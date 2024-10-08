全港22,000人患類風濕關節炎 醫生警告4大家務動作忌做 注意9大病徵

本週六為國際關節炎日，據估算，本港約有22,000名類風濕關節炎患者，有過敏免疫風濕科醫生指，患者經常在早晨起床時「晨僵」甚至全身疼痛，但其實可透過3個簡單方法加快「早晨暖機」，減輕晨起不適感。另外，醫生亦提醒要避免4大增加關節損耗的家務動作，並可嘗試以下的類風濕關節炎自測方法。

