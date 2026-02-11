長跑痛症勿忽視 及早辨識莫遲疑

馬拉松運動向來備受港人歡迎，每年賽事都吸引眾多跑步愛好者參加。無論是專業選手還是業餘跑者，都有機會因高強度訓練而導致的下肢痛症。以下介紹三種常見的長跑痛症類型，以提高大家的警覺性。一旦出現相關症狀，應及時就醫以避免病情惡化。

