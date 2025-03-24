香港骨科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
香港骨科醫生邊個好目錄
骨科醫生分類及其定義
骨科及創傷外科專科醫生，專注於肌肉骨骼系統的診斷、治療和預防工作。該系統涵蓋了脊椎、骨盆、骨骼、關節、韌帶、肌腱、肌肉以及神經等與人體運動密切相關的結構。
在香港，成為一名骨科專科醫生，需要經過嚴格且漫長的訓練。醫學生在完成五年醫學院課程、一年駐院實習及兩年一般外科經驗，並通過中期專業考試後，才有資格接受香港骨科醫學院提供的四年專科培訓。完成所有考核後，方能正式註冊為骨科專科醫生。
這意味著，每一位香港的骨科醫生至少接受了十二年的專業醫學教育和臨床訓練。獲得專科資格後，他們還必須依據香港醫務委員會的規定，持續參與進修活動，以維持其專業水平。
骨科醫生會處理患者骨骼和關節功能障礙、骨折，以及肌肉、韌帶和肌腱的損傷或疾病：
- 不同部位的疼痛問題（如腰痛、頸痛、背痛、肩痛、肘痛、腕痛、髖關節痛、膝關節痛、踝關節痛等）
- 退化性關節疾病（骨刺）及其他關節炎
- 坐骨神經痛
- 脊椎關節退化
- 脊柱側彎
- 骨質疏鬆
- 骨骼腫瘤、軟組織肉瘤及肌肉萎縮
- 足部畸形（如馬蹄足、拇趾外翻）、膝部畸形（如膝內翻、膝外翻）及肢體長度不一
- 發育相關的骨骼問題
- 肌腱損傷、肌肉拉傷、滑囊炎及關節內軟組織撕裂
- 韌帶撕裂、扭傷及勞損
- 肌肉及骨骼感染（如脊椎結核）
- 各類骨折及關節脫位
骨科醫生常執行的手術類型包括：
- 關節融合手術
- 骨折內固定手術
- 人工關節置換手術
- 骨移植手術
- 軟組織修復手術
- 神經減壓手術
- 關節內視鏡手術
甚麼情況下要看骨科醫生？
當您的肌肉、關節或骨骼出現持續性的疼痛，或您的關節活動受到限制，並且符合以下任一情況，建議諮詢骨科醫生的專業意見：
- 日常活動因疼痛、僵硬或不適而受到顯著影響
- 疼痛持續超過三個月，轉為慢性
- 關節活動範圍明顯縮小
- 行走或站立時，身體穩定性出現問題
- 軟組織受傷，經過兩天的休息與初步處理後，仍未見改善
骨科醫生一般收費多少？公私營骨科醫生收費比較？
私營收費
綜合公開資料，私家醫生診症費用為HK$500至HK$2,000不等，費用會因應不同人的狀況而有所不同，所以費用較為浮動，詳情需要親自致電至各診所或到各私家醫院查詢。
公營收費
醫院管理局旗下的骨科門診（包括專職醫療診所）的首次診症收費為HK$135，其後每次診症HK$80，每種藥物HK$15。
香港骨科醫生選擇
公立醫院
醫院管理局轄下有19間骨科 / 矯形及創傷外科專科門診診所，詳細的公立醫院骨科服務，可參考公立醫院骨科專科門診。
私家醫院
港島區
九龍區
|醫院名稱
|醫生名稱
|香港浸信會醫院
|
|聖德肋撒醫院（法國醫院）
|
新界區
私家診所
以下表列部份私家診所骨科醫生名單：
|醫療集團名稱
|醫生名稱
|診所地點
|盈健醫療
|許志偉醫生
孫建威醫生
羅勤業醫生
梁偉揚醫生
|西灣河
佐敦
將軍澳
大圍
元朗
|莊柏醫療
|林文恩醫生
陳日輝醫生
鍾礎逸醫生
|旺角
荃灣
屯門
|卓健醫療
|袁偉康醫生
李必達醫生
周源瀚醫生
梁漢邦醫生
何溥仁醫生
黃梓祥醫生
|中環
灣仔
鰂魚涌
九龍灣
旺角
沙田
將軍澳
青衣
我應該看骨科專科醫生抑或是風濕專科醫生呢？
如果你有以下情況，你應該去看骨科醫生：
．受傷或意外後開始的肌肉、關節或骨骼疼痛
．肌腱撕裂或破裂
．骨骼不穩定或錯位
．髖關節或膝關節疼痛並持續惡化
．負重活動時，臀部或膝蓋疼痛加劇
．髖關節、膝關節或肘關節的關節炎
．骨關節炎的診斷
．頸部或背部疼痛
．手臂或腿部因神經受壓而出現放射痛
如果你有以下情況，你應該去看風濕病專科醫生：
．全身多處關節疼痛
．與受傷或事故無關的新關節痛
．與關節、肌肉或骨骼疼痛相關的發燒、疲勞、皮疹、胸痛或關節僵硬
．蜱蟲叮咬後關節疼痛（有機會是萊姆病）
．類風濕性關節炎的診斷
看骨科醫生後，有機會接受哪些檢查？
骨科專科醫生會在診症時會透過患者的病歷及身體檢查，作出初步評估。按照患者的症狀及需要，骨科醫生有機會建議並轉介患者接受進一步的檢查，包括驗血、X光檢查，電腦掃描 (CT) 或磁力共振掃描 (MRI) 等。