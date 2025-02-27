港男泰國按摩「Lock頸」致單眼失明 5大部位亂按恐中風致癱 拆解啪骨/正骨/按摩/脊椎矯正風險

很多港人都是「骨魔」喜愛按摩，「啪骨」、「正骨復位」、「整體矯正術」等也十分流行，然而經常有市民到內地、泰國等地按摩出事，早前便有一名30歲港男在泰國接受泰式按摩令頸動脈撕裂，險些中風並導致左眼永久失明，而治療金額更高達60萬港元。香港執業脊醫協會前主席朱君璞脊醫接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，按摩時切忌進行「Lock頸」等高危動作，「啪骨」、「正骨復位」也要找正規脊醫或物理治療師，否則出錯可致頸椎錯位、中風等嚴重後果。