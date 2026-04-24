「跟痛症」的中醫分享
「從你的情況來看，很可能是『跟痛症』。」
所謂「跟痛症」，是足跟及足底疼痛的病症統稱，成因多樣，例如足底部疼痛，多與足底筋膜炎或跟骨病變有關；足後跟疼痛，常見於阿基里氏跟腱損傷；而足底中央痛，則可能涉及跗管隧道綜合症或跟墊綜合症。整體來說，都是慢性勞損或長期受壓造成。
眾多病因中，以足底筋膜炎最常見。患者較常見特徵是早上起床或久坐後踏出的第一步為最痛，步行數分鐘後疼痛會漸漸減輕；然而當步行或站立的時間過長，痛感又會變強，如此復復。此外，患者的足跟內側或足底一般可按壓出明顯痛點。
患者普遍一年左右會自行痊癒，但發病期間的疼痛往往對患者日常生活和情緒造成困擾。有人甚至因怕痛而不自覺改變走路姿勢「就住行」，久而久之可引發小腿、膝蓋、大腿，甚至腰臀不適。
從中醫角度，跟痛症多屬「痹症」或「足跟痛」，常見病因包括：
- 肝腎虧虛：肝主筋，腎主骨，肝腎精氣隨年齡增長而消耗，筋骨失養而引發疼痛；
- 氣滯血瘀、濕阻經絡：多條經絡經過足跟，如肝、脾、腎、膀胱、膽經等，如因受傷或臟腑功能失調，導致氣血運行不暢，便會出現腫脹與疼痛；
- 勞損過度：久行傷筋、久立傷骨，直接損害局部筋骨和經絡，導致疼痛。
中醫治療上，可通過內服中藥、針灸、推拿、外洗燙熨等多種療法治療跟痛症。外洗燙熨是一種傳統中醫外治法，利用活血祛瘀和驅風散濕的中藥和熱力，達至活血和疏通經絡的效果，特別針對局部經絡氣血不暢之症；內服中藥在此基礎上加強補益肝腎，達到強筋壯骨之效。
至於針灸、推拿方面，由於可直接治療患處，往往起效較快。常見針灸手法包括毫針、針刀、火針、溫針、電針、艾灸、刺絡放血等。除了針刺局部痛點外，也可在腰部、頭頸部、手腕、小腿、腹部或耳朵相應穴位施針。
筆者曾接獲一名跟痛症患者陳女士前來求醫，當時她已發病近一年半，疼痛相當困擾生活，即使更換了鞋子、加了鞋墊，每天拉伸小腿，雖能短暫減痛，惟不久疼痛又翩然而至，最嚴重時甚至需依賴止痛藥才能外出。
經詳細檢查發現，陳女士的跟痛症不單是足底筋膜炎引起，亦同時有跗管隧道綜合症，使其由於足底筋膜出現硬結，麻痹疼痛並存，為了避免痛腳著地負重，陳女士長期側彎著腰，更使其骨盆傾斜。
筆者因應陳女士的臨床情況和體質，在其脾經、腎經穴位及局部痛點針刺，同時配合內服中藥健補腎，活血、化瘀、通絡，更「物盡其用」，再煮藥渣以外敷足踝。經過每週一次針灸治療及持續調理，一個月後陳女士足跟痛已減輕八、九成，而且可以恢復日常活動。筆者亦建議陳女士選擇合適鞋履與日常多做伸展運動，配合内服中藥鞏固療效。陳女士即使經常行山，亦未再復發。但是，並非所有跟痛症都能自癒，正如陳女士所說：「如果早些求醫，就不用白白痛了一年。」如出現病痛，不妨早點求診，尋求專業意見，及早治療。
預防跟痛症小妙招：
- 避免時常光腳走冷硬地板；
- 久行後，當晚睡覺前用暖水浸泡小腿15至20分鐘；
- 常常屈伸腳趾頭，活動足踝，鍛煉足掌足弓肌肉。
以上資料僅供參考，如有疑問，應先諮詢註冊中醫師。
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專欄：輕鬆講‧醫事Talk
撰文：博愛醫院-香港浸會大學中醫診所暨教研中心(九龍城區)註冊中醫師曾淑芬