫院名稱 地址 電話號碼 服務時間 (周一至五)
東區尤德夫人那打素醫院 香港柴灣樂民道 3 號 2595 7778 上午9時至下午5時
瑪麗醫院 香港薄扶林道 102 號 2255 4189 上午9時至下午5時
律敦治醫院 香港灣仔皇后大道東 266 號 2291 1888 上午9時至下午5時
大口環根德公爵夫人兒童醫院 香港薄扶林大口環道 12 號 2974 0200 上午9時至下午5時

九龍區

醫院名稱 地址 電話號碼 服務時間 (周一至五)
明愛醫院 九龍深水埗永康街 111 號 34087096 上午9時至下午5時
廣華醫院 九龍窩打老道 25 號 22426624 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
聖母醫院 九龍黃大仙沙田坳道 118 號 23542202 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
伊利沙伯醫院 九龍加士居道 30 號 35066030 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
基督教聯合醫院 九龍觀塘協和街 130 號 39494210 上午9時至下午5時
瑪嘉烈醫院 九龍荔枝角瑪嘉烈醫院道 2-10 號 29903851 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時

新界區

醫院名稱 地址 電話號碼 服務時間 (周一至五)
雅麗氏何妙齡那打素醫院 新界大埔全安路 11 號 26892999 上午9時至下午5時
北區醫院 新界上水保健路 9 號 26837523 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時
北大嶼山醫院 大嶼山東涌松仁路 8 號 34677376 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
博愛醫院 新界元朗坳頭 24758702 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
威爾斯親王醫院 新界沙田銀城街 30-32 號 35052390 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時
天水圍醫院 新界天水圍天壇街 11 號 24014599 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
將軍澳醫院 將軍澳坑口寶寧里 2 號 22080576 上午9時至下午5時
屯門醫院 新界屯門青松觀路 23 號 24685952 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時
仁濟醫院 新界荃灣仁濟街 7-11 號 24175888 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時

部分私立醫院脊骨神經科名單

港島區

診所名稱 地址及電話 醫生名稱
灣仔脊醫中心 地址：灣仔軒尼詩道107-115號協生大廈18樓A室
電話: 2575 8299
  • 吳澍仁脊醫
香港脊醫中心 地址：中環德輔道中 19 號環球大廈 11 樓 1105-1107 室
電話: 2522 7251
  • 何栢榮脊醫
均衡脊醫中心 地址：中環雲咸街67-73號 雲華商業大廈10樓
電話: 2525 8058
  • 伍穎筠脊醫

九龍區

診所名稱 地址及電話 醫生名稱
維健醫療中心 地址：尖沙咀廣東道28號力寶太陽廣場11樓1105室
電話: 3188 9090
  • 方恒脊醫
馥康脊骨神經科診所 地址：觀塘偉業街185號恆生工業大廈4樓E室
電話: 2151 9028
  • 廖崇位脊醫
美念治療及復康中心 地址：佐敦佐敦道 38 號彩福大廈 11 樓
電話: 2185 6288
  • 汪家智脊醫
紐約脊骨及物理治療中心 地址：旺角彌敦道574-576號和富商業中心12樓
電話: 2390 0088
  • 黃序凱脊醫

新界區

診所名稱 地址及電話 醫生名稱
嘉康脊醫中心 地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯I期21樓2102室
電話: 3426 9516
  • 林嘉慧脊醫
高怡醫務中心 地址：屯門屯門鄉事會路112-140號雅都花園商場一樓L11號
電話: 2430 8128
  • 梁潤康脊醫
活道保守治療中心 地址：沙田石門安耀街京瑞廣場1期19樓B室
電話: 2368 2269
  • 梁瓊諫脊醫
ProCare脊醫及物理中心 地址：荃灣西樓角路1號新界南區警務處總部警察體育遊樂會大樓地下
電話: 2511 8766
  • 王漢榮脊醫

脊骨神經科醫生名單
回到目錄

香港脊骨神經科醫生是否需要註冊？他們的專業資格如何受監管？

所有在香港執業的脊骨神經科醫生，必須在香港脊醫管理局（Chiropractors Council）下註冊，並受《脊醫註冊條例》（香港法例第428章）的嚴格監管，確保其專業水平和操守符合標準。

看脊骨神經科醫生可以申領保險嗎？

大部分私營醫療保險計劃（包括個人和公司團體保險）都涵蓋脊骨神經科醫生的診症及治療費用，但具體報銷細節和金額取決於您的保單條款和保障範圍。建議事先向保險公司查詢或獲取醫生轉介信。

首次看脊醫是否必須照X光？

不一定。脊骨神經科醫生會根據病人的病歷和身體檢查結果來決定是否需要X光或其他影像診斷（例如磁力共振）。X光主要用於檢查脊椎結構、關節退化或排除其他嚴重疾病（如骨折或腫瘤）。

脊骨神經科治療通常需要多少次才見效？

治療療程的長度因病人的情況和痛症的嚴重程度而異。對於急性痛症，可能需要數次治療便能見效；但對於慢性脊椎問題或姿勢不良，則可能需要更長期的結構性矯正手法與復康運動指導。

什麼職業或年齡層最需要定期看脊醫？

長時間維持單一姿勢（如辦公室文職、司機）或進行重複性動作的職業人士，以及因生長發育和姿勢習慣導致脊椎問題的青少年，都是最需要定期進行脊椎健康檢查和預防性治療的群體。

圖片來源：設計圖片

熱門文章

 