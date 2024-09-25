腰痛心跳異常或過勞徵兆 專家警告4大症狀中1項已屬嚴重
史丹佛大學運動醫學中心的副主任山田知生曾出書教人如何打造不容易疲勞的身體，他在書中指出，重視「疲勞感」固然重要，但我們必須必須知道如何「從客觀角度來」判斷自己是否處於疲累的狀態。
他提出4個生活過勞會出現的徵兆，只要符合其中一項，就表示我們身體處於疲勞狀態：！
1. 心跳異常
除了用儀器，例如運動手錶，我們在家了也可以自行把脈量度心跳：在靜止，而且有充足休息的狀態下，你可以將「食指和中指」放在另一手手腕內側，去感覺到脈搏跳動。以手機等計時15秒，數數看心跳跳了幾下。將得到的數字乘上4倍，就是「1分鐘的心跳得約數」，也就是自己的「基礎心跳」。
運動後心跳加速是正常的，但如果平靜時的心跳大於基礎心跳，或者是基礎心跳慢等，都可以視為「疲勞」或「身體容易疲累」。
如果平日沒有記錄心跳的習慣，可以看已下數字作參考：處於靜止狀態時，正常心跳應維持在每分鐘60至100次。
2. 睡眠作息不規律
未睡夠就突然醒來，或是早上起床覺得腦袋昏昏沉沉的，都是疲勞的徵兆。睡眠不足會導致人處於類似腦震盪的狀態，這時候大腦和身體正在發出警訊。
另外，平時睡眠時數時長時短、起床時間不規律，都會導致副交感神經失調。副交感神經的作用是負責在睡眠時「修復大腦和身體的疲勞」，是休息時不可或缺的神經。所以平日早起，週末卻睡到下午的情況，很有可能就會造成疲勞無法消除，或是導致疲勞累積。
「掌握身體的節奏，是不累的身體的入口」山田知生在書上說。
3.腰痛
如果你有腰痛的現象，你有極大的機會缺乏睡眠！相信很少人即使腰痛，也能睡得很好吧。而現代人由於以下情況，容易出現腰痛問題。
高壓力下，肌肉經常因為緊張而「僵硬、緊繃」。
骨盆前傾、肩膀前傾、駝背的人，腰部的肌肉會一直都是處於緊繃收縮的狀態。長期一直呈現這種不平衡的姿勢，會對身體持續造成傷害，腰部長期受壓。
4. 呼吸部位不對
習慣只用胸腔淺層呼吸的人，很容易因為以下兩種狀況而感到疲累。
第一是氧氣不足引發的疲勞：胸式呼吸無法有效率地吸入氧氣，很有可能會造成氧氣無法傳送到大腦和身體的肌肉和細胞，容易引發「腦袋昏沉沉」、「肌肉僵硬」的症狀。
第二種狀況是姿勢歪斜引發的疲勞：習慣胸式呼吸的人，身體深處的核心肌群長時間沒有活動到。要想打造正確的姿勢，必須確實穩固體幹和脊柱。但如果光靠胸腔來呼吸，沒有做到完全鼓起腹部，體幹和脊柱就無法獲得支撐，導致身體一直以錯誤的方式在活動，容易引發疲勞和受傷發生。
解決疲勞的呼吸法
「不會疲累的身體」重點就在於呼吸。山田知生建議練習橫膈膜呼吸法。吸氣將橫膈膜往下推，腹部膨脹，吐氣腹腔縮小。透過橫膈膜活動，集中自律神經，讓主導放鬆的副交感神經取得優勢，也能修復受傷的部位。史丹佛的遊泳運動選手們反映，睡前活動橫膈膜，能鬆弛緊張的肩頸，隔天起床時肩頸比較不僵硬。
過勞的5大後果
史丹佛的醫學士Brandon Peters，指出缺乏睡眠，會導致一個人變得暴躁或易怒，而且睡眠困難往往會導致焦慮和抑鬱。
大腦額葉受損也可能會干擾稱為執行功能的高級認知過程。 這可能會破壞判斷力、人際關係、問題解決、計劃和組織能力。
研究表明，睡眠不足會導致注意力、集中力和警覺性受到損害。 而要注意的是，每晚睡眠時間少於 7 小時的人的反應時間，與一晚甚至兩晚完全睡眠不足的人相似。 這會導致錯誤、事故和工作表現受損。 可怕的是，當你長期睡眠不足時，你甚至可能意識不到損害的程度。
此外，睡眠不足會損害記憶力，注意力下降會影響我們處理信息的能力。 即時回憶和短期記憶都會受損。 研究表明，記憶處理和鞏固發生在睡眠中，它在學習和解決問題中起著關鍵作用。 當我們睡眠不足時，這種能力就會大大減弱。
另外有研究指出，對於低收入、且一週工作55小時的人，比每週工作35~40小時的人，心臟病發（Heart Attack）的機率高出13%；過勞引起中風（Stroke）的機率，則不分收入高低，只要工時較長，風險就高出33%。