BABYMONSTER成員｜YG新女團介紹：身高年齡IG資料起底
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BABYMONSTER｜成員1. Ruka
- 藝名：Ruka（루카）
- 本名：河井瑠花（Kawai Ruka）
- 出生日期：2002年3月20日
- 星座：雙魚座
- 國籍：日本
- 語言能力：日語、韓語、英語
- 身高：164/165公分（5’5″）
- 體重：未公開
- 血型：未公開
- MBTI：I–J
- 可能位置：主舞者/主Rapper
Ruka於2023年2月6日作為BABYMONSTER最後一位正式亮相的成員，並在最終出道公告中排名第二。她和同團成員Asa一同成為首批在YG娛樂出道的日本女偶像。Ruka擁有可愛的酒窩，曾是日本女子團體Shibu3 Project的成員，並於2017至2018年間隸屬於PLATINUM PRODUCTION。她擅長嘻哈舞蹈，每天早晨的習慣是喝牛奶。Ruka精通日語、韓語和英語，能夠輕鬆達到非常高的音域。她魅力十足，對舞蹈有深厚的投入，自6歲起就開始跳舞，甚至在宿舍的空閒時間也會練習舞蹈。2018年加入YG娛樂，她以DJ Khaled的《Top Off》（特邀JAY Z、Future、Beyoncé）作為她的試鏡曲目，並曾參與Ueda Atsumi的《Happy Halloween!》音樂錄影帶。
BABYMONSTER｜成員2. Pharita
- 藝名：Pharita（파리타）
- 本名：ภาริตา บุญภักดีทวียศ（Pharita Boonpakdeethaveeyod）
- 法定名稱：Pharita Chaikong（ภาริตา ไชยคง）
- 出生日期：2005年8月26日
- 星座：處女座
- 國籍：泰國
- 語言能力：泰語、英語、韓語
- 身高：171公分（5’7″）
- 體重：未公開
- 血型：未公開
- MBTI：I-F-
- Twitter：@lookpear_o5（不活躍）
- 可能位置：主唱/舞者
Pharita於2023年2月2日作為BABYMONSTER的第六位正式亮相成員，在最終出道公告中排名第五。她是繼BLACKPINK的Lisa和團隊成員Chiquita之後，YG娛樂旗下的第三位泰國偶像。Pharita不喜歡沙灘，因為她覺得會弄髒自己。她喜歡去動物園，最愛的動物是長頸鹿和鳥類。她是動漫的超級粉絲。YG娛樂前任CEO認為Pharita看起來像「直接從迪士尼電影中走出來的」，因為她非常上鏡。她是那種越來越引人好奇的人。Pharita於2020年7月試鏡YG娛樂，至今已訓練了兩年半。她的試鏡曲目是BLACKPINK的《How You Like That》，在1226名申請者中脫穎而出。她的偶像是BLACKPINK，尤其是Lisa，希望有一天能像她一樣。Pharita能流利地說泰語和英語，韓語幾乎也達到流利程度。她認為來到韓國最大的變化是住宿舍。Pharita的早晨例行公事是綁起頭髮，洗臉並做皮膚護理（保濕霜、凡士林、眼霜）。她在鏡頭前有點尷尬。她會彈吉他，懂得如何在高音部分使用自己的高音。她曾就讀於Ruamrudee國際學校，在泰國Inter Model比賽中獲得第一名和大獎。她10歲時製作了一個時間軸來描述自己的生活和分享個人事實。她曾是模特兒，暱稱為Look Pear（Nong Prae），在Inter Model Thailand比賽中獲得大獎和第一名。她曾以Pear的名字參加《Idol Paradise》比賽。她入選「2023世界最美麗英俊榜」。
BABYMONSTER｜成員3.Asa
- 藝名：Asa（아사）
- 本名：榎並杏紗（Enami Asa）
- 暱稱：Kim Asa（김아사）
- 出生日期：2006年4月17日
- 星座：白羊座
- 國籍：日本
- 語言能力：日語、韓語、英語
- 身高：未公開
- 體重：未公開
- 血型：未公開
- MBTI：E—
- 可能位置：主Rapper/主舞者
Asa於2023年1月26日作為BABYMONSTER的第四位正式亮相成員，在最終出道公告中排名第七。她和團員Ruka一起成為首批在YG娛樂出道的日本女性。Asa曾參與音樂劇表演，於2018年加入YG娛樂。她的試鏡曲目是80kidz的《Weekend Warrior》，擅長嘻哈舞蹈，並被視為團隊的王牌。Asa在空閒時間喜歡寫歌詞和製作音樂，自7歲起就夢想成為一名歌手。她的母親是Block B的粉絲。她曾就讀舞蹈學校，她善於提問，學習和理解速度快於他人。Asa與團員Ruka關係最密切，她有著尖銳而高亢的笑聲。粉絲認為她年幼時外貌像小兔子。Asa是左撇子，能說流利的日語、韓語，以及一些英語。她的韓語說寫能力強到足以開玩笑自稱是“母語者”。2017年，她參加了LADYBIRD Green Musical。她的愛好包括跳舞、烹飪和跳繩。Asa是BABYMONSTER首張單曲《BATTER Up》的作詞和作曲人之一。
BABYMONSTER｜成員4.Rami
- 藝名：Rami（라미）
- 本名：신하람（Shin Haram）
- 出生日期：2007年10月17日
- 星座：天秤座
- 國籍：韓國
- 語言能力：韓語、英語
- 身高：172公分（5’7.5″）
- 體重：未公開
- 血型：未公開
- MBTI：ISFJ
- 可能位置：主唱/領舞
Rami出生於韓國首爾，於2023年1月12日作為BABYMONSTER首位正式亮相的成員（當時使用藝名Haram）。在最終出道公告中，Rami排名第四。她於2018年8月加入YG娛樂，試鏡曲目為Owl City和Carly Rae Jepsen的《Good Time》以及Red Velvet的《봐 (Look)》。她最初的藝名為Haram（하람），但在出道前更改。Rami目前就讀於漢林藝術高等學校，與團員Ahyeon同校，就讀於應用音樂科1-7班，是該系唯一獲得獎學金的學生。她從2歲開始擔任玩具和服裝廣告的兒童模特。她的偶像是BLACKPINK的Rosé。Rami能說流利的韓語和相當程度的英語，擅長運動和舞蹈。她在翻唱其他藝術家的歌曲時，會以自己的風格詮釋和演唱。Rami勇於冒險，樂於接受挑戰，熱愛解決問題。為了進步，她每天訓練9到10小時。她平時佩戴眼鏡，有一位弟弟。
BABYMONSTER｜成員5.Rora
- 藝名：Rora（로라）
- 本名：이다인（Lee Dain）
- 出生日期：2008年8月14日
- 星座：獅子座
- 國籍：韓國
- 語言能力：韓語、英語、中文
- 身高：未公開
- 體重：未公開
- 血型：未公開
- MBTI：未公開
- 可能位置：主唱/領唱，舞者
Rora於2023年1月30日作為BABYMONSTER的第五位正式亮相成員，並在最終出道公告中排名第六。她最初以白板上的卡通畫像和「RR」首字母現身。她曾是兒童女子組合U.SSO Girl的成員，藝名為U.ha，並曾出現在微博的中文音樂錄影帶中。Rora有一位叫Kangin的弟弟。她會說韓語、英語和一些中文，擅長彈鋼琴。2018年，她參加了韓國烹飪節目《Man vs Child Korea》。Rora被描述為全能型選手。她因在U.SSO Girl的經歷而被邀請試鏡，自2018年中開始接受訓練。加入YG後，她才正式學習跳舞，據舞蹈教練表示，她是過去兩年進步最快的學員之一。她的藝名「Rora」源自「極光」一詞，因楊賢碩認為她有潛力成為像極光般璀璨的藝術家。Rora希望人們聽了她的歌後感到快樂，渴望成為像她名字一樣在舞台上閃耀的藝人。她以CHUNGHA的《Roller Coaster》作試鏡曲目。她不太聽Camila Cabello的《Havana》，因為這是她首次月度評估的曲目，表現不佳。由於年紀尚輕，Rora仍與家人同住，而非住在YG宿舍。她放學後直接前往YG練習，路程約需兩小時。在Chiquita加入前，她是訓練組中最年輕的成員。Rora和Chiquita關係最親密，經常帶Chiquita去大樓的便利店，像一位好姐姐一樣照顧她，還幫助她學習韓語。她最喜歡的動物是貓，最愛的顏色是淺紫色、黑色和白色。她曾參加國際科學競賽和鋼琴比賽，並參加了學生音樂節（第12屆Yulgok學生音樂節）。她與NewJeans的Hyein是朋友。
BABYMONSTER｜成員6.Chiquita
- 藝名：Chiquita（치키타）
- 本名：ริราชา พรเดชาพิพัฒน์（Riracha Phondechaphiphat）
- 出生日期：2009年2月17日
- 星座：水瓶座
- 國籍：泰國
- 語言能力：泰語、英語、韓語
- 身高：未公開
- 體重：未公開
- 血型：未公開
- MBTI：E—
- 可能位置：主唱/領舞/副Rapper
Chiquita出生於泰國的呵叻府那空拉差希瑪市，於2023年1月23日作為BABYMONSTER第三位正式亮相的成員，在最終出道公告中排名第三。她是繼BLACKPINK的Lisa和團隊成員Pharita之後，YG娛樂旗下的第三位泰國偶像。Chiquita曾就讀於呵叻府的Sarasas Witaed Nakhonratchasima學校。她是團中訓練時間最短的成員，自2021年3月開始訓練。她以Martin Garrix和Bebe Rexha的《In The Name Of Love》作為試鏡曲目。她的暱稱是Canny，能說流利的泰語和英語，目前仍在學習韓語。Chiquita正快速成長，她的房間裝飾色彩鮮豔。她喜愛毛絨玩具，在宿舍中擁有許多。她最大的靈感來源是BLACKPINK的Lisa。她最喜歡的菜是熏鵪鶉蛋，最愛的水果是橘子，而最喜愛的甜點是巧克力冰淇淋。她是泰國選秀節目《The Star Idol》和《789 TRAINEE》參賽者Copper Dechawat的妹妹。Chiquita曾是封面樂隊RedRose的一員，並在「2023世界最美麗英俊榜」中有所排名。