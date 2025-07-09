銀屑病關節炎｜中大研究證成功修復受損關節骨頭 可保護關節結構預防變形惡化

中大醫學院最新研究發現，透過抑制一種由免疫系統細胞產生的小分子蛋白「白介素-17」，可以預防與銀屑病關節炎相關的關節受損。研究團隊利用先進的影像技術，密切監測銀屑病關節炎患者的關節隨時間的變化，證實抑制白介素-17的生物製劑蘇金單抗（secukinumab）或能修復部分已侵蝕的骨頭和預防異常骨質增生。研究結果已於國際期刊《Arthritis & Rheumatology》發表。

