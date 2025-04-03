走一步痛一步？認識退化性足踝關節炎的治療新選擇

足踝關節，又稱踝關節，是人體下肢最末端的關節，由腳背對上的距骨及兩條小腿骨即脛骨和外側的腓骨所組成，日常承受著全身重量，並且維持下肢穩定性及發揮靈活跑跳的功能。足踝關節因本身獨特結構及有周邊強力的韌帶肌腱保護，故炎症問題比起其他關節相對較少，不過在所有關節部位出現的退化性關節炎病例總數之中，仍有2%至4%是患上退化性足踝關節炎。有文獻指晚期的退化性足踝關節炎對患者生活質素的損害性，絕不遜於嚴重的退化性髖關節炎、腎衰竭和心臟衰竭1。現時的手術治療已進步發展，長期飽受足踝關節疼痛之苦而嚴重影響工作及生活的患者，建議及早求醫評估病況，若確認適合做手術改善，就不要再強忍。

