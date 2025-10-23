長者肌少症｜長者缺乏運動易肌肉流失 6大肌少症徵兆平衡力變差要留意

【長者肌少症/肌肉流失/症狀/治療/運動】 肌少症是長者健康的隱形危機，隨著年齡增長，肌肉自然流失會導致體能下降，甚至增加跌倒和骨折的風險。中國香港體適能總會行政總監、註冊物理治療師黃永森博士接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，長者是肌少症的高危群體，主要因缺乏運動、營養不良及慢性疾病影響，強調透過及早檢測、調整飲食和增加運動訓練，大多數長者可有效改善肌少症。