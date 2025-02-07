譚玉瑛追車跌親撞向樓梯 膝頭骨裂照開工 後悔當時無做一件事

譚玉瑛姐姐近日由電台節目主持，變身節目嘉賓，節目直播時段以電話形式線上主持？譚玉瑛在節目中透露自己因腳傷不便出門，需要居家養傷，並排期手術。接受《東方新地》獨家訪問時，譚玉瑛回憶當日跌倒過程，傷勢不輕！

