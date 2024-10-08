全港22,000人患類風濕關節炎 醫生警告4大家務動作忌做 注意9大病徵
台北榮民總醫院內科部過敏免疫風濕科醫生曹彥博指出，類風濕性關節炎的高發年齡集中在45至65歲女性，且在55歲後發病率顯著增加，「這類患者在早晨起床時，通常會感到全身僵硬不適，若長期處於疼痛狀態，容易影響心情，甚至可能引發憂鬱情緒。」
3招「早晨暖機」舒緩疼痛
曹醫生表示，類風濕性關節炎患者在早晨需要一段「暖機」時間，這段時間可以通過活動來舒緩疼痛，關鍵在於如何縮短這段不適期。他提供了三個日常生活中的方法，有助於縮短「暖機」時間，減輕晨起疼痛。
1. 熱敷、泡熱水：
使用熱毛巾、熱敷包等工具進行局部熱敷，或浸泡在溫水中，可以幫助關節保暖，從而減少急性疼痛的發生。
2. 調節濕度：
曹醫生特別提醒，冬季氣候寒冷潮濕，正是類風濕性關節炎的高發期。利用除濕機將室內濕度控制在60-80%之間，能夠提升關節的舒適感。
3. 持續服藥：
針對類風濕性關節炎的用藥選擇多樣，患者可遵醫囑使用類固醇、快速消炎止痛藥、慢性消炎藥及免疫抑制劑等，以達到穩定控制症狀的效果。
4大家務動作增關節炎風險
曹彥博指出，類風濕性關節炎的成因多與長期代謝廢物的積累有關，儘管家族史也可能成為誘發因素，但其影響相對較小，環境因素才是更大的誘發因子，包括避免抽煙、熬夜、過度勞累及接觸刺激性物質。
他指這些都可能導致全身性發炎，一旦關節出現反覆酸痛，應及時留意，以避免長期發炎導致關節變形，建議患者應減少體力勞動、避免熬夜、並控制關節的使用，不要超過身體的負荷範圍。
曹醫生又稱，一般而言，類風濕性關節炎患者應盡量減少手部勞動，避免手洗衣物、切菜、提重物等動作，以降低對手部關節的負擔，而某些日常習慣容易導致手部勞損，如擰抹布、拖地或扭乾毛巾等需費力的動作，建議可以選擇使用市場上各種減少手部出力的新產品，例如自動化的拖地工具、快乾毛巾等，以降低手部壓力。
類風濕性關節炎9大病徵
據香港風濕病基金會指出，風濕病是慢性疾病，可細分為類風濕性關節炎、痛風、強直性脊椎炎、系統性紅斑狼瘡症、銀屑病關節炎等，其中類風濕性關節炎屬本港常見風濕科病症之一，患者由於自身免疫系統異常而出現的慢性炎性關節疾病，可影響全身不同關節，並出現持續侵蝕及變形，最終令關節被破壞；除可引發痛楚外，亦令患者的活動能力大受影響，帶來不能逆轉的傷害。
有統計發現，30至50歲屬於類風濕性關節炎的患病高峰期，而女性患病機會較男性高約3倍，醫學界相信病因與家族遺傳、病毒或細菌傳染、賀爾蒙等因素有關。
患者會出現以下9大常見病徵：
1.「對稱性」關節痛
類風濕關節炎對關節的影響，通常為「對稱性」，即患者身體左右兩邊的關節，會同時出現病徵和感到痛楚。
常見受影響關節部位包括︰手腕、手指聯接關節和膝蓋，導致患者痛楚、關節腫脹，活動機能受影響，甚至逐漸喪失。
2.「晨僵」
「晨僵」是類風濕性關節炎常見徵狀，指患處往往在早上感到特別僵硬，可能維持數小時。
3.疲倦
4.食慾不振
5.輕微發燒
6.眼睛與口唇乾燥（乾燥綜合症）
7.皮膚之下長出類風濕病根瘤
8.眼晴發炎
9.呼吸時胸口出現刺痛（胸膜炎）
類風濕關節炎的病徵，可隨著病情狀態而持續反覆，若病情得到控制（緩解期），病徵會減退；相反若病情惡化，病徵會加劇。亦有部份嚴重患者的病情，長期處於活躍期中，病徵可令關節及其他部位嚴重受損。
疼痛持續6週或屬類風濕性關節炎
曹醫生指出，關節疼痛未必都是因為類風濕性關節炎，有時是由於過度使用所致，像是長時間跑步或參加馬拉松後，可能因關節疲勞而導致疼痛，這類情況通常在休息約一週後便會緩解。
然而，若關節疼痛持續超過一個月未見好轉，就有可能是患上類風濕性關節炎。診斷此病症的關鍵在於症狀持續時間超過6週，並且需觀察其他相關表現，最主要是符合以下四項標準：症狀持續6週以上、類風濕因子和抗體數值異常偏高、發炎指數上升、多處關節受影響，包括手指、手腕、肩膀等部位。若僅出現單一關節疼痛，則可能是退化性關節炎、乾癬性關節炎、痛風或紅斑性狼瘡等，需要進行進一步的鑑別診斷。
類風濕關節炎自測方法
為令早期患者能被及早鑑別，美國風濕學會於2010年頒佈新的診斷標準，若病人於以下評分中取得6分及以上，便會被確診患類風濕關節炎：
A. 受影響關節
- 1個中等-大關節 (0分)
- 2-10個中等-大關節 (1分)
- 1-3個小關節 (2分)
- 4-10個小關節 (3分)
- 多於10個小關節 (5分)
B. 血清學測試 (必須具其中一項檢測結果)
- 類風濕因子(RF)或anti-CCP抗體均陰性 (0分)
- 類風濕因子或anti-CCP抗體其中1項呈弱陽性 (2分)
- 類風濕因子或anti-CCP抗體至少1項強陽性 (3分)
C. 急性期反應物 (必須具其中一項檢測結果)
- C反應蛋白和紅血球沉降速率均正常 (0分)
- C反應蛋白或紅血球沉降速率異常 (1分)
D. 症狀持續時間
- 少於6星期 (0分)
- 6星期或以上 (1分)
類風濕戒口攻略
浸大中醫孫鋒在「防治慢病・類風濕性關節炎」書籍中指出，類風濕性關節炎屬慢性消耗性疾病，需要有足夠的營養，特別是蛋白質的攝入才能足以對抗疾病對身體的消耗。所以，在治療過程中不能盲目戒口，要做到科學合理地戒口，有以下原則可遵循：
1.因體質戒口：
陽虛寒濕體質之人：飲食應避免寒涼食物，如西瓜、梨、綠豆、各種冷飲等；
濕熱體質之人：忌辛辣食物，如蔥、薑、蒜、羊肉等；
體胖多濕之人：忌食肥肉及糖類、多鹽食品；
過敏體質之人：過往吃過可引起或誘發關節發炎的食物，都應禁食；
長期服用類固醇之人：不宜過多攝入糖類。
2.因證戒口：
中醫治病強調辨證論治，主張「熱者寒之，寒者熱之，虛者補之，實者瀉之」。同為類風濕性關節炎，在不同的階段，表現出的症候也可不同，症候不同，戒口也應有所不同。
證屬寒的人：忌食寒性食物，如鴨、西瓜、梨、綠豆等；
證屬熱的人：忌食熱性食物，如羊肉、蝦、黃鱔、蔥、薑、蒜、辣椒、胡椒、荔枝等；
內濕盛的人：應以清淡為宜，不宜吃油膩及厚味食物，如甲魚、豬蹄等。
3.因服藥戒口：
對於服中藥是否需戒口？孫鋒指須具體問題具體分析，或聽從醫師指導。一般來說，類風濕患者服中藥時，不需特別的戒口，注意忌食生冷、油膩和不易消化的食物，以利藥物的吸收；另外，服藥期間不要飲茶，以免影響藥物的作用和吸收。
切忌亂戒口
孫鋒指出，不少患者了解到這個病與自身免疫反應有關，因而聯繫到可能與食物過敏有關，「於是盲目戒口，這也不敢吃，那也不敢碰，以致食譜單調，營養不全面，對疾病的控制、康復顯然是不利的。」因此他主張在不違背以上原則基礎上，避免陷入過於苛刻及盲目忌口的誤區，鼓勵患者飲食品種多樣化，喜歡吃甚麼就吃甚麼，為早日康復打下堅實的營養基礎。