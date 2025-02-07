譚玉瑛追車跌親撞向樓梯 膝頭骨裂照開工 後悔當時無做一件事
心急追車跑樓梯跌倒 膝蓋撞向梯級骨折
現年61歲的譚玉瑛，日前返回電台錄音期間心急追車，跑上樓梯時跌倒，膝蓋撞向樓梯受傷。「（當時）我見到前面個人跑得咁快，諗住學下佢，但我係要跑上樓梯，kick咗下就跌親。之後想企返起身，點知膝頭支撐唔到個人，企咗下先慢慢拖住隻腳返電台做節目」
堅持完成話劇再做手術 將坐輪椅上台演出
「醫生開咗好多消炎止痛藥，我每隔幾個鐘就食一次止痛藥，而家抬高隻腳一路敷冰。」，話劇即將上演的譚玉瑛姐姐表示，話劇中自己有許多跳舞的環節，排了舞步如今只能坐著輪椅出場，堅持演出的譚玉瑛姐姐更回憶當日就醫時，自己和醫生的對話，「醫生話：『你冇可能做（話劇）啦！』，我同醫生講『我冇可能唔做呀』！」
當時見完醫生，譚玉瑛馬上致電話劇導演高志森溝通，高志森很快回覆，安排譚玉瑛姐姐可以坐輪椅上台，由她的舞蹈老師擔任「小天鵝」推著她完成演出，她負責表演角色和完成上半身的舞蹈動作，為了話劇演出相當落力，更堅持要結束話劇演出後再接受手術。
術後須立即進行物理治療 譚玉瑛怕痛大呼「銘記教訓」
「我今次真係銘記教訓！」除了後悔當時自己心急跑樓梯跌倒釀成骨折，譚玉瑛更表示會銘記教訓，不會再輕易高估自己的身體狀態：「做完手術會有傷口，但醫生話到時已經要即刻做物理治療，如果唔係啲肌肉會萎縮，我好驚到時會好痛。」
譚玉瑛回憶受傷當日，自己堅持先到電台主持節目後再睇醫生，認為當時應該立即召救護車到醫院處理傷勢，「嗰日又搵到好多冰，一路用冰敷住錄節目，之後先去睇醫生」，後來照X光發現不僅跌傷、膝蓋移位導致腫脹，更撞到膝蓋骨有些微碎裂！
常跌倒或患肌少症
隨著年齡增長，肌肉自然流失會導致體能下降，甚至增加跌倒和骨折的風險，亦有機會患上肌少症。註冊物理治療師黃永森博士接受《日日健康》訪問時曾指出，肌少症會引致肌肉量減少、肌力及肌耐力下降，以及日常生活功能障礙。營養不良、長期病患及缺乏運動鍛鍊都是肌少症的風險因素，長者是患上肌少症的高危族群。
肌少症的病徵及症狀較為不明顯，黃永森指患者普遍地不容易察覺自己出現肌少症，長者或其照顧者可以觀察及留意以下狀況，以判斷肌少症的「徵兆」：
* 肌肉萎縮（特別小腿、四頭肌及膊頭）
* 力不從心
* 行得比以前慢
* 平衡力差
* 生活上出現功能障礙，例如上落樓梯出現困難
* 曾經跌倒
肌少症評估方法
黃永森指無論是原發性還是繼發性肌少症，只要在專業的醫護人員及體適能導師協助下，絕對可以令肌肉「失而復得」。
方法一：改善飲食營養
肌少症患者需要注意蛋白質、維他命D、硒、鎂及奧米加3脂肪酸的適度吸收。
方法二：阻力訓練
每星期進行兩至三次針對主要肌群的中等至高強度阻力訓練。
3種運動改善肌力平衡力
黃永森又推薦3個坐式運動，有助改善長者的肌力及平衡力。