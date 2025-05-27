骨質疏鬆｜近8萬港人患骨質疏鬆 醫生拆解補鈣4大錯誤 忌空肚服用？不宜與魚油並用
醫生提醒服用鈣片4大錯誤
台灣家醫科醫生陳欣湄於社交平台上載影片指出，正確補充鈣質不僅僅是「有食」，還包括攝取的劑量、時間、避免與哪些物質同時攝取，以及如何選擇正確的鈣片。綜合而言，陳醫生提出以下4大重點供大家參考：
1.一次大量服用
在劑量方面，陳醫生強調人體一次最佳吸收的鈣質量約為500毫克；如果單次攝取超過500毫克反而可能無法有效吸收，造成浪費，因此建議即使要攝取超過500亦應該要分多次攝取。
2.空肚服用
第二個重點是「攝取時機」。陳醫生建議補充鈣質最好安排在飯後。因為進食後胃酸分泌增加，而胃酸有助於鈣質的溶解與吸收，因此在飯後服用鈣片能提高吸收效率。
3.與鐵、魚油同時攝取
第三點是注意鈣質的「搭配」；許多人習慣同時服用多種保健品，但鈣質與某些營養素不宜同時攝取。例如鐵劑和高濃度魚油可能與鈣質產生拮抗作用，影響彼此的吸收效率。陳醫生建議服用這類保健品應錯開時間，以免互相干擾。
4.隨意選擇補鈣產品
市面上的鈣片多為複方，陳醫生建議消費者在選購時應留意配方設計，選擇含有協同成分的產品，以進一步提升鈣質補充的整體效益。
本港近8萬人骨質疏鬆 女患者比率遠超男性
據2020年2020年政府統計處數字，2018年香港約有79,300人患骨質疏鬆症，其中女性佔62,700人，佔比高近80%遠高於男性。骨質疏鬆症容易引致骨折；中大賽馬會骨質疏鬆預防及治療中心曾指出，百分之十至二十髖骨骨折者會在首年死去，同時有接近70%患者永久失去獨立生活能力，反映骨質疏鬆及長者骨折後果嚴重。
據衞生署資料，鈣質是構造骨骼的元素之一；人體內99%的鈣質存在骨骼及牙齒，其餘1%存在血液及其他細胞組織，負責神經傳遞、肌肉收縮、凝血等生理功能。骨骼同時亦作為身體鈣質的存庫，調節血鈣的水平。
飲食缺鈣風險
- 短暫時間膳食缺少鈣質，一般不會出現症狀。因為身體自動調節，將骨骼的鈣釋放到血液，維持血鈣的水平，使生理功能在穩定的狀態下運作。
- 長期鈣質攝取不足，骨骼的鈣質就會不斷流失，令兒童及青少年的骨骼發育不良，減低成人骨骼的骨質，引致骨質疏鬆症或骨質軟化症。
一般成年人每天所需鈣質
- 一般成年人 : 800 – 1000 毫克
- 懷孕婦女及哺乳媽媽 : 800 – 1000 毫克
- 50歲或以上的成年人 : 800-1300 毫克
如果你無法從飲食中攝取足夠的鈣，你可能需要服用鈣質補充劑。由於過量攝入鈣質可能有損健康；每天從食物加上補充劑攝取的鈣質，不應超過2000毫克；若考慮服用補充劑建議先諮詢醫護人員。