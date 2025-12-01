香港脊骨神經科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
香港脊骨神經科醫生邊個好目錄
脊骨神經科醫生的定義及職責
脊骨神經科醫生（俗稱脊醫）是一門獨立於傳統西醫的專業醫療體系。他們的職責專注於診斷、治療及預防因人體神經、肌肉及骨骼系統功能障礙所引起的各種痛症與活動受限。
脊骨神經科醫學的診治核心是透過手法矯正，但亦會輔以其他治療和生活指導：
- 脊骨矯正手法治療：運用特定手法或儀器，調整脊椎及周邊關節的錯位，減輕對神經系統的壓力。
- 輔助性物理治療：包括使用超聲波、電療、衝擊波等技術，以幫助肌肉骨骼系統放鬆並加速康復。
- 生活及姿勢教育：指導病人如何在日常活動、工作和家居環境中維持正確姿勢，預防痛症復發。
- 營養及運動建議：提供針對性的營養輔導和肌腱鍛鍊運動，從整體健康角度提升脊椎穩定性。
什麼情況下求診脊骨神經科醫生？
市民應定期檢查脊椎健康，但若身體發出持續的警號，則必須立即尋求專業脊骨神經科醫生評估。脊醫能夠診斷和處理的病症範疇廣泛，涵蓋從頭部到足部的肌肉骨骼系統問題。
以下是身體可能出現脊椎或神經系統異常的常見症狀，建議盡快向註冊脊骨神經科醫生求診：
脊骨神經科醫生的診症收費多少？公私營選擇及費用比較
在香港，市民在尋求脊骨神經科醫生服務時，需清晰了解公私營選擇及其收費差異。由於脊醫服務在公營醫療體系中不屬於主流專科，其收費模式與傳統公立醫院服務截然不同。以下表格詳列了私營和公營（相關）服務的收費概覽，有助您作出最適合自己的選擇。
公營醫院相關專科服務收費（適用於符合資格人士）
請注意，目前香港的公立醫院及衛生署並未設立獨立的脊骨神經科服務，因此市民無法直接預約脊醫進行治療。以下收費為醫院管理局轄下專科門診（例如骨科或神經外科等相關專科）的費用標準，適用於符合資格人士：
|專科服務
|首次診症費
|其後每次診症費
|每種處方藥物
|公私營選擇備註
|醫院管理局專科門診 (相關服務)
|HK$135
|HK$80
|HK$15
|輪候時間較長，服務範圍主要為骨科手術、藥物治療等，與脊醫的手法矯正有所區別。
私營脊骨神經科服務收費
|項目
|費用範圍
|備註
|首次診症 / 初步會診費
|HK$500 – HK$2,000+
|費用因醫生經驗、診所位置及儀器設備而異。此費用通常僅涵蓋初步的問診與身體檢查。
|實際治療費用
|高度浮動，需另行報價
|不包括脊椎矯正、X光檢查、衝擊波或電療等輔助治療。由於費用浮動較大，建議預約前向診所查詢詳細收費。
香港脊骨神經科醫生診所名單及公私營選擇指南
公營醫院骨科服務
目前香港的公立醫院及衛生署並未設立獨立的脊骨神經科服務。以下為骨科的醫院名單。
港島區
|醫院名稱
|地址
|電話號碼
|服務時間 (周一至五)
|東區尤德夫人那打素醫院
|香港柴灣樂民道 3 號
|2595 7778
|上午9時至下午5時
|瑪麗醫院
|香港薄扶林道 102 號
|2255 4189
|上午9時至下午5時
|律敦治醫院
|香港灣仔皇后大道東 266 號
|2291 1888
|上午9時至下午5時
|大口環根德公爵夫人兒童醫院
|香港薄扶林大口環道 12 號
|2974 0200
|上午9時至下午5時
九龍區
|醫院名稱
|地址
|電話號碼
|服務時間 (周一至五)
|明愛醫院
|九龍深水埗永康街 111 號
|34087096
|上午9時至下午5時
|廣華醫院
|九龍窩打老道 25 號
|22426624
|上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
|聖母醫院
|九龍黃大仙沙田坳道 118 號
|23542202
|上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
|伊利沙伯醫院
|九龍加士居道 30 號
|35066030
|上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
|基督教聯合醫院
|九龍觀塘協和街 130 號
|39494210
|上午9時至下午5時
|瑪嘉烈醫院
|九龍荔枝角瑪嘉烈醫院道 2-10 號
|29903851
|上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
新界區
|醫院名稱
|地址
|電話號碼
|服務時間 (周一至五)
|雅麗氏何妙齡那打素醫院
|新界大埔全安路 11 號
|26892999
|上午9時至下午5時
|北區醫院
|新界上水保健路 9 號
|26837523
|上午9時至下午1時；下午2時至下午5時
|北大嶼山醫院
|大嶼山東涌松仁路 8 號
|34677376
|上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
|博愛醫院
|新界元朗坳頭
|24758702
|上午9時至下午1時；下午2時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
|威爾斯親王醫院
|新界沙田銀城街 30-32 號
|35052390
|上午9時至下午1時；下午2時至下午5時
|天水圍醫院
|新界天水圍天壇街 11 號
|24014599
|上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
|將軍澳醫院
|將軍澳坑口寶寧里 2 號
|22080576
|上午9時至下午5時
|屯門醫院
|新界屯門青松觀路 23 號
|24685952
|上午9時至下午1時；下午2時至下午5時
|仁濟醫院
|新界荃灣仁濟街 7-11 號
|24175888
|上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
部分私立醫院脊骨神經科名單
港島區
九龍區
|診所名稱
|地址及電話
|醫生名稱
|維健醫療中心
|地址：尖沙咀廣東道28號力寶太陽廣場11樓1105室
電話: 3188 9090
|
|馥康脊骨神經科診所
|地址：觀塘偉業街185號恆生工業大廈4樓E室
電話: 2151 9028
|
|美念治療及復康中心
|地址：佐敦佐敦道 38 號彩福大廈 11 樓
電話: 2185 6288
|
|紐約脊骨及物理治療中心
|地址：旺角彌敦道574-576號和富商業中心12樓
電話: 2390 0088
|
新界區
|診所名稱
|地址及電話
|醫生名稱
|嘉康脊醫中心
|地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯I期21樓2102室
電話: 3426 9516
|
|高怡醫務中心
|地址：屯門屯門鄉事會路112-140號雅都花園商場一樓L11號
電話: 2430 8128
|
|活道保守治療中心
|地址：沙田石門安耀街京瑞廣場1期19樓B室
電話: 2368 2269
|
|ProCare脊醫及物理中心
|地址：荃灣西樓角路1號新界南區警務處總部警察體育遊樂會大樓地下
電話: 2511 8766
|
香港脊骨神經科醫生是否需要註冊？他們的專業資格如何受監管？
所有在香港執業的脊骨神經科醫生，必須在香港脊醫管理局（Chiropractors Council）下註冊，並受《脊醫註冊條例》（香港法例第428章）的嚴格監管，確保其專業水平和操守符合標準。
看脊骨神經科醫生可以申領保險嗎？
大部分私營醫療保險計劃（包括個人和公司團體保險）都涵蓋脊骨神經科醫生的診症及治療費用，但具體報銷細節和金額取決於您的保單條款和保障範圍。建議事先向保險公司查詢或獲取醫生轉介信。
首次看脊醫是否必須照X光？
不一定。脊骨神經科醫生會根據病人的病歷和身體檢查結果來決定是否需要X光或其他影像診斷（例如磁力共振）。X光主要用於檢查脊椎結構、關節退化或排除其他嚴重疾病（如骨折或腫瘤）。
脊骨神經科治療通常需要多少次才見效？
治療療程的長度因病人的情況和痛症的嚴重程度而異。對於急性痛症，可能需要數次治療便能見效；但對於慢性脊椎問題或姿勢不良，則可能需要更長期的結構性矯正手法與復康運動指導。
什麼職業或年齡層最需要定期看脊醫？
長時間維持單一姿勢（如辦公室文職、司機）或進行重複性動作的職業人士，以及因生長發育和姿勢習慣導致脊椎問題的青少年，都是最需要定期進行脊椎健康檢查和預防性治療的群體。