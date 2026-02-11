長跑痛症勿忽視 及早辨識莫遲疑
1）足底筋膜炎
足底筋膜是扇形的筋膜組織，連接前掌蹠骨和跟骨，在行走和跑步時起到緩衝吸震的作用。
對於跑步人士而言，突然增加運動強度容易令筋膜組織過度拉扯，使連接到跟骨的一端發炎、甚至撕裂，引致疼痛。對於足部結構有先天性異常（如扁平足或高弓足），或者因工作需要長時間站立或步行的人士，患病風險亦會較高。
徵狀
- 患者足底或腳踭會感到刺痛（尤其在早上起床、久坐後站立走路時最為明顯），隨著走路一段距離後，刺痛感會逐漸減輕。不過，對於部分嚴重的患者，若持續行走，疼痛可能會再次出現。
- 急性期時，會有紅腫或灼熱的感覺，疼痛感可能會從腳踭延伸至足弓或腳趾。
2）髕股關節疼痛綜合症
髕骨（膝蓋骨）是一塊呈倒三角形的籽骨，位於膝部伸肌腱中。其主要功能是在膝蓋屈曲時減少摩擦並提高槓桿作用，日常活動中其上下移動範圍可達七公分。
跑步人士容易因外側肌肉緊繃，導致脛骼束的拉力增加，使髕骨的活動偏離原來的軌道，從而加速髕股關節的勞損，造成前膝痛。對於有扁平足、膝外翻、或髕骨形狀有先天性異常的人士，患病風險會較高。
徵狀
- 患者通常會感到前膝痛，尤其在上下樓梯時疼痛加劇，跑步時可能感到膝蓋不穩，並有滑動或卡住的感覺。
- 膝關節有機會出現腫脹，活動亦會受限，這些症狀在膝部過度使用時尤為明顯，最後會影響日常活動。
3）阿基里斯跟腱炎
阿基里斯跟腱是一條將小腿後部肌肉連接到跟骨的肌腱組織，是人體中最大且最強的跟腱。其主要作用是將小腿的力量傳遞至腳腕，協助我們在日常生活中進行走路、上落樓梯、跑步和跳躍等活動。
跑步人士由於過度訓練，或會導致阿基里斯腱產生發炎反應。如果本身有體胖、扁平足，或需要長期服用類固醇藥物的人士，患病風險會較高。
徵狀
- 患者的小腿肌肉長期緊繃，力量減弱，踮腳時疼痛難耐。這種疼痛常在早上起床後、長時間缺乏活動或剛開始鍛煉時出現
- 當肌腱經過熱身活動後，疼痛可能會有所緩解。不過，運動結束後，疼痛有可能再次發作。
物理治療方案
針對上述痛症，物理治療師可提供綜合性治療方案，包括：
伸展運動、手法治療：放鬆緊繃的筋膜與肌腱。
肌力訓練：強化足部與下肢肌肉群。
儀器治療：結合超聲波、衝擊波和電療等技術以減輕疼痛反應
此外，對於足部結構異常（如扁平足）或姿勢問題，物理治療師會進行步態分析，並建議使用矯正鞋墊或調整跑步姿勢，以改善關節受力分佈。對於急性疼痛，可透過冰敷與深層組織按摩緩解腫脹；而針對慢性勞損，則強調離心性訓練以提升肌腱耐受力。透過個人化的復健計劃，協助跑者逐步恢復運動功能，同時預防傷勢復發。
總括而言，若跑步後出現下肢痛症，應儘早就醫避免延誤診治。如有任何疑問，亦應諮詢專業物理治療師的意見。
專欄：浸醫與您（香港浸信會醫院）
撰文：浸信會東九龍醫療中心物理治療部團隊