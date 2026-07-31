軟骨磨損不可逆？醫生詳解退化性膝關節：早期警號、階梯式治療及保養方法
膝頭酸軟是老化先兆？拆解退化性膝關節炎早期警號
退化性膝關節炎主要是關節中的軟骨因年齡增長、長期勞損或舊患等因素，導致磨損變薄。久而久之，當關節再度受壓時，就會失去原有的穩定性，進而引發關節發炎、腫痛、僵硬甚至骨刺增生。郭醫生指出，以往求診的病人長者居多，但近年情況有所改變，「踏入中年，四、五十歲的病人其實都會因膝關節痛而前來求診，其中大多都是早期膝關節退化的問題。」
除了年齡增長，以下幾類人士亦屬於膝關節退化的高危族群：
- 女性（肌肉量相對較少）
- 肥胖或體重過重人士
- 關節曾受傷或有舊患者
- 職業需要長期搬運重物、久站或久蹲人士
- 有家族類風濕性關節炎病史者
膝關節退化初期症狀難以察覺
郭醫生提醒，膝關節退化初期症狀未必是劇痛，反而是一些容易被忽略的「小毛病」。若等到劇痛難耐才求醫，軟骨可能已經大面積磨損，錯過了最早期、最容易照顧的黃金治療期。他建議日常應多加留意關節發出的早期信號：
- 上落樓梯或斜坡時：膝蓋前方或內側感到隱隱作痛、痠軟無力
- 早上起床或久坐後站起時：關節感到繃緊僵硬、不夠靈活
- 進行彎曲或伸直動作時：關節或蹲下時發出「咔咔」聲響
做運動、週末行山都傷膝！小心錯誤姿勢加速關節退化
運動有益身心，但錯誤的運動方式卻可能對關節造成累積性傷害。郭醫生解釋，一些高撞擊性或涉及大量扭動、急停的運動，會令膝關節承受倍數於體重的壓力，增加軟骨磨損的風險，例如籃球、馬拉松、跳躍訓練等。
此外，行山雖然看似健康，但上下坡及不平坦的路面，同樣會對膝關節造成巨大負擔。郭醫生特別提到「週末戰士」—— 即平日缺乏運動，唯獨在週末或假期才相約朋友「打波」或進行高強度運動的人士。這類人士平日的肌肉與關節未必能適應高強度運作，極容易整傷關節並加速退化。郭醫生建議，運動前後都要做好伸展和放鬆，務必量力而為、循序漸進。
關節想「長用長有」？解構階梯式治療與保養方法
郭醫生強調：「軟骨磨損是不能逆轉的」，軟骨一旦流失，就無法自行成再生。如果任由病情惡化，患者可能因膝痛而改變走路姿勢，進而引發腰痛、髖關節痛等連鎖問題，嚴重時連日常散步、外出活動都變得舉步維艱，治療難度亦將幾何級數上升。因此，臨床上通常會因應不同階段採取各種治療及保養策略。
|退化階段
|臨床治療及管理方法
|初期（輕度）
|以非手術的保守治療為主。首要控制體重以減輕負荷；配合物理治療，加強股四頭肌等肌肉訓練，分擔關節壓力，穩定膝關節。必要時處方口服撲熱息痛，或非類固醇消炎藥緩解疼痛。
|中期至嚴重
|若保守治療效果未如理想，可考慮局部關節注射。常見包括打玻璃酸針（俗稱啫喱針）以增加關節潤滑度減輕症狀；近年亦有高濃度血小板血漿（PRP）注射治療，利用患者自身血小板內的生長因子，促進軟骨修復，研究證實對改善疼痛及步行能力有顯著效果。
|後期（重度）
|若軟骨已嚴重磨損，並嚴重影響日常生活，最後一步便要考慮接受傳統的全膝關節置換手術（換關節手術）。
補充關節保健品作長線保養
醫生指出，現時臨床研究證實，關節保健品成分有助減慢軟骨磨損、紓緩痛楚及延緩關節退化。不過他也提醒，這類保健品並非特效藥或即時止痛藥，需要持續服用一段時間（如一至三個月）方能評估效果。若發現症狀有所好轉，可鼓勵繼續服用作長線保養；但若服用半年後仍完全不見起色，則可能需要停用並諮詢醫生，重新評估治療方案。
醫生親授日常護膝「減壓」妙招
除了醫學治療及補充保健品，日常起居的保養才是讓膝關節「長用長有」的真正關鍵。郭醫生建議，日常應選擇對關節壓力較小的運動，如游泳、健身單車、太極等，既能鍛鍊身體，又不易傷膝。同時，生活中應盡量減少長期蹲下、深蹲、跪地等動作，以免加速軟骨磨蝕。若需要進行長距離步行或本身有舊患，可考慮配戴護膝以提升關節穩定性，或使用拐杖來分擔身體重量，既能達到物理減壓的效果，又能確保活動時的安全。
如果膝關節已經出現持續性或重複性的酸痛，切忌盲目忍痛或自行購買止痛藥了事，應盡早尋求專科醫生檢查及診斷，才能準確判斷關節退化的程度，從而制訂出最合適的治療方案，真正守護關節健康。