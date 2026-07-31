軟骨磨損不可逆？醫生詳解退化性膝關節：早期警號、階梯式治療及保養方法

不少人以為「膝頭痛」是長者的專利，但事實上，退化性膝關節炎在臨床上已出現年輕化趨勢。錯誤的生活習慣或運動模式，都可能在不知不覺間加速軟骨磨損。當關節發出「咔咔」聲、上落樓梯時隱隱作痛，或許就是身體響起的警號！若不及早干預，後期軟骨磨蝕殆盡甚至會引致關節變形，造成不可逆的損傷。骨科專科郭善濤醫生接受《日日健康》訪問，詳細拆解退化性膝關節炎的成因、症狀及不同階段的治療與保養方法，助大家及早正視關節健康。

