長者肌少症｜長者缺乏運動易肌肉流失 6大肌少症徵兆平衡力變差要留意

筋骨痛症
東方新地編輯部
【長者肌少症/肌肉流失/症狀/治療/運動】 肌少症是長者健康的隱形危機，隨著年齡增長，肌肉自然流失會導致體能下降，甚至增加跌倒和骨折的風險。中國香港體適能總會行政總監、註冊物理治療師黃永森博士接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，長者是肌少症的高危群體，主要因缺乏運動、營養不良及慢性疾病影響，強調透過及早檢測、調整飲食和增加運動訓練，大多數長者可有效改善肌少症。

長者肌少症目錄

1.肌少症是甚麼？長者是患上肌少症的高危群族嗎？為甚麼？

肌少症即是肌肉流失，引致肌肉量減少、肌力及肌耐力下降，以及日常生活功能障礙。營養不良、長期病患及缺乏運動鍛鍊都是肌少症的風險因素，長者的確是患上肌少症的高危族群。研究數據顯示，隨著年齡增長，長者的肌肉量按年減少約一個百分點，而且肌力下降的速度比肌肉量的減少快三倍。因此，社會不能輕視肌少症所帶來的潛在隱憂。

2.出現肌少症的長者，通常有那些徵兆？

肌少症屬於慢性病的種類，相比傷風感冒的一般急性疾病，肌少症的病徵及症狀較為不明顯，患者普遍地不容易察覺自己出現肌少症。可是，長者或其照顧者可以觀察及留意以下狀況，以判斷肌少症的「徵兆」：

  • 肌肉萎縮（特別小腿、四頭肌及膊頭）
  • 力不從心
  • 行得比以前慢
  • 平衡力差
  • 生活上出現功能障礙，例如上落樓梯出現困難
  • 曾經跌倒

3.長者患嚴重肌少症會構成甚麼影響？

肌肉量減少、肌力下降及功能障礙是診斷肌少症嚴重程度的三大關鍵因素。肌少症大致可分為「肌少症前期」、「肌少症」及「嚴重肌少症」三個臨床階段。

  • 肌少症前期：特徵是肌肉量下降，出現輕微的肌肉萎縮，但並未造成明顯的肌力下降或日常生活功能障礙。
  • 肌少症：特徵是明顯的肌肉量下跌及肌肉萎縮，導致肌力出現明顯的減弱，甚或伴隨著日常生活功能障礙。
  • 嚴重肌少症：則代表無論肌肉量減少、肌力下降及功能障礙都十分明顯，日常生活活動大受影響，更甚的是不良於行，獨立地照顧自己的能力下降，需要他人協助進行日常活動。

值得一提，臨床上，肌少症與骨質疏鬆症共存的發生率高達兩成，以女性、年老及骨折患者為主要風險因素。當長者同時患有肌少症及骨質疏鬆症，因跌倒而導致骨折的風險亦隨之上升。股骨骨折是長者較為常見的骨折類型。統計數字顯示，股骨骨折的長者當中，有百分之二十的患者在首六個月因繼發性的疾患而離世，另外有五成的骨折者永久地失去獨立生活的能力。

4.有沒有方法檢測肌少症？能及早發現長者是否有此健康問題嗎？

醫護人員（例如註冊物理治療師）或長者健體導師可以透過量度肌肉量、前臂握力及步速來判斷長者是否出現肌少症情況。

肌肉量方面

醫護人員或長者健體導師可以應用「身體組成分析儀」來測量肌肉量。當測試員於分析儀輸入基本資料（例如性別、年齡及身高等）後，受試者手扶及赤足站在裝有電極的把柄及立板，讓微電流進入身體才探測，藉以得出「四肢骨骼肌質量指數」–即「四肢骨骼肌質量（千克）」除以「身高」的平方米。男士指數低於7.0千克/米2或女士指數低於5.7千克/米2屬於「低肌肉量」。

肌力方面

醫護人員或長者健體導師可以應用「手握力計」來測量前臂握力。男士或女士主力手的握力分別少於26.0千克或18.0千克即代表「低肌肉力量」。

步速是用作反映肌肉功能狀況。不論男女，在「六米步速測試」中，步速低於每秒0.8米，即代表「肌肉功能下跌」。

5.肌肉流失後回來嗎？肌少症有治療方法？

無論是原發性還是繼發性肌少症，只要在專業的醫護人員及體適能導師協助下，絕對可以令肌肉「失而復得」。絕大部份肌少症患者，只需要根據生活方式醫學原則，在日常生活中調節飲食習慣及加入針對肌肉進行適量的阻力訓練，已經足以改善肌少症狀況。可是，部份繼發性肌少症患者，醫生可能需要找出導致肌肉流失的病理原因，然後進行針對性的藥物治療。

飲食營養方面

  • 肌少症患者需要注意蛋白質、維他命D、硒、鎂及奧米加3脂肪酸的適度吸收。

阻力訓練方面

  • 每星期進行兩至三次針對主要肌群的中等至高強度阻力訓練。

除此之外，近二十年，中醫發展一日千里。中醫認為脾主肉，透過針刺法、灸法及中藥治療，也為長者提供另一治療選擇。

6.長者有甚麼運動可以改善的肌少症？

簡單舉一些實例，我們近期推行的「賽馬會老友運動計劃 — 體適能樂活耆園」，針對本地長者健康及體適能情況劃分不同健康風險類別，數據化評估長者的心肺、肌力和平衡等健康情況，再建議合適健體訓練。當中遇上一些長者在肌力及平衡力方面表現欠佳時，都會建議他們進行以下運動：

坐式運動1：

  1. 坐於椅上，雙腳與髖關節平衡闊度踏在地上。
  2. 先將左腳輕輕抬高，再放回地上，右腳輕輕抬高，再放回地上。
  3. 還原，換腳重覆步驟。
肌少症 先將左腳輕輕抬高。（圖片來源：受訪者提供）
先將左腳輕輕抬高。（圖片來源：受訪者提供）
主要鍛練肌肉組群：腹部（髂腰肌）、大腿（股四頭肌）、小腿（腓腸肌、比目魚肌）

輔助、穩定肌肉組群：大腿（髖內收肌群、髖外展肌群）、腹部（腹橫肌、豎脊肌）、小腿（脛骨前肌）

坐式運動2：

  1. 坐於椅上，雙腳與髖關節平衡闊度踏在地上。
  2. 伸出右腳，並將腳跟向前點。
  3. 還原，換腳重覆步驟。
肌少症 伸出右腳，並將腳跟向前點。（圖片來源：受訪者提供）
伸出右腳，並將腳跟向前點。（圖片來源：受訪者提供）
主要鍛練肌肉組群：腹部（髂腰肌）、大腿（股四頭肌）

輔助、穩定肌肉組群：小腿（腓腸肌、比目魚肌）、腹部（腹橫肌、豎脊肌）

坐式運動3：

  1. 坐於椅上，雙腳與髋關節平衡闊度踏在地上。
  2. 右腳輕輕向後點，再放回原位。
  3. 不斷換腳重覆步驟。
肌少症 右腳輕輕向後點，再放回原位。（圖片來源：受訪者提供）
右腳輕輕向後點，再放回原位。（圖片來源：受訪者提供）
主要鍛練肌肉組群：臀部（臀大肌）、大腿（膕繩肌）、小腿（腓腸肌）

輔助、穩定肌肉組群：大腿（股四頭肌、髖內收肌群、髖外展肌群）、腹部（腹橫肌、豎脊肌）

7.肌少症長者運動如何避免受傷？

持之以恆做運動能幫助長者改善肌少症，不過做運動時宜緊記以下要點：

  • 以層層遞進的方式進行練習，由低難度及緩慢的進度開始，再逐步提升運動強度、時間及次數。
  • 穿著合適的休閒運動服裝及鞋襪進行練習。運動鞋的尺碼要合適，鞋的內部要提供良好的承託和保護力、足跟部位要穩固、鞋身要柔韌、鞋底要防滑。
  • 確保於安全及合規格的地方進行練習。
  • 選擇於適當的溫度及濕度下進行運動，避免於過熱及嚴寒的環境進行練習。
  • 運動前要先做熱身（warm-up），運動後也要做整理（cool-down）
  • 運動前、運動期間及運動後均要合理地補充足夠的水份（一小杯約150毫升）。
  • 運動期間如感到不適，應立即停止，通知同伴或尋求醫生協助。此外，長期病患者開始進行運動計劃前，應先諮商醫生或專業人士意見。

8.分享一個曾遇到的肌少症的長者個案？

陳先生，中國籍，五、六十歲開始患有二型糖尿病及高血壓。陳先生甚少做運動，飲食習慣亦沒法妥善地改變。結果，他的病況愈來愈嚴重，及至五年後因嚴重糖尿病而導致慢性腎衰竭，到了七十歲更必須每天進行「洗腎」。

家人立刻聘用家傭，協助家居「洗腎」過程及照顧其起居生活。「洗腎」個多月後，陳先生表示明顯地感覺四肢疲累，小腿及四頭肌縮小，而且步履變得不穩，甚至曾經在上落小巴時跌倒。家人目睹陳先生活動功能大不如前，只好尋求醫生、物理治療師及營養師的意見。

醫生斷定是「洗腎」後出現了「肌少症」這後遺症；為預防跌倒風險，物理治療師建議陳先生使用手杖助行，並指導家傭監督他進行阻力訓練；營養師亦建議他開始每天食用營養粉（蛋白粉）。可是，陳先生未有切實地執行「醫囑」，及至年多後身體消化道出現急病，入院進行手術後，身體狀況更是一落千仗。從此以後，陳先生需要使用輪椅出入，無論洗澡、更衣及大小便，都需要家傭扶助，直到臨終。

肌少症 中國香港體適能總會行政總監、註冊物理治療師黃永森博士（圖片來源：受訪者提供）
中國香港體適能總會行政總監、註冊物理治療師黃永森博士（圖片來源：受訪者提供）

